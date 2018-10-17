У Ксении Бородиной развилась аэрофобия

В настоящее время бессменная ведущая телепроекта Дом-2 Ксения Бородина находится по работе на Сейшельских островах. Но вместо того, чтобы наслаждаться живописными видами и теплым океаном, девушка пишет в своем микро-блоге трогательные посты и рассказывает о фобиях.

Так, Ксения призналась, что совершенно не чувствует себя счастливой без своих близких. "Когда лечу без мужа, депрессия начинается уже за 2 дня, начинаю ходить за ним хвостиком. Без семьи всегда плохо, это самое важное, что есть у нас в жизни" - разоткровенничалась Бородина со своими подписчиками. При этом весь ее пост напичкан слезными смайликами, указывающими на то, что телеведущей по-настоящему грустно.

Хотя не все родные Ксюши остались в Москве. Старшая дочь Маруся охотно сопровождает ее в этом путешествии. Девочка активно загорает и купается, в то время, пока мама придается меланхоличным мыслям.

Но, тоска по семье не единственное, в чем призналась теледива. Оказывается, она начала бояться перелетов. По утверждению Ксюши, раньше она совершенно спокойно могла выдерживать многочасовые рейсы и даже не пристегиваться на них. Но последний полет дался ей очень тяжело. От малейшего толчка или шума девушка вздрагивала и просыпалась. Из-за постоянно испытываемого страха, Бородина даже начала гнобить себя: "Зачем села в этот самолет, оно мне надо было?" - взволнованно процитировала свои мысли известная телеведущая.

Но самые верные поклонники тут же принялись приободрять девушку и заверили ее в том, что все это не страшно. Просто Ксюша повзрослела и у нее появились другие ценности в жизни.