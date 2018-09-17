Крисси Тейген упала с лестницы

Начало нового сезона ознаменовалось для Крисси Тейген (Chrissy Teigen) падением. В воскресенье звезда сообщила, что поскользнулась и упала с лестницы, травмировав при этом ногу.

«Я только что упала с лестницы», - говорит Тейген в видео, которое она выложила в социальных сетях, и показывает затем большой синяк, который появился на ноге.

Все это произошло в чрезвычайно неудобное для Крисси время. В понедельник вечером она должна присутствовать на церемонии вручения «Эмми» вместе с мужем Джоном Леджендом, который претендует на премию в номинации «лучшая мужская роль» за участие в шоу «Иисус Христос - Суперзвезда» на NBC.

Ее поклонники знают, что это не первый случай, когда Крисси попадает в неприятность перед важным мероприятием. Не далее как в феврале она окрасила пальцы в зеленый цвет незадолго до дня вручения «Грэмми». А она всего лишь съела тогда конфету. «Я ела сладости прошлой ночью, и теперь мои пальцы такие, а "Грэмми" завтра», - написала она тогда, выложив фотографию своих окрасившихся пальцев. «Я все перепробовала. Помогите мне, пожалуйста».

Ранее в этом месяце Тейген уже побывала на ковровой дорожке с Джоном. Было это на церемонии Creative Arts Emmys, где Джон получил награду за со-продюсирование шоу «Иисус Христос - Суперзвезда». Джон стал первым афроамериканцем, получившим эту награду.

Крисси выложила тогда видео того, как Джон добавляет новую статуэтку к другим своим многочисленным наградам.

Сам Ледженд отзывается о жене следующим образом. «Мы вдохновляем друг друга, - сказал он о своем браке с Крисси. - Она вдохновляет меня на песни и на то, чтобы быть лучшим отцом и мужем. Мы поддерживаем друг друга во всем, что делаем. Я поддерживаю ее карьеру и все, что она делает. Думаю, однажды она тоже получит "Эмми"».