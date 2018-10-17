Шуру похоронили заживо!

13 октября 2018 года было объявлено о смерти известного эстрадного певца Шуры. Эта новость стала настоящей неожиданностью как для поклонников его творчества, так и для самого исполнителя.

Обнаружил страшную ошибку кто-то из близкого окружения Александра. Тут же ничего не подозревающему певцу начали поступать на телефон сотни звонков и сообщений. К величайшему ужасу коллег, друзей и близких Шура очень долго не брал трубку. Люди всерьез начали опасаться самого худшего, когда в три часа ночи сонный мужчина все-таки решил ответить на один из звонков.

Чуть позже Александр Медведев поделился на своей официальной страничке в Инстаграм скриншотом, на котором хорошо видно, что он скончался 13 октября 2018 года в возрасте 43 лет. Сам снимок был подписан следующими словами: «Я жив и здоров, что называется не дождетесь, спасибо "Яндексу" за "заботу" и "своевременное" оповещение!».

Несмотря на то, что жалоба в "Яндекс" была отправлена почти сразу, как стало известно о мнимой кончине, ложную информацию с поисковой выдачи не убирали до средины следующего дня. И только 15 октября Шура вновь в полной мере смог почувствовать себя живым.