Роберт Редфорд сожалеет
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Недавно Роберт Редфорд заявил, что прощается с актерской карьерой и уходит на пенсию. Криминальная драма «Старик с пистолетом», выход которой запланирован в прокат в конце месяца, должна стать его последней работой. Но на днях актер заявил, что сожалеет о сказанном.
«Я думаю, это ошибка говорить о том, что ты намерен уйти от дел, ведь никогда не знаешь, как все обернется, - сказал актер изданию PEOPLE на премьере картины «Старик с пистолетом» в Нью-Йорке. - Но в то время я думал о том, чтобы сосредоточиться на чем-нибудь другом».
Актер, которому исполнилось 82 года, признался, что ему не следовало говорить, что его последним фильмом будет готовящаяся к выходу комедия для FOX Searchlight. «Мне не нужно было говорить этого, так как это отвлекло внимание от другого фильма», - признался он.
В августе актер сказал Entertainment Weekly, что он намерен уйти от дел после того, как закончатся съемки фильма. «Никогда не говори никогда, но я уверен, что для меня как для актера будет лучше уйти на пенсию, - сказал он тогда. - Я занимаюсь этим с 21 года. И иногда думаю: ну что, хватит. И почему бы не закончить карьеру чем-то веселым и позитивным?»
Дебют Редфорда на Бродвее состоялся в 1959 году, а в 1960 он стал появляться в маленьких ролях на телевидении. За свою карьеру он получил два «Оскара», шесть «Золотых глобусов», одну премию BAFTA и множество других наград. Он снялся в десятках фильмов, включая картины «Великий Гэтсби», «Вся президентская рать» и многие другие. Он также является режиссером таких признанных критиками фильмов, как «Там, где течет река» и «Обычные люди».
Краткая информация о Роберте Редфорде
Имя: Роберт Редфорд
День рождения: 18.08.1936
Возраст: 82 года
Место рождения: г. Санта-Моника, штат Калифорния, США
Рост: 179 см
Вес: 81 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: актер, режиссер, продюсер
Фотографии
Фотографии
А вам нравится актер? 7
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Мила / 22.09.18 04:14Да, этого актера старость не портит, он все так же хорош. Молодец, что есть смелость признаваться в своих промахах. Хотя причины особо не было, все и так понимают, что жизнь изменчива и непредсказуема, планы могут меняться.
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Лина / 22.09.18 04:11Мне кажется, с возрастом многие мужчины только хорошеют, пример Леонардо Ди Каприо, был смазливый и из-за этого какой-то недомужчина, а с возрастом он возмужал, стал брутальнее смотреться, уже на мужчину похож, поэтому и Оскара получил, что изменилось все, даже его появление на экране уже по-другому смотрится.
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Вика / 22.09.18 04:08А он такой красавчик был, жаль, что возраст берет свое.
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Белла / 22.09.18 04:07Может, ему просто деньги нужны, вот он и соглашается играть.
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Светик / 22.09.18 04:06Молодец, в таком возрасте еще продолжает сниматься, ни о чем не сожалей, на пенсию всегда успеется)
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Мечта / 22.09.18 04:04Да, он прав, в нашей жизни ни от чего зарекаться не стоит, все так может резко измениться, к тому же люди творческих профессий, мне кажется, вообще на пенсию не выходят.
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*** / 21.09.18 19:43Хороший разноплановый актер.