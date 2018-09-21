Роберт Редфорд сожалеет

Недавно Роберт Редфорд заявил, что прощается с актерской карьерой и уходит на пенсию. Криминальная драма «Старик с пистолетом», выход которой запланирован в прокат в конце месяца, должна стать его последней работой. Но на днях актер заявил, что сожалеет о сказанном.

«Я думаю, это ошибка говорить о том, что ты намерен уйти от дел, ведь никогда не знаешь, как все обернется, - сказал актер изданию PEOPLE на премьере картины «Старик с пистолетом» в Нью-Йорке. - Но в то время я думал о том, чтобы сосредоточиться на чем-нибудь другом».

Актер, которому исполнилось 82 года, признался, что ему не следовало говорить, что его последним фильмом будет готовящаяся к выходу комедия для FOX Searchlight. «Мне не нужно было говорить этого, так как это отвлекло внимание от другого фильма», - признался он.

В августе актер сказал Entertainment Weekly, что он намерен уйти от дел после того, как закончатся съемки фильма. «Никогда не говори никогда, но я уверен, что для меня как для актера будет лучше уйти на пенсию, - сказал он тогда. - Я занимаюсь этим с 21 года. И иногда думаю: ну что, хватит. И почему бы не закончить карьеру чем-то веселым и позитивным?»

Дебют Редфорда на Бродвее состоялся в 1959 году, а в 1960 он стал появляться в маленьких ролях на телевидении. За свою карьеру он получил два «Оскара», шесть «Золотых глобусов», одну премию BAFTA и множество других наград. Он снялся в десятках фильмов, включая картины «Великий Гэтсби», «Вся президентская рать» и многие другие. Он также является режиссером таких признанных критиками фильмов, как «Там, где течет река» и «Обычные люди».