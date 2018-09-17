Ник Джонас: день рождения с бейсболом

В воскресенье Нику Джонасу исполнилось 26 лет. Свой день рождения музыкант отпраздновал, отправившись на бейсбольный матч с невестой, актрисой Приянкой Чопрой, и несколькими друзьями.

«Веселье в день рождения», - написала Чопра под общей фотографией, на которой она запечатлена улыбающейся и льнущей к ее будущему супругу, чьи новые усы немедленно привлекли внимание поклонников.

Джо, старший брат Ника, замечен на фотографии прячущимся за веером из долларовых банкнот. Ник также выложил снимок себя самого, тренирующего подачу на стадионе. «Бейсбол - это круто», - написал Ник в комментарии, не забыв при этом поблагодарить Приянку за удачный снимок.

После игры Ник устроил специальное шоу для сбора денег в пользу фонда Strike Out Slavery, сражающегося с торговлей людьми. После концерта в официальном аккаунте фонда в Twitter появилась благодарность Нику за превосходное шоу. В прошлом году Ник также отыграл концерт после матча в пользу того же фонда.

Согласно изданию Variety, в день своего рождения Ник пригласил людей со студии и продюсеров для того, чтобы прочитать им «Сначала десерт», первую написанную им пьесу. В августе Ник и Чопра подтвердили их помолвку, разместив фото с посвященной этому событию вечеринки, прошедшей в Мумбае.

«Будущая миссис Джонас. Сердце мое. Любовь моя», - написал Ник под фотографией, на которой Чопра смотрит с любовью в глаза жениху, положив руки на его грудь. «Вся твоя. Сердцем и душой», - ответила на это Приянка.

Индийская актриса и американская поп-звезда встречаются с мая этого года, по данным издания PEOPLE, они обручились в Лондоне, когда Чопра праздновала свой 36-й день рождения. Источник, близкий к паре, сообщил изданию, что они невероятно счастливы.