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Дэниел Рэдклифф не в восторге от Поттера


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Английский актер Дэниел Рэдклифф (Daniel Radcliffe) признался, что никогда не был особенно доволен, играя Гарри Поттера. Ему было 11 лет, когда его выбрали для экранного воплощения юного волшебника, и это определило всю его дальнейшую жизнь.

Актер снимался в волшебной саге целых 10 лет, столько времени потребовалось для выхода восьми фильмов о Гарри Поттере. Карьера Дэниела сложилась успешно и после завершения фэнтези-саги. Он снялся в «Дневниках молодого врача» по произведениям Булгакова, жутковатой комедии «Человек – швейцарский нож», картине «Абсолютная власть». При этом для многих он до сих пор остается тем самым мальчиком, который сыграл Гарри Поттера.

Выступая на шоу Джимми Фэллона 12 сентября, Дэниел рассказал, что никогда не видел никаких мемов про Гарри Поттера, пока ведущий не показал их ему. Актер был приятно поражен обилию материала и рассказал о том, что ему было некомфортно в роли Гарри Поттера. «Люди думают, что это было круто, но это далеко не так. Я был ребенком и чувствовал себя неуверенным».

Что любопытно, некоторые из мемов, переводящие в мир Хогвартса популярные песни, актеру даже понравились. «Это великолепно, - сказал он. - Нужно подумать о том, чтобы переснять фильмы как мюзиклы».

Дэниел ранее уже говорил о том, что не будет заинтересован в роли Гарри Поттера, если пойдет речь о съемках картины «Проклятое дитя».

Напомним, в 2012 году Дэниел заявил, что у него была давняя мечта сыграть кота Бегемота. «Полагаю, я достаточно сумасшедший, и у меня есть чувство анархии», —  сострил актер.

Краткая информация о Дэниеле Рэдклифф

Имя: Дэниел Рэдклифф

День рождения: 23.07.1989

Возраст: 29 лет

Место рождения: г. Лондон, Великобритания

Рост: 165 см

Вес: 65 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Змея

Деятельность: актер

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0 Не нравится 0 Нравится 13.09.2018 Теги: Дэниел Рэдклифф

А вам нравился актер в роли Гарри Поттера? 5  

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  • tanuki / 14.09.18 01:55
    -
    -2
    +
    Мне Гарри Поттер не нравился,там Гермиона была классная.
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  • Лика / 14.09.18 01:51
    -
    0
    +
    Я его понимаю, обидно, когда тебя не воспринимают как серьезного актера, он уже вырос из того образа, ему хочется расти дальше, а ему не дает этот образ, хотя он уже вырос из этой пижамы.
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  • Лена / 14.09.18 01:46
    -
    -2
    +
    У него такой смазливый образ, я его даже не вижу в роли кота Бегемота, ну какой ему Булгаков, мальчик, ты куда замахнулся?
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  • Ники / 14.09.18 01:44
    -
    2
    +
    А мне вот очень нравился он в роли Гарри Поттера, весь такой серьезный был, ему очень шла эта роль, а вот все новые проекты с его участием я не воспринимаю, везде вижу его в роли волшебника, видимо, бывают такие случаи, когда актер становится заложником одной роли. Так с Шоном Коннери было, все его знают как агента 007.
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  • Алла / 14.09.18 01:38
    -
    2
    +
    Мне кажется, нельзя так отзываться о проекте, в котором работал, мало ли что там тебе не нравится, раз ты играл, отдавал свою душу, то не дело потом грязью поливать это, мол, вот я 10 лет на это потратил, а на самом деле не хотел, я был глупый и ничего не понимал, весь такой растерянный был. Нечестно это как-то.
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