Лопес призналась в зависимости
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Влюбленность затмила Дженифер разум. Ради любимого она готова на все. Поклонники обеспокоены.
49-летняя певица все чаще демонстрирует на публике свои сильные чувства по отношению к избраннику. Ее роман с бейсболистом Алексом Родригесом длится почти год. О своей огромной любви Дженифер открыто рассказывает в инстаграм. В одной из последних публикаций певица призналась, что не может пережить разлуку длиной в день, настолько плохо ей становится без объятий любимого.
Ему же она посвящает свои выступления на сцене перед огромными залами. Наглядный тому пример – церемония MTV Video Music Awards, на которой Родригес удостоился целой тирады в собственную честь.
Лопес рассказала всем, что именно он вдохновляет ее, дарит чувство веры в себя и в то, что возможно абсолютно все в этой жизни. Она его назвала своим мачо, и отметила, что считает Алекса родной душой и собственным зеркальным отражением. Такая зависимость артистки от мужчины немного пугает фанатов. Они очень боятся, как бы спортсмен не предал их кумира.
Сам Алекс настолько открыто чувства не выражает и на людях ведет себя с Дженифер достаточно сдержанно. Кроме того, отношения между ними начинались также по инициативе Лопес.
Об этом она рассказывала журналистам ранее. Первая встреча произошла в ресторане, где певица обедала с подругой. Увидев знаменитого спортсмена, Дженифер не удержалась и поздоровалась. Так у них завязался разговор. После мужчина пригласил ее на ужин, но как выяснилось позже, его интересовали исключительно дружеские отношения. На романтику он не рассчитывал.
Встречаться Дженифер и Алекс начали позже, когда певица открытым текстом заявила футболисту, что формат дружеских отношений ее не устраивает.
Как вы думаете, Дженифер слишком сильно любит Алекса? 6
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Алексей Наб. Челны / 06.09.18 02:44Похабные женщины любят спортсменов, а спотртсмены любят похабных женщин. Совет да любовь!
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[email protected] / 05.09.18 16:50Вот Лопес, как оычно, поймает и любит, любит, любит))
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Room / 05.09.18 13:24Если это он ее на такие шоу «вдохновляет»)) Пусть и дальше мужик старается. Лопесь – Агонь!
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Левенитская / 05.09.18 13:20Ну чего сказать. Снесло ей крышу с приходом возраста. Бывает. Ничего, если бросит – справится, у нее этих разводов за плечами пруд пруди.
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Настена / 05.09.18 13:15Женщинам вообще свойственно слишком много о чувствах говорить. Мужики в этом плане красивы не словами, а делами.
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Zuf / 05.09.18 13:14А кому до этого, какое дело? Любит, взаимно, и это главное.