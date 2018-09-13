Дэниел Рэдклифф не в восторге от Поттера

Английский актер Дэниел Рэдклифф (Daniel Radcliffe) признался, что никогда не был особенно доволен, играя Гарри Поттера. Ему было 11 лет, когда его выбрали для экранного воплощения юного волшебника, и это определило всю его дальнейшую жизнь.

Актер снимался в волшебной саге целых 10 лет, столько времени потребовалось для выхода восьми фильмов о Гарри Поттере. Карьера Дэниела сложилась успешно и после завершения фэнтези-саги. Он снялся в «Дневниках молодого врача» по произведениям Булгакова, жутковатой комедии «Человек – швейцарский нож», картине «Абсолютная власть». При этом для многих он до сих пор остается тем самым мальчиком, который сыграл Гарри Поттера.

Выступая на шоу Джимми Фэллона 12 сентября, Дэниел рассказал, что никогда не видел никаких мемов про Гарри Поттера, пока ведущий не показал их ему. Актер был приятно поражен обилию материала и рассказал о том, что ему было некомфортно в роли Гарри Поттера. «Люди думают, что это было круто, но это далеко не так. Я был ребенком и чувствовал себя неуверенным».

Что любопытно, некоторые из мемов, переводящие в мир Хогвартса популярные песни, актеру даже понравились. «Это великолепно, - сказал он. - Нужно подумать о том, чтобы переснять фильмы как мюзиклы».

Дэниел ранее уже говорил о том, что не будет заинтересован в роли Гарри Поттера, если пойдет речь о съемках картины «Проклятое дитя».

Напомним, в 2012 году Дэниел заявил, что у него была давняя мечта сыграть кота Бегемота. «Полагаю, я достаточно сумасшедший, и у меня есть чувство анархии», — сострил актер.