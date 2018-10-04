В семье Робби Уильямса горе

Айда Филд (Ayda Field), супруга Робби Уильямса (Robbie Williams), вне себя от горя после смерти ее кота Рокко, который был для нее членом семьи. Коту было 17 лет. Айда сообщила о смерти питомца в Insta, после того, как трогательно почтила его память, выложив фотографию и рассказав о том, как много Рокко значил для нее и каким ударом для нее была его смерть.

«Я только что потеряла своего кота, который был со мной 17 лет, - написала она. - Он был моим лучшим другом, спал на подушке рядом с моей головой каждую ночь, был моим защитником и спутником во многих приключениях. Я вне себя от горя».

Она объяснила свой эмоциональный пост. «Я подумала, что должна поделиться, - сказала она. - В соцсетях обычно делятся моментами радости и успеха, а не проблемами и утратами. Я подумала, что должна поделиться с теми, кому тоже может быть грустно и тяжело».

Написала она также и послание для Рокко: «Рокко, я надеюсь, твое путешествие к звездам будет таким же великолепным, каким был ты сам. Пожалуйста, присматривай за нами и люби меня. Я обещаю, что всегда буду любить тебя и крепко обнимать тебя в моем сердце. Покойся с миром, Рокко».

Незадолго до этой печальной новости Айда и ее муж Робби Уильямс сообщили новости радостные. В начале сентября пара приветствовала рождение третьего ребенка, дочери по имени Коко Жозефина, которую выносила суррогатная мать. Рассказав о новости, Айда поведала и о том, почему они хранили все в тайне. «Это был наш маленький особый секрет. Теперь мы рады поделиться с вами новостью о том, что у нас появилась маленькая девочка. Мир, приветствуй Колетт (Коко) Жозефину Уильямс, - написала она. - Это был очень тяжелый и трудный путь для нас, поэтому мы старались не говорить об этом, пока все не закончилось».