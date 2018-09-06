Шнуров закурил в прямом эфире
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Сергей плевать хотел на закон и правила дресс-кода, единые для всех наставников телевизионного шоу.
Многие поклонники вокального шоу «Голос» были сильно удивлены, когда им представили судей и наставников нового сезона. Больше всех впечатлил зрителей Сергей Шнуров. Пользователи недоумевали, как продюсеры могли выбрать для такой серьезной и ответственной роли достаточно своеобразного исполнителя, известного своей бунтарской натурой.
Как оказалось, именно сложный характер, а также вредные привычки, Сергей продемонстрировал продюсерам шоу сразу. Произошло это еще до подписания контракта. Исполнитель отметил, что много курит и бросать эту привычку не собирается. Именно поэтому ему нужно время на перекур через каждые 3 прослушивания.
Руководство канала пошло ему навстречу, но и эту договоренность Шнур быстро нарушил. По его собственному признанию, в начале съемок он дымил сигаретами в кулуарах, потом перешел в коридор, в итоге, не выдержал и закурил прямо в кресле судьи.
По словам Шнурова, руководство шоу поняло, что бороться с артистом бесполезно.
Послабления для лидера группы «Ленинград» коснулись и дресс-кода. Наставники всех сезонов появлялись в строгой и вечерней одежде, а Шнуров приходит в том, в чем привык выступать. Чаще всего – это спортивный костюм с лампасами.
Поскольку Шнуров нарушает запрет демонстрации вредных привычек, все кадры, на которых он запечатлен с дымящейся сигаретой, будут вырезаны из эфира.
Краткая информация о Сергее Шнурове
Имя: Сергей Шнуров
Отчество: Владимирович
День рождения: 13.04.1973
Возраст: 45 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 181 см
Вес: 93 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: певец, музыкант
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, послабления для Шнурова – это нормально? 6
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Ирина / 06.09.18 23:59Играет в быдло
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Child / 06.09.18 14:08Карсава мужик! Зарекомендовал себя и прогнул их всех! Респект! Значит что? Значит, в нем нуждаются больше, чем он.
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Вера / 06.09.18 13:58Чем это он такой особенный?
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Лика / 06.09.18 13:57Нет, конечно, мог бы и одеться, как полагается. Также не поверю, что человек часа без сигареты посидеть не может.