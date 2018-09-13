«Вторая после Путина»
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Нескромное заявление Бузовой и ее наглый обман вызвали бурю негодования со стороны пользователей.
Ольга Бузова, которая владеет собственной линией одежды, презентовала фанатам и потенциальным покупателям оригинальную кожаную куртку. В фасоне верхней одежды нет ничего необычного. Это классическая косуха. Отличает ее только обилие принтов. Среди объемных рисунков имеется неоднозначная надпись. Именно она неприятно удивила фолловеров.
На куртке от бренда Бузовой написано «Вторая после Путина». Многие подписчики отметили, что это уже перебор. Подобные фразы начинают выдавать звездную болезнь Ольги, делающую такие громкие заявления.
Более дотошные фолловеры, внимательно изучили крой одежды и были сильно удивлены. Как оказалось, новая куртка бренда Бузовой один в один, но в несколько раз дешевле, продается на знаменитом китайском сайте Aliexpress.
Подписчики предположили, что Ольга просто заказала партию курток из Китая и придумала для них кричащий принт. Никакого производства на самом деле нет.
⚜️Кожаная косуха "вы знаете , как лучше?" артикул #Т25 ⚜️ Размер: S/ M / L Цвет: чёрная , бордо - прессованная кожа Ткань: прессованная Кожа . Цена: 7500 р Доставка по Москве и МО 🚘🚗 Доставка курьером по всему миру 🌎🌏🌍 Для заказа Вы можете воспользоваться whats app, sms, viber : 📞 +7-963-711-81-22 . ⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️ Оптовое сотрудничество: [email protected] 📩 what's app : +7-922-670-61-73 . ⚜️. Пункт самовывоза: м. Павелецкая. Ул. Зацепа, дом 21 @shtab_number1 🛍 #ольгабузова #olgabuzova_design #ясоздаютренды #МалоПоловин #NotEnoughForMe #хитпарад #тынепопалвхитпарадмоихмыслей
Многие посчитали такой декор на косухе проявлением безвкусицы и отметили, что желание Бузовой наживиться на поклонниках – это прямое свидетельство того, что интересуют ее вовсе не люди, а деньги.
Краткая информация об Ольге Бузовой
Имя: Ольга Бузова
Отчество: Игоревна
День рождения: 20.01.1986
Возраст: 32 года
Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
Рост: 176 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица
Фотографии
Фотографии
Вам нравится куртка из новой коллекции Ольги Бузовой? 5
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Инга / 13.09.18 22:11Никак Сафронов правильно сказал, когда спросили почему не пишет портрет. "Бузова внутренне некрасивый человек. Писать нечего". Не могу сказать, что фан Сафронов, скорее нет, но соглашусь с ним в этом случае.
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Iuda / 13.09.18 14:56В следующий раз Кадырова портрет на футболку отправит. Главное, успеть к лету на Алике партию заказать.
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Фокина / 13.09.18 14:53Ну что ж так скромно?! Почему не «Вторая после Бога»? Кто такой Путин, в конце-то концов?
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Frog / 13.09.18 14:50У нее никогда нет ничего нового и интересного. То платье Мелании Трамп слижет, то придумает куртку а-ля Тимати двухгодичной давности. Ну, а фраза – это верх креатива!