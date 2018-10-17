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У Ксении Бородиной развилась аэрофобия


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В настоящее время бессменная ведущая телепроекта Дом-2 Ксения Бородина находится по работе на Сейшельских островах. Но вместо того, чтобы наслаждаться живописными видами и теплым океаном, девушка пишет в своем микро-блоге трогательные  посты и рассказывает о фобиях.

Так, Ксения призналась, что совершенно не чувствует себя счастливой без своих близких. "Когда лечу без мужа, депрессия начинается уже за 2 дня, начинаю ходить за ним хвостиком.  Без семьи всегда плохо, это самое важное, что есть у нас в жизни" - разоткровенничалась Бородина со своими подписчиками. При этом весь ее пост напичкан слезными смайликами, указывающими на то, что телеведущей по-настоящему грустно.

Хотя не все родные Ксюши остались в Москве. Старшая дочь Маруся охотно сопровождает ее в этом путешествии. Девочка активно загорает и купается, в то время, пока мама придается меланхоличным мыслям.

Но, тоска по семье не единственное, в чем призналась теледива. Оказывается, она начала бояться перелетов.  По утверждению Ксюши, раньше она совершенно спокойно могла выдерживать многочасовые рейсы и даже не пристегиваться на них.  Но последний полет дался ей очень тяжело.  От малейшего толчка или шума девушка вздрагивала и просыпалась.  Из-за постоянно испытываемого страха, Бородина даже начала гнобить себя: "Зачем села в этот самолет, оно мне надо было?" - взволнованно процитировала свои мысли известная телеведущая.

Но самые верные поклонники тут же принялись приободрять девушку и заверили ее в том, что все это не страшно. Просто Ксюша повзрослела и у нее появились другие ценности в жизни. 

Краткая информация о Ксении Бородиной

Имя: Ксения Бородина

Отчество: Кимовна

День рождения: 08.03.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 165 см

Вес: 46 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: телеведущая, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 17.10.2018 Теги: Ксения Бородина

Как вы считаете, почему Ксюша стала бояться самолетов? 2  

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  • Zabava 1997 / 17.10.18 21:39
    -
    3
    +
    М-да, совсем уже люди зажрались! Летать на халяву на Сейшелы, о чем другие только могут мечтать, да еще и нос воротить. Мол, мужа рядом нет, грустно и т.д. Ксения, вы серьезно?! Отдохните немного от мужа, соскучьтесь друг по другу, уделить Марусе по-больше внимания - вот и никакой депрессии. Вы просто уже не замечаете той красоты, что вокруг вас, она вам приелась. А я вот вообще не уверена, что когда-либо такое увижу. И мне искренне жаль, что вы не цените того, что у вас есть, а предпочитаете жаловаться.
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  • Ника / 17.10.18 21:30
    -
    1
    +
    Всякое может быть в жизни человека. Стрессанула Ксения - осень, депрессия. Я думаю, пройдет. Вот воссоединится с мужем, и все встанет на свои места. А начавшаяся аэрофобия это всего лишь побочный эффект. А может, просто ПМС разыгрался. Я тоже раз в месяц начинаю всего бояться и за все переживать.
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