Элтон Джон показал детей

Элтон Джон (Elton John) трепетно относится к своим сыновьям, в которых души не чает. Певец, отмечая начало учебного года, выложил фотографию первого школьного дня Закари и Элайджи.

На снимке дети запечатлены возле их дома, в новой униформе, которая им очень идет, с рюкзаками, которые распирают школьные принадлежности. «Не могу поверить, как быстро летит время, - написал певец в комментарии. - Они растут так быстро. Я люблю их все больше и больше с каждым днем». Партнер Элтона Дэвид разместил ту же самую фотографию и подписал: «Вот они и уходят…»

Публикация от Elton John (@eltonjohn) 1 Сен 2018 в 1:55 PDT

Ранее в этом году Элтон объявил о своих планах уйти на пенсию, чтобы уделять больше времени семье. Отцовство очень важно для него. «Занимаясь с детьми и видя, как много радости они приносят нам, я понял, что хочу проводить как можно больше времени с ними. Я недостаточно времени уделяю им. Я так много теряю», - говорит певец.

При этом решение далось ему легко. Элтон признается, что не мог и подозревать, как много радости таится в отцовстве. «Я стал отцом очень поздно, но теперь понимаю, что это одно из чудес моей жизни, - сказал он. - Все, что происходит в моей жизни, стало теперь другим. Я начал новый ее этап, возможно – самый чудесный».

Музыкант, которому исполнился 71 год, и ранее признавался, что дети изменили его жизнь и что он научился ценить самые простые вещи в жизни, минутка, проведенная с детьми, приобрела для него большее значение, чем картина, фотография, популярная песня или что-либо иное.

По его словам, до появления детей у них с Дэвидом была совсем другая жизнь, они много тратили денег, им было не на чем сосредоточиться. Теперь все их мысли о детях.

Напомним, Элтон более десяти лет состоит в браке с Дэвидом Фернишем (David Furnish). Дети были рождены одной и той же суррогатной матерью. Закари - в 2010 году, а Элайджа в 2013. Не так давно музыкант признался, что жалеет о том, что не думал о детях раньше. «Мне надо было бы озаботиться появлением детей в своей жизни чуть раньше, тогда я бы смог завести еще девочку. Но у меня есть два классных пацана, и теперь весь мой мир вращается вокруг них, и все, что я делаю, я делаю для своих мальчиков».