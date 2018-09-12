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Кардашьян недовольна своей попой


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«Я плачу из-за нее каждый день!» – заявила звезда американского реалити, которая задала тренд на большие ягодицы. Как оказалось, сама она недовольна формами. По мнению Ким, ее филейная часть слишком большая.

Удивившее многих поклонников признание прозвучало в очередном выпуске реалити. Признательной тирадой  Ким разразилась в ответ на замечание Кортни  о том, что ее ягодицы выглядят слишком большими, когда она сидит.

Несмотря на удивление, многие зрители и поклонники семейства отнеслись скептически к услышанному. Ким в последнее время раздает интервью, в которых утверждает, что с помощью диет и спортзала ей удалось согнать 20 лишних килограммов, которые она набрала во время беременности. Однако пластические хирурги утверждают обратное. Специалисты отмечают, что по фигуре Ким, которую она часто демонстрирует в инстаграме заметно, что ей делали липоскульптурирование.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I’ll just leave this right here...

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Это операция, во время которой хирурги отбирают лишнюю жировую ткань в области живота и боков и с помощью полученного материала увеличивают другие части, например, грудь и ягодицы.

Специалисты отметили, что это видно не только по качеству тела Ким, но и по пропорциям.  Соотношение объема ее талии и ягодиц не является естественным.


0 Не нравится 0 Нравится 12.09.2018 Теги: Ким Кардашьян

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