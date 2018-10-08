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Оззи Осборн лечится мороженым


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Оззи Осборн восстанавливается после хирургической операции на руке. Но поклонникам волноваться не стоит, певец идет на поправку, и доктор даже прописал ему мороженое.

Легендарный рок-музыкант, которому исполнилось 69 лет, был вынужден пройти через хирургическую процедуру на руке из-за распространившейся инфекции. Он будет вынужден остаться в больнице на несколько дней и по этой причине перенес дату выступления, которое должно было состояться 6 октября в Калифорнии.

Ближайшее его шоу в рамках тура No more tours («Никаких больше туров») состоится 9 октября.

В минувшую субботу Оззи выложил в Insta фотографию, на которой он запечатлен лежащим на больничной кровати с забинтованной рукой, при этом в другой руке у него мороженое. «Чувствую себя лучше после операции, - гласит комментарий под снимком. - Мороженое помогает».

Дочь Оззи Келли Осборн поддерживает отца, находясь в больнице. «Прохлаждаюсь в больнице», - написала она под фотографией, на которой она пребывает с поднятыми ногами и включенным телевизором. Также она разместила в Insta благодарность всем обеспокоившимся состоянием Оззи поклонникам. «Спасибо вам всем за ваши теплые пожелания, - написала она. - Отцу намного лучше. Теперь ему не нужно ничего, кроме отдыха, антибиотиков и его любимого мороженого».

В ноябре 2017 года Оззи объявил о том, что намерен провести мировой прощальный тур с 2018 по 2020 годы. «Люди спрашивают меня, когда я уже уйду на пенсию, - сказал он тогда. - Это будет мой последний мировой тур, после этого будут только выступления время от времени. Мне очень повезло иметь две успешные музыкальные карьеры. Я вижу грядущий тур как праздник для моих поклонников и для тех, кто наслаждался моей музыкой последние пятьдесят лет».

Краткая информация об Оззи Осборн

Имя: Оззи Осборн

День рождения: 03.12.1948

Возраст: 69 лет

Место рождения: Бирмингем, Великобритания

Рост: 178 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: вокалист

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0 Не нравится 0 Нравится 08.10.2018 Теги: Оззи Осборн

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