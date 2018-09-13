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Небритые ноги Лурдес


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Дочь Мадонны в очередной раз неприятно удивила представителей модной индустрии.

В Нью-Йорке проходит неделя моды, и свои новые коллекции демонстрируют многочисленные марки. В перечне уже прошедших показов оказался бренд Gypsy, который специализируется на производстве спортивной одежды формата унисекс.

В качестве одной из моделей представители марки пригласили дочь Мадонны Лурдес. Девушка появилась на подиуме в очень странном наряде. Верхняя часть одежды представляла собой топ из ракушек и цепочек. Они практически не закрывали грудь девушки.

На бедрах юной звезды висели изодранные в клочья джинсы. Они были опущены настолько низко, что нижнее белье модели могли оценить все присутствующие.

Впрочем, впечатлил всех гостей не образ девушки, а тяга дочери поп-королевы американской сцены к естественности. Даже ради недели моды она не стала брить подмышки и не привела в порядок ноги.

Лурдес, как и сама Мадонна, поклонница всего натурального. Она неоднократно публиковала свои снимки с растительностью в области подмышек, а также на ногах. 

Краткая информация о Мадонне

Имя: Мадонна

День рождения: 16.08.1958

Возраст: 60 лет

Место рождения: г. Бей-Сити, штат Мичиган, США

Рост: 158 см

Вес: 47 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певица, актриса, режиссер, модельер

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0 Не нравится 0 Нравится 13.09.2018 Теги: Мадонна

Как вам такая тенденция к естественности? 5  

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