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Принц Гарри затосковал по небу


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Свадебные хлопоты позади, и теперь можно вернуться к своим любимым делам. Принц Гарри побывал на базе морских пехотинцев в Южной Англии, чтобы встретиться с новобранцами, проходящими подготовку. Гарри, который сам летал на вертолете «Апач» в Афганистане, прибыл на базу в Лимпстоне в 10 утра по местному времени.

Это первый раз, когда он посещает тренировочный центр королевских морских пехотинцев с тех пор, как он стал генералом морской пехоты, заменив на этом посту своего дедушку, принца Филиппа, в декабре 2017 года. Гарри был принят со всеми подобающими церемониями, встретился с новобранцами в тренировочном зале и на полосе препятствий, пишет издание People.

Кенсингтонский дворец выложил видео рекрутов, выполняющих упражнения по отработке штурма на полосе препятствий. «Королевские морские пехотинцы, ведущие свою историю с 1664 года, являются элитным воинским подразделением Великобритании, способным действовать на суше и воде», - было написано в комментарии.

Гарри усиленно продвигает различные программы помощи как действующим служащим, так и бывшим солдатам. На базе Лимпстон Гарри рассказали о реабилитационном центре и семейной разговорной группе. Позднее в тот же день Гарри встретился с несколькими автогонщиками, которые использовали спорт для того, чтобы забыть о своих недугах. Гоночная команда продемонстрировала принцу особым образом подготовленные автомобили, на которых выступала в соревнованиях класса Gran Turismo.

Напомним, в октябре принц Гарри и его супруга Меган Маркл отправятся в турне по Австралии, Новой Зеландии, Тонга и Фиджи. Королевская пара планирует отдельно посетить Invictus Games, которые пройдут с 20 по 27 октября в Сиднее. Принц Гарри многие годы патронирует фонд организации спортивных состязаний для военных-инвалидов.

Краткая информация о Принце Гарри

Имя: Принц Гарри

День рождения: 15.09.1984

Возраст: 33 года

Место рождения: Лондон, Великобритания

Рост: 187 см

Вес: 85 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: герцог Сассекский

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0 Не нравится 0 Нравится 13.09.2018 Теги: принц гарри

Девушки, вам нравятся мужчины-военные? 3  

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  • Света / 14.09.18 02:03
    -
    0
    +
    Он молодец, Гарри мне нравится даже больше, чем его брат, но я лично военных не люблю, у меня предпочтения, чтобы в моем окружении были мужчины из мира ученых или литераторов, в общем чтобы мозгами)
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  • Марта / 14.09.18 01:59
    -
    0
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    Зоя, что он вам сделал, за что вы так на него набросились?)) Милый парень, даже без амбиций особых, без всех этих королевских замашек, мне лично он нравится.
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  • Зоя / 14.09.18 01:58
    -
    0
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    Полетал на вертолетике и уже герой? Да его бы в зону реальных боевых действий, посмотрела бы я, как он запел бы, просто королевский отпрыск, который строит из себя благодетеля, а обычные солдаты своей жизнью рискуют, в грязи валяются на учениях, у них все настоящее, а не рафинированное.
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