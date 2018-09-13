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«Вторая после Путина»


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Нескромное заявление Бузовой и ее наглый обман вызвали бурю негодования со стороны пользователей.

Ольга Бузова, которая владеет собственной линией одежды, презентовала фанатам и потенциальным покупателям оригинальную кожаную куртку. В фасоне верхней одежды нет ничего необычного. Это классическая косуха. Отличает ее только обилие принтов. Среди объемных рисунков имеется неоднозначная надпись. Именно она неприятно удивила фолловеров.

На куртке от бренда Бузовой написано «Вторая после Путина». Многие подписчики отметили, что это уже перебор. Подобные фразы начинают выдавать звездную болезнь Ольги, делающую такие громкие заявления.

Более дотошные фолловеры, внимательно изучили крой одежды и были сильно удивлены. Как оказалось, новая куртка бренда Бузовой один в один, но в несколько раз дешевле, продается на знаменитом китайском сайте Aliexpress.

Подписчики предположили, что Ольга просто заказала партию курток из Китая и придумала для них кричащий принт. Никакого производства на самом деле нет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Olga Buzova Design (@olgabuzova_design)

Многие посчитали такой декор на косухе проявлением безвкусицы и отметили, что желание Бузовой наживиться на поклонниках – это прямое свидетельство того, что интересуют ее вовсе не люди, а деньги. 

Краткая информация об Ольге Бузовой

Имя: Ольга Бузова

Отчество: Игоревна

День рождения: 20.01.1986

Возраст: 32 года

Место рождения: Санкт-Петербург, Россия

Рост: 176 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица

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0 Не нравится 0 Нравится 13.09.2018 Теги: Ольга Бузова

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