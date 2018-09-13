Бородина боится переезжать в новый дом

Ксения поделилась своими страхами с подписчиками. Она наконец-то завершила дорогостоящий ремонт в доме, который купила не так давно. По словам телеведущей, принцип «дорого, богато и на века» был у нее главным при выборе дизайна и материалов. Только на одну кухонную столешницу она потратила около миллиона рублей.

Более того, ей пришлось столкнуться с недобросовестным подрядчиком и ремонт не только затянулся на дольше, но и обошелся дороже, чем рассчитывала Бородина изначально.

Поскольку все делалось для себя, потраченных средств Ксении не жалко. Вот только переезжать в новый дом Бородина теперь боится. Она отметила, что наличие в доме детей и домашних животных ее пугает. Она переживает, что будет трястись за каждую пролитую чашку и ругаться из-за пластилина на диване.

По признанию Ксении, слишком трепетное отношение к чистоте и порядку пугает и ее домочадцев. Уже никто из них не хочет переезжать в новый дом.

Телеведущая смеется, что если паранойя не пройдет, ей придется и дальше жить в съемном доме. Роскошный особняк в таком случае станет местом релаксации, в которое она будет заглядывать, чтобы выпить бокал вина и полюбоваться интерьером.