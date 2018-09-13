Небритые ноги Лурдес

Дочь Мадонны в очередной раз неприятно удивила представителей модной индустрии.

В Нью-Йорке проходит неделя моды, и свои новые коллекции демонстрируют многочисленные марки. В перечне уже прошедших показов оказался бренд Gypsy, который специализируется на производстве спортивной одежды формата унисекс.

В качестве одной из моделей представители марки пригласили дочь Мадонны Лурдес. Девушка появилась на подиуме в очень странном наряде. Верхняя часть одежды представляла собой топ из ракушек и цепочек. Они практически не закрывали грудь девушки.

На бедрах юной звезды висели изодранные в клочья джинсы. Они были опущены настолько низко, что нижнее белье модели могли оценить все присутствующие.

Впрочем, впечатлил всех гостей не образ девушки, а тяга дочери поп-королевы американской сцены к естественности. Даже ради недели моды она не стала брить подмышки и не привела в порядок ноги.

Лурдес, как и сама Мадонна, поклонница всего натурального. Она неоднократно публиковала свои снимки с растительностью в области подмышек, а также на ногах.

​