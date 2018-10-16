Никита Пресняков ждал любимую два года

В субботу на одном из центральных телеканалов прошло ток-шоу, главным героем которого стал Никита Пресняков, внук Аллы Борисовны Пугачевой. Молодой человек предельно откровенно рассказал зрителям о своих отношениях с несовершеннолетней невестой, и о том, как они подходили к вопросу интимной близости.

Известно, что на момент знакомства Никиты Преснякова и Алены Красновой, последней было всего 17 лет и она еще училась в школе. Именно этот факт и заставил молодого человека проявлять максимальное терпение и сдержанность в столь деликатном вопросе. Ради возлюбленной Никита на целых два года отказался даже от мыслей о близости, посвятив себя музыке и духовному общению с любимой девушкой.

Но, в какой-то момент пара все-таки рассталась. По признанию самой Алены, это произошло исключительно по ее вине. Как выяснилось, девушка начала сомневаться в своих чувствах к молодому человеку, а также ее всерьез смущала шестилетняя разница в возрасте. Никита же со своей стороны очень болезненно воспринял разлуку с любимой. Долгое время он не мог прийти в себя и даже посмотреть на другую девушку.

Так продолжалось полгода. За это время и Алена и Никита успели повстречаться с другими людьми, но вот отпустить друг друга у них так и не получилось. Воссоединение произошло на Дне рождения подруги Красновой, куда был приглашен и Пресняков. С этого момента в паре начался новый виток отношений, который закончился уже свадьбой.

Что же касается первой близости, то здесь Никита отметил, что все случилось именно тогда, когда захотела сама Алена. "Это было очень аккуратно и очень романтично" - вспоминает молодой человек.