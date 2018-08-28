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Рассел Кроу и его «джазовые ладошки»


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Рассел Кроу (Russell Crowe) вновь изменил свой образ. Во вторник 54-летний обладатель «Оскара» продемонстрировал в Twitter свое кардинальное преображение, он даже смог вновь удивить своих поклонников.

 

Он распрощался с длинными волосами и густой бородой. Теперь у него короткая стрижка, и он гладко выбрит. Кроу не просто разместил фотографию своего нового внешнего вида. Он выложил и видео, где он использует волшебные пассы руками для того, чтобы избавиться от длинных волос и бороды.

«Актерское преображение номер 1», - подписал Рассел в комментариях.

Ранее в этом году Кроу смутил поклонников длинными волосами и неопрятной бородой во время специального показа фильма «Гладиатор». Его «преображение» произошло через несколько месяцев после того, как завершился бракоразводный процесс актера с Даниэль Спенсер, что актер отметил грандиозной распродажей различных предметов, касающихся его кинокарьеры, а также одежды, артбуков, часов, мебели и гитар.

Самым дорогим предметом в этой коллекции оказалась скрипка, изготовленная в 1890 году одним знаменитым мастером, на ней Кроу играл в фильме 2003 года «Хозяин морей: На краю земли». Стоимость скрипки, по некоторым оценкам, составляет более ста тысяч долларов.

Аукцион состоялся 7 апреля в Австралии. Эта дата была отмечена на сайте Кроу как особенно важная, так как является его днем рождения и годовщиной свадьбы. Всего было продано 226 предметов на общую сумму в 3,7 млн долларов.

«Развод позволяет вам понять, что действительно важно в вашей жизни, а что нет, - приводил The Hollywood Reporter слова Кроу, сказанные для австралийского аукциона. - В ходе процесса я посмотрел вокруг и понял, что у меня очень много вещей, которые я получил за свою карьеру и просто накопил. Слишком много коробок. Для того, чтобы двигаться дальше, нужно свободное место, поэтому я решил кое с чем расстаться».

Краткая информация о Рассле Кроу

Имя: Рассел Кроу

День рождения: 07.04.1964

Возраст: 54 года

Место рождения: г. Веллингтон, Новая Зеландия

Рост: 180 см

Вес: 78 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: актер

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0 Не нравится 0 Нравится 28.08.2018 Теги: Рассел Кроу

А вам нравится его новый образ? 3  

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  • ЗимЗим / 28.08.18 19:56
    -
    1
    +
    Может, он сейчас снимается и для новой роли пришлось побриться? Хотя я лично считаю, что не в бороде дело, а в том, какой харизмой человек обладает, можно любить шикарного мужчину, даже если у него есть борода.
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  • Алла / 28.08.18 19:53
    -
    0
    +
    Я думаю, просто в его жизни был тяжелый этап, развод ему тяжело дался наверное, вот он и запустил себя, а теперь отошел и решил распрощаться с таким имиджем, несомненно так ему идет больше, редко когда борода украшает мужчину, скорее старит.
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  • Лиза / 28.08.18 19:51
    -
    0
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    Мне лично нравится, не люблю мужчин с бородой и заросших, да и в целом такой образ его старил, теперь будто лет 20 сбросил)
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