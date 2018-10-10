Знаменитая супермодель арестована после ДТП

Гламурная супермодель и актриса, мать пятерых детей, была арестована лондонскими полицейскими после того, как ее розовый Range Rover был обнаружен разбитым в придорожных кустах сегодня ранним утром. Как стало известно, знаменитость была за рулем пьяной, и по этой причине произошло ДТП.

Звезде пришлось провести вечер в полицейской камере после того, как офицеры вытащили ее из поврежденного автомобиля и заставили пройти тест на содержание алкоголя. За несколько часов до ареста Прайс была в ресторане на вечернике в честь тридцатилетия ее бывшего возлюбленного Криса Бойсона.

Бойсона засняли папарацци в полицейском участке, куда привезли задержанную модель. Также в Сети появились снимки изуродованной машины Кэти, пишет издание The Sun.

Арест произошел всего через несколько дней после того, как Прайс решила прервать 28-дневный курс реабилитации, потребовавшийся ей для лечения посттравматического расстройства. В прошлом месяце Крис бросил Прайс после пяти месяцев свиданий.

Весь этот год был крайне неудачным для Кэти, уже несколько раз оказывавшейся в поле зрения полиции. В феврале ей было на шесть месяцев запрещено садиться за руль после серьезного нарушения скоростного режима. В июле стало известно, что полиция располагает фотографиями звезды за рулем, тогда как оставалось еще две недели до истечения запрета. Позднее Прайс объяснила это тем, что должна была доставить сына Харви в больницу. Она сама позвонила тогда в полицию и призналась во всем.