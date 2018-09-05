Лопес призналась в зависимости

Влюбленность затмила Дженифер разум. Ради любимого она готова на все. Поклонники обеспокоены.

49-летняя певица все чаще демонстрирует на публике свои сильные чувства по отношению к избраннику. Ее роман с бейсболистом Алексом Родригесом длится почти год. О своей огромной любви Дженифер открыто рассказывает в инстаграм. В одной из последних публикаций певица призналась, что не может пережить разлуку длиной в день, настолько плохо ей становится без объятий любимого.

Ему же она посвящает свои выступления на сцене перед огромными залами. Наглядный тому пример – церемония MTV Video Music Awards, на которой Родригес удостоился целой тирады в собственную честь.

Лопес рассказала всем, что именно он вдохновляет ее, дарит чувство веры в себя и в то, что возможно абсолютно все в этой жизни. Она его назвала своим мачо, и отметила, что считает Алекса родной душой и собственным зеркальным отражением. Такая зависимость артистки от мужчины немного пугает фанатов. Они очень боятся, как бы спортсмен не предал их кумира.

Сам Алекс настолько открыто чувства не выражает и на людях ведет себя с Дженифер достаточно сдержанно. Кроме того, отношения между ними начинались также по инициативе Лопес.

Об этом она рассказывала журналистам ранее. Первая встреча произошла в ресторане, где певица обедала с подругой. Увидев знаменитого спортсмена, Дженифер не удержалась и поздоровалась. Так у них завязался разговор. После мужчина пригласил ее на ужин, но как выяснилось позже, его интересовали исключительно дружеские отношения. На романтику он не рассчитывал.

Встречаться Дженифер и Алекс начали позже, когда певица открытым текстом заявила футболисту, что формат дружеских отношений ее не устраивает.