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Слишком полные модели с целлюлитом


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Коллекцию белья от Рианны демонстрировали нестандартные модели. Перфоманс поклонников певицы удивил, местами неприятно.

Свою коллекцию нижнего белья Рианна презентовала на Бродвее в рамках недели моды. Лифы, кружевные боди и роскошные пеньюары дополняли плетения, пикантные вырезы и рюши. Несмотря на актуальность коллекции, впечатлило гостей, присутствовавших на показе, вовсе не белье.

Демонстрировать свою новую коллекцию Рианна пригласила манекенщиц нестандартного для мира моды телосложения. Это были девушки размера плюс с характерными складками на боках и целлюлитом на бедрах. Кроме них на подиуме появилась модель в положении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Still SHOOK! 🙌 | What was your fave look ?? #SavageXFW18 ✨cc: @gettyimages

Публикация от SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty)

Нестандартным показом певица пыталась донести мысль, что ее коллекция белья подходит абсолютно всем, вне зависимости от возраста и телосложения.

К слову, Рианна лично сталкивалась с критикой лишнего веса в собственный адрес. Несколько лет назад она сильно поправилась и стала носить балахонистые наряды. Модные критики отмечали, что таким образом певица пытается скрыть недостатки своей фигуры, которыми она и сама недовольна. В ответ артистка парировала, что любит себя любую: в балахонах, без них и без белья. Тогда же она заявила, что выступающий живот и полные бедра придают ей сексуальность. 

Краткая информация о Рианне

Имя: Рианна

День рождения: 20.02.1988

Возраст: 30 лет

Место рождения: о. Барбадос

Рост: 173 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: певица, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 13.09.2018 Теги: рианна

Как вам коллекция белья? 5  

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