Теннисистка «подставила» Меган Маркл

Поклонники британской королевской семьи сочли не совсем уместной фотографию, которую выложила Серена Уильямс. На снимке улыбающаяся Меган Маркл запечатлена в блейзере из коллекции, созданной Сереной, рядом с самой звездой тенниса в точно такой же одежде. Также Серена добавила ссылку на ее аккаунт в Insta.

«Твое лицо, когда и ты, и Меган одеты в одинаковые блейзеры от Серены», - добавила комментарий Уильямс.

Некоторые интернет-пользователи отметили, что блейзер выглядит превосходно: «Вы, дамы, выглядите потрясающе. Прекрасно, что у подрастающего поколения есть такой пример для подражания», «Это чудесно. Приятно видеть, что вы поддерживаете друг друга».

Но нашлись и те, кому не понравилось такое пренебрежение к королевской семье: «Превращать свою дружбу в выгоду - это ужасно. Серена не должна была использовать члена британской королевской семьи как манекен для своей одежды», «Я надеюсь, Кенсингтонский дворец или сама Меган попросит Серену убрать фотографию. Есть разница между тем, когда кого-то используют для рекламной кампании и когда личные знакомства с королевской семьей используются для маркетинга. Даже учитывая, что они близко знакомы с Сереной, это все равно выглядит не очень хорошо».

Серена ранее рассказала о своей дружбе с Меган во время интервью для австралийского новостного шоу. «Мы часто переписываемся. Не далее как этим утром обменивались сообщениями, - рассказала Уильямс. - Мы знаем друг друга довольно давно и в последнее время много общаемся».

Говоря о свадьбе Меган, Серена сказала, что у нее было ощущение, как будто она видит событие исторической значимости. «Через несколько лет это станет настоящей историей, - сказала спортсменка. - Люди никогда не забудут этого события».