Шнуров закурил в прямом эфире

Сергей плевать хотел на закон и правила дресс-кода, единые для всех наставников телевизионного шоу.

Многие поклонники вокального шоу «Голос» были сильно удивлены, когда им представили судей и наставников нового сезона. Больше всех впечатлил зрителей Сергей Шнуров. Пользователи недоумевали, как продюсеры могли выбрать для такой серьезной и ответственной роли достаточно своеобразного исполнителя, известного своей бунтарской натурой.

Как оказалось, именно сложный характер, а также вредные привычки, Сергей продемонстрировал продюсерам шоу сразу. Произошло это еще до подписания контракта. Исполнитель отметил, что много курит и бросать эту привычку не собирается. Именно поэтому ему нужно время на перекур через каждые 3 прослушивания.

Руководство канала пошло ему навстречу, но и эту договоренность Шнур быстро нарушил. По его собственному признанию, в начале съемок он дымил сигаретами в кулуарах, потом перешел в коридор, в итоге, не выдержал и закурил прямо в кресле судьи.

По словам Шнурова, руководство шоу поняло, что бороться с артистом бесполезно.

Послабления для лидера группы «Ленинград» коснулись и дресс-кода. Наставники всех сезонов появлялись в строгой и вечерней одежде, а Шнуров приходит в том, в чем привык выступать. Чаще всего – это спортивный костюм с лампасами.

Поскольку Шнуров нарушает запрет демонстрации вредных привычек, все кадры, на которых он запечатлен с дымящейся сигаретой, будут вырезаны из эфира.