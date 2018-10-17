Шуру похоронили заживо!
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13 октября 2018 года было объявлено о смерти известного эстрадного певца Шуры. Эта новость стала настоящей неожиданностью как для поклонников его творчества, так и для самого исполнителя.
Обнаружил страшную ошибку кто-то из близкого окружения Александра. Тут же ничего не подозревающему певцу начали поступать на телефон сотни звонков и сообщений. К величайшему ужасу коллег, друзей и близких Шура очень долго не брал трубку. Люди всерьез начали опасаться самого худшего, когда в три часа ночи сонный мужчина все-таки решил ответить на один из звонков.
Чуть позже Александр Медведев поделился на своей официальной страничке в Инстаграм скриншотом, на котором хорошо видно, что он скончался 13 октября 2018 года в возрасте 43 лет. Сам снимок был подписан следующими словами: «Я жив и здоров, что называется не дождетесь, спасибо "Яндексу" за "заботу" и "своевременное" оповещение!».
Несмотря на то, что жалоба в "Яндекс" была отправлена почти сразу, как стало известно о мнимой кончине, ложную информацию с поисковой выдачи не убирали до средины следующего дня. И только 15 октября Шура вновь в полной мере смог почувствовать себя живым.
А как бы на месте Шуры отреагировали на такую новость Вы? 3
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Барбариска / 18.10.18 00:09Да сам этот Шура вброс и сделал. Или директор его. Нет, ну а кому еще надо? Его уже давно не видно не слышно. Никуда не приглашают, кроме дискотек 90х, да и там он под "фанеру" поет. Что ему еще остается, кроме как по низкопробным ток-шоу бегать, да всякие небылицы про себя придумывать. А так, вчера его "умертвили", а сегодня мы о нем говорим. Сработало же! А забудут про эту байку, сочинят новую. И в этом весь наш шоубиз. Да и не только наш, наверное.
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Эльвира / 18.10.18 00:05Как бы отреагировала? Наверное, начала бы истерично хохотать. Не плакать же!
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Я тоже Шура / 18.10.18 00:03Вот так история! Не очень веселая, на мой взгляд. Ну кому понравится обнаружить себя мертвым?! Хотя, если верить приметам, это означает, что человек будет жить долго. Мне Шура никогда не нравился, песни его тоже, но все равно пожелаю ему здоровья.