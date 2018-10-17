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Кира Найтли запрещает дочери смотреть сказки


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Актриса рассказала, что не позволяет своей трехлетней дочери Эди смотреть некоторые диснеевские мультфильмы. Выступая на Ellen Show, Кира Найтли поведала, что некоторые старые сказки содержат в себе устаревшие послания.

«"Золушка" под запретом, - говорит актриса. - Она просто сидит и ждет, пока придет богатенький парень и спасет ее. Так нельзя! Спаси себя сама. Это же очевидно».

Также актриса говорит, что под запрет подпадает и "Русалочка". «Вот это меня действительно раздражает, - сознается она. - Мне самой очень нравится этот фильм. В нем прекрасные песни. Но нельзя же лишаться своего голоса только из-за мужчины. Мне нравится "Русалочка", так что в этом случае все очень тяжело».

Тем не менее малышке Эди разрешено смотреть более современные диснеевские фильмы. «В поисках Дори любимый фильм в нашем доме. Холодное сердце и Моана великолепны», - делится мнением Кира.

Ее заявления вызвали самые различные реакции. Так, одна из женщин прокомментировала их следующим образом: «Я смотрела все диснеевские фильмы, когда была маленькой, и это не заставило меня сидеть и ждать, пока придет прекрасный принц и спасет меня. Я думаю, что проблемы у этих знаменитостей, а не у детей».

Другая отметила, что следует дать девочке, пусть она еще и очень маленькая, смотреть все диснеевские фильмы и позволить ей самой принимать решения. Большинство все же согласилось с мнением Киры.

«Я полностью поддерживаю это, - гласит один из твитов. - Большая часть диснеевских фильмов устарела. Они слишком полагаются на принца, который всех спасает и все делает лучше, тогда как принцесса может все сделать и сама».

Краткая информация о Кире Найтли

Имя: Кира Найтли

День рождения: 26.03.1985

Возраст: 33 года

Место рождения: Лондон, Великобритания

Рост: 170 см

Вес: 55 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 1 Нравится 17.10.2018 Теги: Кира Найтли

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