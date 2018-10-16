Никита Пресняков ждал любимую два года
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В субботу на одном из центральных телеканалов прошло ток-шоу, главным героем которого стал Никита Пресняков, внук Аллы Борисовны Пугачевой. Молодой человек предельно откровенно рассказал зрителям о своих отношениях с несовершеннолетней невестой, и о том, как они подходили к вопросу интимной близости.
Известно, что на момент знакомства Никиты Преснякова и Алены Красновой, последней было всего 17 лет и она еще училась в школе. Именно этот факт и заставил молодого человека проявлять максимальное терпение и сдержанность в столь деликатном вопросе. Ради возлюбленной Никита на целых два года отказался даже от мыслей о близости, посвятив себя музыке и духовному общению с любимой девушкой.
Но, в какой-то момент пара все-таки рассталась. По признанию самой Алены, это произошло исключительно по ее вине. Как выяснилось, девушка начала сомневаться в своих чувствах к молодому человеку, а также ее всерьез смущала шестилетняя разница в возрасте. Никита же со своей стороны очень болезненно воспринял разлуку с любимой. Долгое время он не мог прийти в себя и даже посмотреть на другую девушку.
Так продолжалось полгода. За это время и Алена и Никита успели повстречаться с другими людьми, но вот отпустить друг друга у них так и не получилось. Воссоединение произошло на Дне рождения подруги Красновой, куда был приглашен и Пресняков. С этого момента в паре начался новый виток отношений, который закончился уже свадьбой.
Что же касается первой близости, то здесь Никита отметил, что все случилось именно тогда, когда захотела сама Алена. "Это было очень аккуратно и очень романтично" - вспоминает молодой человек.
Краткая информация о Никите Преснякове
Имя: Никита Пресняков
Отчество: Владимирович
День рождения: 21.05.1991
Возраст: 27 лет
Место рождения: Лондон, Великобритания
Рост: 185 см
Вес: 79 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: певец, клипмейкер, актер
Фотографии
Фотографии
Считаете ли Вы Никиту Преснякова последним романтиком? 6
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Fktrctq b kbvf / 17.10.18 03:22Пугачёвы всех возрастов колотят и колотят деньги. И торговлишка не затихает. Вот в кодле ещё одна появилась: Краснова-Преснякова ибн Пугачёва. Рот как пи-да. Выражение лица второй год одно и то же. Как у пизды :-)))
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Злюка 111 / 16.10.18 17:53Я тоже думаю весь этот рассказ ради пиара. Мальчик очень сильно отстает в популярности и востребованности от своих близких, а славы-то хочется. Вот и пошел на НТВ про свою любовь рассказывать.
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Улиточка / 16.10.18 17:51Да, ребята смотрятся вместе очень гармонично! И действительно, никакой грязи, что на самом деле приятно. Ну а то, что он изменил ей в период расставания - это не страшно. В конце-концов он же старше и у него были определенные потребности. Главное, что все закончилось счастливо. Сейчас они женаты, и скоро, я думаю, Алла Борисовна станет пробабушкой.
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IVA / 16.10.18 17:45Когда музыкальную карьеру выдающейся не назовешь, приходится рассказывать о первой близости с любимой девушкой. А то ведь без таких рассказов публика забудет...
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Лариса / 16.10.18 17:42Ну романтик, не романтик, а скандала, наверное, не хотелось, вот и терпел. Там, видимо и у девочки родители серьезные, да и его семья известная... Так что, никому "прославиться" не хотелось. Я еще удивлена, как они на это шоу пошли. Не похоже, что ради денег. А вообще красивая пара. И история любви красивая. По-больше бы таких, а не Гогенов, Шурыгиных и Друзьяк, которые ради пиара на такую грязь идут.
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fktrctq / 17.10.18 03:27Гыыы.... А ради чего они пошли на ШОУ ?! Для чего туда ходят? Для чего это вообще организовывают? Для поднятия морали народа? Для ВОСПИТАНИЯ молодёжи? Для поддержки взрослого и пожилого населения??!! Это бессовестный способ зарабатывания денег на низменных инстинктах людей "слабого уровня развиия". А вы не знали?!
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