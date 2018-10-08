Оззи Осборн лечится мороженым
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Оззи Осборн восстанавливается после хирургической операции на руке. Но поклонникам волноваться не стоит, певец идет на поправку, и доктор даже прописал ему мороженое.
Легендарный рок-музыкант, которому исполнилось 69 лет, был вынужден пройти через хирургическую процедуру на руке из-за распространившейся инфекции. Он будет вынужден остаться в больнице на несколько дней и по этой причине перенес дату выступления, которое должно было состояться 6 октября в Калифорнии.
Ближайшее его шоу в рамках тура No more tours («Никаких больше туров») состоится 9 октября.
В минувшую субботу Оззи выложил в Insta фотографию, на которой он запечатлен лежащим на больничной кровати с забинтованной рукой, при этом в другой руке у него мороженое. «Чувствую себя лучше после операции, - гласит комментарий под снимком. - Мороженое помогает».
Дочь Оззи Келли Осборн поддерживает отца, находясь в больнице. «Прохлаждаюсь в больнице», - написала она под фотографией, на которой она пребывает с поднятыми ногами и включенным телевизором. Также она разместила в Insta благодарность всем обеспокоившимся состоянием Оззи поклонникам. «Спасибо вам всем за ваши теплые пожелания, - написала она. - Отцу намного лучше. Теперь ему не нужно ничего, кроме отдыха, антибиотиков и его любимого мороженого».
В ноябре 2017 года Оззи объявил о том, что намерен провести мировой прощальный тур с 2018 по 2020 годы. «Люди спрашивают меня, когда я уже уйду на пенсию, - сказал он тогда. - Это будет мой последний мировой тур, после этого будут только выступления время от времени. Мне очень повезло иметь две успешные музыкальные карьеры. Я вижу грядущий тур как праздник для моих поклонников и для тех, кто наслаждался моей музыкой последние пятьдесят лет».
Краткая информация об Оззи Осборн
Имя: Оззи Осборн
День рождения: 03.12.1948
Возраст: 69 лет
Место рождения: Бирмингем, Великобритания
Рост: 178 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: вокалист
Фотографии
Фотографии
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Рита / 08.10.18 19:14А я тоже люблю есть мороженое, когда болею)
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Лизи / 08.10.18 19:13Люди, этот спор бессмысленный, главное не то, как мы хотим, чтобы он выглядел, а как он считает нужным для себя выглядеть. Это его решение, поскольку ему важно чувствовать себя гармонично. Не стоит его хоронить раньше времени.
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tanuki / 08.10.18 19:12Рок-музыкант и в 70 лет рок-музыкант. А что ему еще делать, надевать белые тапочки и плясать в них по сцене? Поклонники его любят таким, он должен и оставаться таким.
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Мария / 08.10.18 19:10Одного не понимаю, а зачем ему ногти черным красить, мне кажется, в возрасте ближе к 70 это уже не круто, когда он был молодой и это было частью его образа - еще куда ни шло, но сейчас это выглядит смешно.
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Алла / 08.10.18 19:08Молодец его дочка, следит и ухаживает за папой.
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tanuki / 08.10.18 19:07Желаю ему скорее поправиться. Интересно, где он умудрился подцепить эту инфекцию?
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Ася / 08.10.18 18:39Мороженое всем помогает)