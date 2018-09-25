Российские звезды на премьере «Непрощенного»

В Москве в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера одного из самых ожидаемых проектов этого года «Непрощенный», снятого в сопродюсерстве с онлайн-кинотеатром ivi. Лента режиссера Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым рассказывает реальную историю архитектора Виталия Калоева, потерявшего в страшной авиакатастрофе семью. Фильм о любви, об одиночестве, о маленьком человеке.

В этот вечер картину представили публике исполнитель главной роли Дмитрий Нагиев, режиссер Сарик Андреасян, продюсеры Армен Ананикян, Гевонд Андреасян, актриса Ирина Безрукова и многие другие.

Дмитрий Нагиев поприветствовал публику и рассмешил рассказом о том, каким «мучениям» он подвергался, когда каждый раз художник по гриму приклеивал и отрывал ему бороду необходимую для образа главного героя.

Гостями премьеры стали российской знаменитости: Регина Тодоренко, Михаил Галустян, Александр Ревва, Наталья Рудова, Андрей Гайдулян, Аркадий Укупник, Карина Мишулина, Стас и Юлия Костюшкины, Дарья Повереннова, Анна Седокова, Павел и Агата Прилучные, Светлана Камынина, Нелли Ермолаева, Сергей Нетиевский, Корнелия Манго, Карина Мишулина, Алена Чехова, Теона Дольникова, Анна Чурина, Наталья Лесниковская, Петр Романов, Дарья Пынзарь и многие другие.

В онлайн-кинотеатре ivi фильм эксклюзивно появится 27 октября.