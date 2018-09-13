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Бородина боится переезжать в новый дом


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Ксения поделилась своими страхами с подписчиками. Она наконец-то завершила дорогостоящий ремонт в доме, который купила не так давно. По словам телеведущей, принцип «дорого, богато и на века» был у нее главным при выборе дизайна и материалов. Только на одну кухонную столешницу она потратила около миллиона рублей.

Более того, ей пришлось столкнуться с недобросовестным подрядчиком и ремонт не только затянулся на дольше, но и обошелся дороже, чем рассчитывала Бородина изначально.

Поскольку все делалось для себя, потраченных средств Ксении не жалко. Вот только переезжать в новый дом Бородина теперь боится. Она отметила, что наличие в доме детей и домашних животных ее пугает. Она переживает, что будет трястись за каждую пролитую чашку и ругаться из-за пластилина на диване.

По признанию Ксении, слишком трепетное отношение к чистоте и порядку пугает и ее домочадцев. Уже никто из них не хочет переезжать в новый дом.

Телеведущая смеется, что если паранойя не пройдет, ей придется и дальше жить в съемном доме. Роскошный особняк в таком случае станет местом релаксации, в которое она будет заглядывать, чтобы выпить бокал вина и полюбоваться интерьером.

Краткая информация о Ксении Бородиной

Имя: Ксения Бородина

Отчество: Кимовна

День рождения: 08.03.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 165 см

Вес: 46 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: телеведущая, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 13.09.2018 Теги: Ксения Бородина

Вам знакомы страхи Ксении? 4  

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