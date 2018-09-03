Вся правда о красоте Ротару

Бывший директор певицы рассказала о пластических операциях и строгой диете Софии Михайловны.

Ольга Коняхина в течение 10 лет являлась директором Софии Ротару. На днях она рассказала журналистам о секретах красоты известной певицы. По словам Ольги, София Михайловна неоднократно пользовалась услугами пластических хирургов. Операция была не одна, но певица ими не злоупотребляет. В этом плане артистку можно похвалить, поскольку она знает меру и не перебарщивает с данными процедурами.

Ротару важно, чтобы все делалось аккуратно и лицо оставалось максимально естественным. В перечне уже сделанных операций певицы имеется круговая подтяжка лица. В среднем, Ротару допускает одно вмешательство раз в 5 – 6 лет.

Была у Софии Михайловны одна неудачная операция, во время которой врачам с трудом удалось остановить открывшееся кровотечение.

Рассказала Ольга Коняхина и секрет фигуры певицы. На протяжении многих лет Ротару держится примерно в одном и том же весе и выглядят очень стройной. Такие данные у артистки не от природы. Ей приходится придерживаться очень строгой диеты. Выдержать такую обычному человеку сложно. Сама Ольга пробовала вторить рациону питания Софии Михайловны, но быстро сорвалась.

Главным в диетическом меню Ротару, по словам директора, является овощной суп, который она ест два–три раза в день. Изредка София Михайловна позволяет себе изыски в виде жареной картошки с яйцом.

​

Напомним, что не так давно 71-летней певице стала плохо после выступления на закрытом мероприятии в Уфе. Ее пришлось экстренно госпитализировать. Как оказалось у Софии Михайловны резко подскочило давление. Еще несколько дней артистка провела в больнице по настоянию врачей, и только после смогла вернуться домой в Киев.