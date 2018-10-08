Похороны Монсеррат Кабалье
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Мир прощается с великой оперной певицей Монсеррат Кабалье, которая ушла из жизни в возрасте 85 лет. Печальное событие произошло в субботу в госпитале Барселоны. Сегодня в столице Испании состоялись похороны, на которых собрались политические лидеры, поклонники и королевские персоны.
На прощальной церемонии появилась королева Испании София. Также присутствовали премьер-министр Педро Санчес, тенор Хосе Каррерас и президент Каталонии Ким Торра.
Семья великой певицы сообщила, что знаменитость будет похоронена на кладбище Sant Andreu, рядом с ее родителями, пишет издание independent.
Монсеррат Кабалье получила всемирное признание как выдающаяся оперная певица еще в середине 1960-х. Позднее она исполнила песню «Барселона» вместе с Фредди Меркьюри, лидером Queen, и исполнила две композиции для альбома, записанного композитором Вангелисом, прославившимся саундтреками к фильмам «Бегущий по лезвию бритвы» и «Завоевание рая».
По просьбе певицы никаких сообщений о причинах смерти сделано не было. Испанские издания пишут, что Монсеррат госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем.
Соболезнования поступают со всего мира, в том числе от королевских персон. Король Филипп VI заявил в Twitter, что «Кабалье была великой женщиной оперы, легендой высокой культуры». Премьер-министр Испании Педро Санчес отметил, что умер великий посол его страны, а тенор Хосе Каррерас сказал, что опера потеряла свое лучшее сопрано. «Она могла исполнить все, что угодно», - отметил он.
Королевский театр в Мадриде уже сообщил, что в ближайшую субботу постановка «Фауста» будет посвящена звезде оперы в знак «невыразимой красоты ее голоса».
Краткая информация о Монсеррате Кабалье
Имя: Монсеррат Кабалье
День рождения: 12.04.1933
Возраст: 85 лет
Место рождения: Барселона
Рост: 161 см
Вес: 100 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: оперная певица
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Вам нравилась певица? 5
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Ники / 08.10.18 17:52Меня всегда очаровывал ее голос, она фантастическая была женщина. Могу только принести мои соболезнования ее близким и родным.
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Зоя / 08.10.18 17:50Если говорить о ее таланте, то да, мир потерял еще одного гения, а если говорить о жизни, то все идет своим путем, ей было 85 лет, редко кто до такого возраста доживает, так что она пожила и оставила после себя наследие. Можно только порадоваться за нее, что она уже отмучилась и отдыхает заслуженно, пройдя испытания на Земле с достоинством.
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Лео / 08.10.18 17:47Пусть земля ей будет пухом.
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Юля / 08.10.18 17:46Она очень была талантливой женщиной, и выступала благодаря своему голосу, а не прекрасным внешним данным, как это сейчас делается.
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Марта / 08.10.18 17:45Гении уходят, а новых звезд не появляется, все какие-то пустышки кругом либо рэперы, где голоса, где таланты? Очень жаль все равно ее.