Кардашьян недовольна своей попой

«Я плачу из-за нее каждый день!» – заявила звезда американского реалити, которая задала тренд на большие ягодицы. Как оказалось, сама она недовольна формами. По мнению Ким, ее филейная часть слишком большая.

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Удивившее многих поклонников признание прозвучало в очередном выпуске реалити. Признательной тирадой Ким разразилась в ответ на замечание Кортни о том, что ее ягодицы выглядят слишком большими, когда она сидит.

Несмотря на удивление, многие зрители и поклонники семейства отнеслись скептически к услышанному. Ким в последнее время раздает интервью, в которых утверждает, что с помощью диет и спортзала ей удалось согнать 20 лишних килограммов, которые она набрала во время беременности. Однако пластические хирурги утверждают обратное. Специалисты отмечают, что по фигуре Ким, которую она часто демонстрирует в инстаграме заметно, что ей делали липоскульптурирование.

Это операция, во время которой хирурги отбирают лишнюю жировую ткань в области живота и боков и с помощью полученного материала увеличивают другие части, например, грудь и ягодицы.

Специалисты отметили, что это видно не только по качеству тела Ким, но и по пропорциям. Соотношение объема ее талии и ягодиц не является естественным.