Кардашьян недовольна своей попой
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«Я плачу из-за нее каждый день!» – заявила звезда американского реалити, которая задала тренд на большие ягодицы. Как оказалось, сама она недовольна формами. По мнению Ким, ее филейная часть слишком большая.
Удивившее многих поклонников признание прозвучало в очередном выпуске реалити. Признательной тирадой Ким разразилась в ответ на замечание Кортни о том, что ее ягодицы выглядят слишком большими, когда она сидит.
Несмотря на удивление, многие зрители и поклонники семейства отнеслись скептически к услышанному. Ким в последнее время раздает интервью, в которых утверждает, что с помощью диет и спортзала ей удалось согнать 20 лишних килограммов, которые она набрала во время беременности. Однако пластические хирурги утверждают обратное. Специалисты отмечают, что по фигуре Ким, которую она часто демонстрирует в инстаграме заметно, что ей делали липоскульптурирование.
Это операция, во время которой хирурги отбирают лишнюю жировую ткань в области живота и боков и с помощью полученного материала увеличивают другие части, например, грудь и ягодицы.
Специалисты отметили, что это видно не только по качеству тела Ким, но и по пропорциям. Соотношение объема ее талии и ягодиц не является естественным.
Вам нравится фигура Ким? 6
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Никольски / 12.09.18 11:14Да ладно. Уже пора привыкнуть.
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Big Mama / 12.09.18 10:51не ну если ей не нравится, я готова на обмен. ток чур с талией впридачу.
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Николаевна / 12.09.18 10:44Вау! Мадам очевидность проснулась! Большие? Серьезно? А мы-то не заметили…
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Monro / 12.09.18 10:42Мне нравится. Так всегда было: то, что массам недоступно, теми же массами и порицалось. Но всегда находились желающие повторять за богатыми. Они, как и сейчас, делали это всеми правдами и неправдами. Так и тут: кто-то импланты вставляет, кто-то на фото попу отклячивает, а кто-то в спортзале себя убивает.
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Status / 12.09.18 10:40Для латиноамериканцев все это естественно. Но не для нас. Хотя тренд она, конечно, задала. Инстаграмные дивы, вставив себе грудь, перешли и на имплантаты для попы. Видела я их. Это ужас. Ягодицы не округлые, а квадратные получаются.
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Tina-malina / 12.09.18 10:38Это ужас.