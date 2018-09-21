Глушаков подал на алименты

При заработной плате в 15 миллионов Денис желает, чтобы супруга выплачивала ему алименты на дочек.

Жена капитана московского «Спартака» рассказала журналистам, что Денис хочет отсудить у нее детей. При этом Глушаков желает, чтобы супруга выплачивала ему ежемесячно по 80 тысяч рублей на содержание двоих детей.

В суд на Дарью Денис подал в небольшом городе Ростовской области, где он родился и вырос. Основанием для развода и подобного решения сторона Дениса называет измену Дарьи.

Девушка утверждает, что ничего подобного не было. Наоборот, муж сам изменял ей. Он, не стесняясь супруги, развлекался с другими женщинами. Видео одного из таких вечеров Дарья обнародовала в сети. На ролике Глушаков запечатлен в сауне с девушками легкого поведения.

Дарья подавлена изменами супруга и предстоящим бракоразводным процессом, в ходе которого она может лишиться дочерей. Она обратилась за помощью к известному адвокату Сергею Жорину.

Представителя юстиции ситуация заинтересовала. Его смутило, что Денис, который вместе с супругой и детьми прописан в Москве, подал заявление за сотни километров от столицы. Теперь ему интересно, насколько компетентен судья, которому предстоит вынести решение по делу супругов.

Также адвоката возмутило, что футболист, получающий 15 миллионов, требует алименты в размере 80 тысяч рублей на содержание двоих детей от неработающей супруги.

Прямым текстом Сергей Жорин говорить не стал, однако подписчики сделали вывод, что в один из судов Ростовской области Глушаков подал заявление, чтобы со 100% уверенностью выиграть дело. Дарья подтвердила их догадки. Она отметила, что с местными представителями власти и законопорядка Глушаков находится на короткой ноге и ей лично рассчитывать на справедливое решение по делу не приходится.