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В семье Робби Уильямса горе


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Айда Филд (Ayda Field), супруга Робби Уильямса (Robbie Williams), вне себя от горя после смерти ее кота Рокко, который был для нее членом семьи. Коту было 17 лет. Айда сообщила о смерти питомца в Insta, после того, как трогательно почтила его память, выложив фотографию и рассказав о том, как много Рокко значил для нее и каким ударом для нее была его смерть.

«Я только что потеряла своего кота, который был со мной 17 лет, - написала она. - Он был моим лучшим другом, спал на подушке рядом с моей головой каждую ночь, был моим защитником и спутником во многих приключениях. Я вне себя от горя».

Она объяснила свой эмоциональный пост. «Я подумала, что должна поделиться, - сказала она. - В соцсетях обычно делятся моментами радости и успеха, а не проблемами и утратами. Я подумала, что должна поделиться с теми, кому тоже может быть грустно и тяжело».

Написала она также и послание для Рокко: «Рокко, я надеюсь, твое путешествие к звездам будет таким же великолепным, каким был ты сам. Пожалуйста, присматривай за нами и люби меня. Я обещаю, что всегда буду любить тебя и крепко обнимать тебя в моем сердце. Покойся с миром, Рокко».

Незадолго до этой печальной новости Айда и ее муж Робби Уильямс сообщили новости радостные. В начале сентября пара приветствовала рождение третьего ребенка, дочери по имени Коко Жозефина, которую выносила суррогатная мать. Рассказав о новости, Айда поведала и о том, почему они хранили все в тайне. «Это был наш маленький особый секрет. Теперь мы рады поделиться с вами новостью о том, что у нас появилась маленькая девочка. Мир, приветствуй Колетт (Коко) Жозефину Уильямс, - написала она. - Это был очень тяжелый и трудный путь для нас, поэтому мы старались не говорить об этом, пока все не закончилось».


0 Не нравится 1 Нравится 04.10.2018 Теги: Айда Филд

А вы сталкивались с потерей питомцев? 3  

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  • Борси / 04.10.18 23:55
    -
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    +
    Домашнее животное всегда член семьи, даже хомячок, поэтому всегда тяжело переживать утрату любимца. Я ей сочувствую, посоветовала бы снова завести кошку, так будет легче пережить потерю, не будет пустоты, новое животное переключит на себя внимание.
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  • Елена / 04.10.18 23:52
    -
    1
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    Интересно, а они в курсе, что кошка может передать человеку кучу опасных вирусов, кто же разрешает кошке спать на подушке? У меня у самой есть кошка, она спит в постели, но только в ногах ей разрешено. Любой ветеринар скажет, что разрешать кошке спать на подушке негигиенично.
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  • Марта / 04.10.18 23:49
    -
    0
    +
    Очень тяжело расставаться с питомцами, тем более когда они долго живут и ты действительно их считаешь членами семьи. Я сама тяжело переживала смерть морской свинки, она прожила у меня 8 лет, стала родной.
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