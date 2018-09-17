 
 
 

 
 
На главную
 
 

Ник Джонас: день рождения с бейсболом


0 0

В воскресенье Нику Джонасу исполнилось 26 лет. Свой день рождения музыкант отпраздновал, отправившись на бейсбольный матч с невестой, актрисой Приянкой Чопрой, и несколькими друзьями.

«Веселье в день рождения», - написала Чопра под общей фотографией, на которой она запечатлена улыбающейся и льнущей к ее будущему супругу, чьи новые усы немедленно привлекли внимание поклонников.

Джо, старший брат Ника, замечен на фотографии прячущимся за веером из долларовых банкнот. Ник также выложил снимок себя самого, тренирующего подачу на стадионе. «Бейсбол - это круто», - написал Ник в комментарии, не забыв при этом поблагодарить Приянку за удачный снимок.

После игры Ник устроил специальное шоу для сбора денег в пользу фонда Strike Out Slavery, сражающегося с торговлей людьми. После концерта в официальном аккаунте фонда в Twitter появилась благодарность Нику за превосходное шоу. В прошлом году Ник также отыграл концерт после матча в пользу того же фонда.

Согласно изданию Variety, в день своего рождения Ник пригласил людей со студии и продюсеров для того, чтобы прочитать им «Сначала десерт», первую написанную им пьесу. В августе Ник и Чопра подтвердили их помолвку, разместив фото с посвященной этому событию вечеринки, прошедшей в Мумбае.

«Будущая миссис Джонас. Сердце мое. Любовь моя», - написал Ник под фотографией, на которой Чопра смотрит с любовью в глаза жениху, положив руки на его грудь. «Вся твоя. Сердцем и душой», - ответила на это Приянка.

Индийская актриса и американская поп-звезда встречаются с мая этого года, по данным издания PEOPLE, они обручились в Лондоне, когда Чопра праздновала свой 36-й день рождения. Источник, близкий к паре, сообщил изданию, что они невероятно счастливы.

Краткая информация о Приянке Чопра

Имя: Приянка Чопра

День рождения: 18.07.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: Джамшедпур, Индия

Рост: 175 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: актриса, модель

Смотреть фотографии с Приянкой Чопра

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 17.09.2018 Теги: Приянка Чопра

А вам нравится пара? 5  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору