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Элтон Джон показал детей


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Элтон Джон (Elton John) трепетно относится к своим сыновьям, в которых души не чает. Певец, отмечая начало учебного года, выложил фотографию первого школьного дня Закари и Элайджи.

На снимке дети запечатлены возле их дома, в новой униформе, которая им очень идет, с рюкзаками, которые распирают школьные принадлежности. «Не могу поверить, как быстро летит время, - написал певец в комментарии. - Они растут так быстро. Я люблю их все больше и больше с каждым днем». Партнер Элтона Дэвид разместил ту же самую фотографию и подписал: «Вот они и уходят…»

Ранее в этом году Элтон объявил о своих планах уйти на пенсию, чтобы уделять больше времени семье. Отцовство очень важно для него. «Занимаясь с детьми и видя, как много радости они приносят нам, я понял, что хочу проводить как можно больше времени с ними. Я недостаточно времени уделяю им. Я так много теряю», - говорит певец.

При этом решение далось ему легко. Элтон признается, что не мог и подозревать, как много радости таится в отцовстве. «Я стал отцом очень поздно, но теперь понимаю, что это одно из чудес моей жизни, - сказал он. - Все, что происходит в моей жизни, стало теперь другим. Я начал новый ее этап, возможно – самый чудесный».

Музыкант, которому исполнился 71 год, и ранее признавался, что дети изменили его жизнь и что он научился ценить самые простые вещи в жизни, минутка, проведенная с детьми, приобрела для него большее значение, чем картина, фотография, популярная песня или что-либо иное.

По его словам, до появления детей у них с Дэвидом была совсем другая жизнь, они много тратили денег, им было не на чем сосредоточиться. Теперь все их мысли о детях.

Напомним, Элтон более десяти лет состоит в браке с Дэвидом Фернишем (David Furnish). Дети были рождены одной и той же суррогатной матерью. Закари - в 2010 году, а Элайджа в 2013. Не так давно музыкант признался, что жалеет о том, что не думал о детях раньше. «Мне надо было бы озаботиться появлением детей в своей жизни чуть раньше, тогда я бы смог завести еще девочку. Но у меня есть два классных пацана, и теперь весь мой мир вращается вокруг них, и все, что я делаю, я делаю для своих мальчиков».

Краткая информация об Элтоне Джоне

Имя: Элтон Джон

День рождения: 25.03.1947

Возраст: 71 год

Место рождения: Пиннер, Англия

Рост: 172 см

Вес: 70 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: рок-певец, пианист, композитор

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0 Не нравится 0 Нравится 05.09.2018 Теги: Элтон Джон

А вам нравится фото? 5  

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  • Маша / 06.09.18 00:20
    -
    2
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    Не согласна, родителями хочется быть и людям, которые не успели родить смолоду, может, не встретили тогда свою пару или были не готовы, так что не судите.
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  • Тириона / 06.09.18 00:18
    -
    0
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    В последнее время в тренде поздно рожать, заводить детей в пенсионном возрасте, но я этого не понимаю, я считаю, что детей надо рожать молодым, лучше до 30, поскольку организм молодой, шанс родить здорового большой, также ты сможешь ребенком полноценно заниматься, а не кричать: "сынок подожди, я угнаться за тобой не могу".
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  • Ника / 06.09.18 00:16
    -
    1
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    Ну Ирина Млодик родила же, хотя ее супругу тоже лет немало, Эммануилу Виторгану вообще 78 лет, так что Элтон еще молодой по сравнению с ним))
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  • Натусик / 06.09.18 00:13
    -
    0
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    Такая большая разница в возрасте у них, конечно, даже если что с Элтоном случится, другой, помоложе, сможет детей поднять, но все равно, пораньше бы, чтобы сил было больше их воспитывать, играть с ними в активные игры.
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  • Марта / 06.09.18 00:10
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    0
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    Да, дети растут быстро, я рада за этого певца, что он познал радость отцовства, однако жалко, что так поздно, детям нужен отец, а он уже конечно далеко не молодой.
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