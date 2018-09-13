Небритые ноги Лурдес
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Дочь Мадонны в очередной раз неприятно удивила представителей модной индустрии.
В Нью-Йорке проходит неделя моды, и свои новые коллекции демонстрируют многочисленные марки. В перечне уже прошедших показов оказался бренд Gypsy, который специализируется на производстве спортивной одежды формата унисекс.
В качестве одной из моделей представители марки пригласили дочь Мадонны Лурдес. Девушка появилась на подиуме в очень странном наряде. Верхняя часть одежды представляла собой топ из ракушек и цепочек. Они практически не закрывали грудь девушки.
На бедрах юной звезды висели изодранные в клочья джинсы. Они были опущены настолько низко, что нижнее белье модели могли оценить все присутствующие.
Впрочем, впечатлил всех гостей не образ девушки, а тяга дочери поп-королевы американской сцены к естественности. Даже ради недели моды она не стала брить подмышки и не привела в порядок ноги.
Лурдес, как и сама Мадонна, поклонница всего натурального. Она неоднократно публиковала свои снимки с растительностью в области подмышек, а также на ногах.
Краткая информация о Мадонне
Имя: Мадонна
День рождения: 16.08.1958
Возраст: 60 лет
Место рождения: г. Бей-Сити, штат Мичиган, США
Рост: 158 см
Вес: 47 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица, актриса, режиссер, модельер
Фотографии
Фотографии
Как вам такая тенденция к естественности? 5
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Катя / 13.09.18 16:18Но усы то она удалила! Если быть естественной - то уже до конца!!!
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Lux / 13.09.18 14:32Доченька и так, мягко говоря, не красавица. С ее тягой к естественности, не ждать Мадонне внуков…
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Настена / 13.09.18 14:31Мне кажется пошла эпоха впадения в крайности. Если 5 лет назад все всё выбривали и старались похудеть до состояния скелета, то сейчас все жрут, и не бреются. Это же ужас.
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М-да / 13.09.18 14:20Ребят, с таким мышлением можно прийти к тому, что испражняться начнем на улицах. Это же естественно, чо уж…