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Крис Прэтт без ума от Тома Куза


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Если и есть в Голливуде кто-то, кого Крис Прэтт действительно почитает, то это Том Круз. Актер рассказал, что в восторге от Тома и боевиков с его участием.

В интервью, которое издание Associated Press опубликовало в четверг, Криса спросили, на кого из актеров он ориентируется, ответ был однозначным. «Конечно, Том Круз, - сказал Прэтт. – «Миссия: невыполнима». Он бегает по городу, по мостам, по зданиям. Том великолепный бегун».

Говоря об этом, Крис подразумевал, что почти во всех фильмах Тома Круза ему приходится либо бежать навстречу опасности, либо от нее. «Он делает сам все прыжки, сам летает на вертолете, - добавляет Прэтт. - Если меня спросят, действительно ли Том лучший, то я даже не буду отвечать. Он лучший».

Прэтт признался, что был бы не прочь последовать по стопам Круза. «Одна из целей в моей карьере, которую я позаимствовал у Тома Круза - это его репутация милого и позитивного парня, который тяжело работает, - говорит Крис. - Я никогда не встречал его, но очень хотел бы. Если мне и хочется оставить что-либо после себя, то это мнение о себе как о том, с кем было легко работать, но кто тяжело трудился». В конце он добавил: «Я думаю, что Том очень крутой».

Собственная карьера Прэтта находится на взлете с тех пор, как он получил роль в картине «Стражи Галактики», вышедшей в 2014 году, а затем и в возобновленной франшизе «Мир Юрского периода». Актер, у которого имеется шестилетний сын Джек от бывшей жены Анны Фарис, в настоящее время встречается с Кэтрин Шварценеггер, познакомившись с ней благодаря ее маме Марии Шрайвер.

Краткая информация о Крисе Прэтт

Имя: Крис Прэтт

День рождения: 21.06.1979

Возраст: 39 лет

Место рождения: Вирджиния, Миннесота, США

Рост: 188 см

Вес: 102 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: актер

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1 Не нравится 1 Нравится 21.09.2018 Теги: Крис Прэтт

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