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Шнур разочаровал фанатов


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Обилие рекламы, бессвязный сюжет и песня, текст которой не увязывается с названием. Именно такую критику получил новый клип Сергея.

Фронтмен группы «Ленинград» презентовал клип на песню из нового альбома. Трек называется «Цой». Впервые за долгое время видеоряд группы получил отрицательных оценок больше, чем лайков. Поклонники оказались разочарованы. Ни текст, ни клип никакого отношения к Цою не имеют. Более того, они не вписываются в репертуар и фирменный стиль самого «Ленинграда».

В клипе Шнур предстал в образе космонавта. Новый его стиль некоторые фанаты сравнили с видом «гламурного старичка», в котором ничего от рока не осталось. По сюжету клипа Сергей встречается с 3D персонажем, который олицетворяет собой инопланетянина. Также в ролике имеются сцены взрыва, на которых автомобиль врезается в ракету.

Еще больше удивило фолловеров, что режиссером клипа выступил Илья Найшуллер. Ранее он уже сотрудничал с группой «Ленинград». Результатом их совместного труда стал клип «Кольщик». Видеоряд был оценен не только поклонниками группы. Он удостоился ряда престижных премий.

Судя по комментариям пользователей, не понравилось им и обилие рекламы в клипе. Этим ходом грешат сейчас многие исполнители. Но в ролике Шнура она была навязчивой. Рекламировал Сергей один российский банк, а также марку шампанского.

Пользователи отметили, что группа быстро растеряет своего зрителя, если продолжит творчество в таком ключе. 

Краткая информация о Сергее Шнурове

Имя: Сергей Шнуров

Отчество: Владимирович

День рождения: 13.04.1973

Возраст: 45 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 181 см

Вес: 93 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певец, музыкант

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0 Не нравится 0 Нравится 21.09.2018 Теги: Сергей Шнуров

Как вам новый клип Шнурова? 4  

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