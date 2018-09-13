Бородина боится переезжать в новый дом
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Ксения поделилась своими страхами с подписчиками. Она наконец-то завершила дорогостоящий ремонт в доме, который купила не так давно. По словам телеведущей, принцип «дорого, богато и на века» был у нее главным при выборе дизайна и материалов. Только на одну кухонную столешницу она потратила около миллиона рублей.
Более того, ей пришлось столкнуться с недобросовестным подрядчиком и ремонт не только затянулся на дольше, но и обошелся дороже, чем рассчитывала Бородина изначально.
Поскольку все делалось для себя, потраченных средств Ксении не жалко. Вот только переезжать в новый дом Бородина теперь боится. Она отметила, что наличие в доме детей и домашних животных ее пугает. Она переживает, что будет трястись за каждую пролитую чашку и ругаться из-за пластилина на диване.
По признанию Ксении, слишком трепетное отношение к чистоте и порядку пугает и ее домочадцев. Уже никто из них не хочет переезжать в новый дом.
Телеведущая смеется, что если паранойя не пройдет, ей придется и дальше жить в съемном доме. Роскошный особняк в таком случае станет местом релаксации, в которое она будет заглядывать, чтобы выпить бокал вина и полюбоваться интерьером.
Краткая информация о Ксении Бородиной
Имя: Ксения Бородина
Отчество: Кимовна
День рождения: 08.03.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 165 см
Вес: 46 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: телеведущая, актриса
Фотографии
Фотографии
Вам знакомы страхи Ксении? 4
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Света / 13.09.18 18:40Так дорого-богато, что аж самой стало страшно))) Молодец Ксения! Может удивить.
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Мариам / 13.09.18 18:37Если честно, считала подобные выпады и разговоры неадекватными до тех пор, пока у самой не появились дети. Они же действительно оставляют много пятен и шкодят. Мне после каждого приходилось переклеивать обои из-за нарисованных маркерами картин.