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Крисси Тейген упала с лестницы


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Начало нового сезона ознаменовалось для Крисси Тейген (Chrissy Teigen) падением. В воскресенье звезда сообщила, что поскользнулась и упала с лестницы, травмировав при этом ногу.

«Я только что упала с лестницы», - говорит Тейген в видео, которое она выложила в социальных сетях, и показывает затем большой синяк, который появился на ноге.

Все это произошло в чрезвычайно неудобное для Крисси время. В понедельник вечером она должна присутствовать на церемонии вручения «Эмми» вместе с мужем Джоном Леджендом, который претендует на премию в номинации «лучшая мужская роль» за участие в шоу «Иисус Христос - Суперзвезда» на NBC.

Ее поклонники знают, что это не первый случай, когда Крисси попадает в неприятность перед важным мероприятием. Не далее как в феврале она окрасила пальцы в зеленый цвет незадолго до дня вручения «Грэмми». А она всего лишь съела тогда конфету. «Я ела сладости прошлой ночью, и теперь мои пальцы такие, а "Грэмми" завтра», - написала она тогда, выложив фотографию своих окрасившихся пальцев. «Я все перепробовала. Помогите мне, пожалуйста».

Ранее в этом месяце Тейген уже побывала на ковровой дорожке с Джоном. Было это на церемонии Creative Arts Emmys, где Джон получил награду за со-продюсирование шоу «Иисус Христос - Суперзвезда». Джон стал первым афроамериканцем, получившим эту награду.

Крисси выложила тогда видео того, как Джон добавляет новую статуэтку к другим своим многочисленным наградам.

Сам Ледженд отзывается о жене следующим образом. «Мы вдохновляем друг друга, - сказал он о своем браке с Крисси. - Она вдохновляет меня на песни и на то, чтобы быть лучшим отцом и мужем. Мы поддерживаем друг друга во всем, что делаем. Я поддерживаю ее карьеру и все, что она делает. Думаю, однажды она тоже получит "Эмми"».


0 Не нравится 0 Нравится 17.09.2018 Теги: Крисси Тейген

А вы часто попадаете в неприятности? 3  

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  • Марта / 17.09.18 23:17
    -
    0
    +
    Ну лестницы они вообще коварные, я как-то на даче поднималась по лестнице, ударилась пальцем, на следующий день у врача выяснилось, что я его сломала. Так что синяк это еще лучший вариант.
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  • Рита / 17.09.18 23:02
    -
    0
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    У меня было важное мероприятие, хотела выглядеть красоткой, сделала себе маску домашнюю, а на утро у меня все лицо было в красных пятнах, как выяснилось, пошла аллергическая реакция, хочешь как лучше, а выходит как всегда)
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    • Вика / 17.09.18 23:19
      -
      -1
      +
      Эта Крисси, как я посмотрю, любит притягивать к себе неудачи) ну что это за конфеты такие, после которых руки синие? Я не понимаю, как можно было такое устроить, при условии, что она мать двух детишек и взрослая женщина))
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