Вся правда о красоте Ротару
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Бывший директор певицы рассказала о пластических операциях и строгой диете Софии Михайловны.
Ольга Коняхина в течение 10 лет являлась директором Софии Ротару. На днях она рассказала журналистам о секретах красоты известной певицы. По словам Ольги, София Михайловна неоднократно пользовалась услугами пластических хирургов. Операция была не одна, но певица ими не злоупотребляет. В этом плане артистку можно похвалить, поскольку она знает меру и не перебарщивает с данными процедурами.
Ротару важно, чтобы все делалось аккуратно и лицо оставалось максимально естественным. В перечне уже сделанных операций певицы имеется круговая подтяжка лица. В среднем, Ротару допускает одно вмешательство раз в 5 – 6 лет.
Была у Софии Михайловны одна неудачная операция, во время которой врачам с трудом удалось остановить открывшееся кровотечение.
Рассказала Ольга Коняхина и секрет фигуры певицы. На протяжении многих лет Ротару держится примерно в одном и том же весе и выглядят очень стройной. Такие данные у артистки не от природы. Ей приходится придерживаться очень строгой диеты. Выдержать такую обычному человеку сложно. Сама Ольга пробовала вторить рациону питания Софии Михайловны, но быстро сорвалась.
Главным в диетическом меню Ротару, по словам директора, является овощной суп, который она ест два–три раза в день. Изредка София Михайловна позволяет себе изыски в виде жареной картошки с яйцом.
Напомним, что не так давно 71-летней певице стала плохо после выступления на закрытом мероприятии в Уфе. Ее пришлось экстренно госпитализировать. Как оказалось у Софии Михайловны резко подскочило давление. Еще несколько дней артистка провела в больнице по настоянию врачей, и только после смогла вернуться домой в Киев.
Краткая информация о Софии Ротару
Имя: София Ротару
Отчество: Михайловна
День рождения: 07.08.1947
Возраст: 71 год
Место рождения: с. Маршинцы, Украина
Рост: 170 см
Вес: 64 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
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Вы считаете пластику Ротару удачной? 4
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Kris / 03.09.18 14:37Ох, жесткая диета)))) Суп овощной и картошка жареная!!! Вы диеты моделей видели? Те, где по пол яблока за неделю или шпинатно-петрушечные салаты балерин. Вот, где мука!
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Полевая / 03.09.18 14:34Она единственная из старичков эстрады, кто мне нравится внешне. Творчество ее намой взгляд также достойное.
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Алена / 03.09.18 14:30Удачная. Это у Гурченко перебор был. А Ротару смогла лицо подтянуть и глаза со ртом на месте оставить.
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Мирослава / 03.09.18 14:28Я считаю, что бывший директор не имеет права трепать языком направо и налево.