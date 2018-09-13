Принц Гарри затосковал по небу

Свадебные хлопоты позади, и теперь можно вернуться к своим любимым делам. Принц Гарри побывал на базе морских пехотинцев в Южной Англии, чтобы встретиться с новобранцами, проходящими подготовку. Гарри, который сам летал на вертолете «Апач» в Афганистане, прибыл на базу в Лимпстоне в 10 утра по местному времени.

Это первый раз, когда он посещает тренировочный центр королевских морских пехотинцев с тех пор, как он стал генералом морской пехоты, заменив на этом посту своего дедушку, принца Филиппа, в декабре 2017 года. Гарри был принят со всеми подобающими церемониями, встретился с новобранцами в тренировочном зале и на полосе препятствий, пишет издание People.

Кенсингтонский дворец выложил видео рекрутов, выполняющих упражнения по отработке штурма на полосе препятствий. «Королевские морские пехотинцы, ведущие свою историю с 1664 года, являются элитным воинским подразделением Великобритании, способным действовать на суше и воде», - было написано в комментарии.

Гарри усиленно продвигает различные программы помощи как действующим служащим, так и бывшим солдатам. На базе Лимпстон Гарри рассказали о реабилитационном центре и семейной разговорной группе. Позднее в тот же день Гарри встретился с несколькими автогонщиками, которые использовали спорт для того, чтобы забыть о своих недугах. Гоночная команда продемонстрировала принцу особым образом подготовленные автомобили, на которых выступала в соревнованиях класса Gran Turismo.

Напомним, в октябре принц Гарри и его супруга Меган Маркл отправятся в турне по Австралии, Новой Зеландии, Тонга и Фиджи. Королевская пара планирует отдельно посетить Invictus Games, которые пройдут с 20 по 27 октября в Сиднее. Принц Гарри многие годы патронирует фонд организации спортивных состязаний для военных-инвалидов.