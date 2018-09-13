Нескромное заявление Бузовой и ее наглый обман вызвали бурю негодования со стороны пользователей.

Ольга Бузова, которая владеет собственной линией одежды, презентовала фанатам и потенциальным покупателям оригинальную кожаную куртку. В фасоне верхней одежды нет ничего необычного. Это классическая косуха. Отличает ее только обилие принтов. Среди объемных рисунков имеется неоднозначная надпись. Именно она неприятно удивила фолловеров.

На куртке от бренда Бузовой написано «Вторая после Путина». Многие подписчики отметили, что это уже перебор. Подобные фразы начинают выдавать звездную болезнь Ольги, делающую такие громкие заявления.

Более дотошные фолловеры, внимательно изучили крой одежды и были сильно удивлены. Как оказалось, новая куртка бренда Бузовой один в один, но в несколько раз дешевле, продается на знаменитом китайском сайте Aliexpress.

Подписчики предположили, что Ольга просто заказала партию курток из Китая и придумала для них кричащий принт. Никакого производства на самом деле нет.

Многие посчитали такой декор на косухе проявлением безвкусицы и отметили, что желание Бузовой наживиться на поклонниках – это прямое свидетельство того, что интересуют ее вовсе не люди, а деньги.