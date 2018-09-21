Глушаков подал на алименты
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При заработной плате в 15 миллионов Денис желает, чтобы супруга выплачивала ему алименты на дочек.
Жена капитана московского «Спартака» рассказала журналистам, что Денис хочет отсудить у нее детей. При этом Глушаков желает, чтобы супруга выплачивала ему ежемесячно по 80 тысяч рублей на содержание двоих детей.
В суд на Дарью Денис подал в небольшом городе Ростовской области, где он родился и вырос. Основанием для развода и подобного решения сторона Дениса называет измену Дарьи.
Девушка утверждает, что ничего подобного не было. Наоборот, муж сам изменял ей. Он, не стесняясь супруги, развлекался с другими женщинами. Видео одного из таких вечеров Дарья обнародовала в сети. На ролике Глушаков запечатлен в сауне с девушками легкого поведения.
Дарья подавлена изменами супруга и предстоящим бракоразводным процессом, в ходе которого она может лишиться дочерей. Она обратилась за помощью к известному адвокату Сергею Жорину.
Представителя юстиции ситуация заинтересовала. Его смутило, что Денис, который вместе с супругой и детьми прописан в Москве, подал заявление за сотни километров от столицы. Теперь ему интересно, насколько компетентен судья, которому предстоит вынести решение по делу супругов.
Удивительные вещи происходят. Вчера ко мне обратилась Дарья, пока ещё супруга футболиста «Спартака» Дениса Глушакова. Изучил материалы дела, позицию Футболиста и вот что я хочу Вам сообщить. То, что будучи пойманным с любовницей в бане Денис объявил, что это жена ему изменяет - я понять могу. Главное правило в таких ситуациях - Все отрицай ;)) Но кое-что я понять не могу. Дарья с детьми зарегистрирована и проживает в Москве. Ее супруг тоже фактически живет в Москве. Зачем Денис Глушаков подал иск в суд за сотни километров от Москвы? В своём иске, который он подал в Миллеровский Районный суд Ростовской области, футболист просит оставить детей себе и взыскать с Дарьи алименты в размере 80тр!! Доход Глушакова - 15 000 000 рублей в месяц! Зачем ему 80 тысяч рублей, спросите Вы? И это не стоимость абонемента в баню на месяц. Глушаков пишет в своём иске, что «80 тысяч рублей нужно для поддержания привычного уровня жизни детей»!!! Дословно! Меня не удивило, что Глушаков забирая детей у Дарьи не хочет тратить на их содержание собственные деньги. Меня потрясло то, что при зарплате 15 млн р в месяц футболист уверен, что на двоих детей хватит 80тр!!! А теперь вопрос к коллегам. Кто из Вас живет и Работает в Ростовской области? Почему Денис Глушаков хочет чтобы суд проходил именно в Миллеровском районном суде Ростовской области? Это какой-то особенный суд? Зачем преодолевать расстояние в сотни километров (13 часов на поезде)? Судья Бугаева Елена Александровна. Может быть она действительно самый лучший специалист в Росси по определению места жительства детей. Кто знает? Поделитесь опытом🙏🏻
Также адвоката возмутило, что футболист, получающий 15 миллионов, требует алименты в размере 80 тысяч рублей на содержание двоих детей от неработающей супруги.
Прямым текстом Сергей Жорин говорить не стал, однако подписчики сделали вывод, что в один из судов Ростовской области Глушаков подал заявление, чтобы со 100% уверенностью выиграть дело. Дарья подтвердила их догадки. Она отметила, что с местными представителями власти и законопорядка Глушаков находится на короткой ноге и ей лично рассчитывать на справедливое решение по делу не приходится.
Краткая информация о Денисе Глушакове
Имя: Денис Глушаков
Отчество: Борисович
День рождения: 27.01.1987
Возраст: 31 год
Место рождения: г. Миллерово, Ростовская обл.
Рост: 182 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: футболист
На чьей стороне находитесь вы? 7
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Прелесть / 21.09.18 19:53Не надо выходить замуж за идиотов и плодиться как крольчихи.фу.
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Артем / 21.09.18 15:14Да щелкнуть он ей по носу хочет. Ему эти 80 тысяч никуда не упали, но для нее это будет тяжко. Она по миру пойдет потом. Насолила баба ему хорошо, раз так ведет себя.
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50/50 / 21.09.18 14:58еще один футбольный козёл
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Халатница / 21.09.18 13:00Он, конечно, ведет себя как чудак на букву м. При своих доходах требовать у нее денег на содержание детей – это смешно.
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Упс / 21.09.18 13:00Начинается очередная Санта Барбара с разводом футболиста...
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Клим / 21.09.18 12:48Футболисты с женами в нашей стране уже стали отрицательными персонажами, поэтому ни на чьей.