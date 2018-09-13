Слишком полные модели с целлюлитом
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Коллекцию белья от Рианны демонстрировали нестандартные модели. Перфоманс поклонников певицы удивил, местами неприятно.
Свою коллекцию нижнего белья Рианна презентовала на Бродвее в рамках недели моды. Лифы, кружевные боди и роскошные пеньюары дополняли плетения, пикантные вырезы и рюши. Несмотря на актуальность коллекции, впечатлило гостей, присутствовавших на показе, вовсе не белье.
Демонстрировать свою новую коллекцию Рианна пригласила манекенщиц нестандартного для мира моды телосложения. Это были девушки размера плюс с характерными складками на боках и целлюлитом на бедрах. Кроме них на подиуме появилась модель в положении.
Нестандартным показом певица пыталась донести мысль, что ее коллекция белья подходит абсолютно всем, вне зависимости от возраста и телосложения.
К слову, Рианна лично сталкивалась с критикой лишнего веса в собственный адрес. Несколько лет назад она сильно поправилась и стала носить балахонистые наряды. Модные критики отмечали, что таким образом певица пытается скрыть недостатки своей фигуры, которыми она и сама недовольна. В ответ артистка парировала, что любит себя любую: в балахонах, без них и без белья. Тогда же она заявила, что выступающий живот и полные бедра придают ей сексуальность.
Краткая информация о Рианне
Имя: Рианна
День рождения: 20.02.1988
Возраст: 30 лет
Место рождения: о. Барбадос
Рост: 173 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
Как вам коллекция белья? 5
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Катя / 13.09.18 18:34Там была и Белла Хадит, и куча красивых моделей. Рианна сама похудела. А полные модели и беременная - так зато теперь о коллекции все говорят )))
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Mlanka / 13.09.18 18:07С одной стороны, черт с ними, каждый живет, как хочет, но ведь это действительно подрывает здоровье и сокращает годы жизни. К чему такое пропагандировать?
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Kolly / 13.09.18 18:06Меня пугает эта тенденция на телеса. Лучше бы пропагандировали здоровый образ жизни, нормальное питание и спорт.
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Нюта / 13.09.18 17:57Неужели никто не может сказать прямо, что это некрасиво.
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Крис / 13.09.18 17:55Кажется мир сошел с ума. Все-таки нижнее белье должны демонстрировать девушки с красивой фигурой. Не доски, но и не это безобразие.