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Похороны Монсеррат Кабалье


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Мир прощается с великой оперной певицей Монсеррат Кабалье, которая ушла из жизни в возрасте 85 лет. Печальное событие произошло в субботу в госпитале Барселоны. Сегодня в столице Испании состоялись похороны, на которых собрались политические лидеры, поклонники и королевские персоны.

На прощальной церемонии появилась королева Испании София. Также присутствовали премьер-министр Педро Санчес, тенор Хосе Каррерас и президент Каталонии  Ким Торра.

Семья великой певицы сообщила, что знаменитость будет похоронена на кладбище Sant Andreu, рядом с ее родителями, пишет издание independent.

Монсеррат Кабалье получила всемирное признание как выдающаяся оперная певица еще в середине 1960-х. Позднее она исполнила песню «Барселона» вместе с Фредди Меркьюри, лидером Queen, и исполнила две композиции для альбома, записанного композитором Вангелисом, прославившимся саундтреками к фильмам «Бегущий по лезвию бритвы» и «Завоевание рая».

По просьбе певицы никаких сообщений о причинах смерти сделано не было. Испанские издания пишут, что Монсеррат госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем.

Соболезнования поступают со всего мира, в том числе от королевских персон. Король Филипп VI заявил в Twitter, что «Кабалье была великой женщиной оперы, легендой высокой культуры». Премьер-министр Испании Педро Санчес отметил, что умер великий посол его страны, а тенор Хосе Каррерас сказал, что опера потеряла свое лучшее сопрано. «Она могла исполнить все, что угодно», - отметил он.

Королевский театр в Мадриде уже сообщил, что в ближайшую субботу постановка «Фауста» будет посвящена звезде оперы в знак «невыразимой красоты ее голоса».

Краткая информация о Монсеррате Кабалье

Имя: Монсеррат Кабалье

День рождения: 12.04.1933

Возраст: 85 лет

Место рождения: Барселона

Рост: 161 см

Вес: 100 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: оперная певица

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0 Не нравится 0 Нравится 08.10.2018 Теги: Монсеррат Кабалье

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