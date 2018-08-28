Рассел Кроу и его «джазовые ладошки»

Рассел Кроу (Russell Crowe) вновь изменил свой образ. Во вторник 54-летний обладатель «Оскара» продемонстрировал в Twitter свое кардинальное преображение, он даже смог вновь удивить своих поклонников.

The Actor resets #1.



The correct use of Jazz hands. pic.twitter.com/hICE7q94Tr — Russell Crowe (@russellcrowe) 28 августа 2018 г.

Он распрощался с длинными волосами и густой бородой. Теперь у него короткая стрижка, и он гладко выбрит. Кроу не просто разместил фотографию своего нового внешнего вида. Он выложил и видео, где он использует волшебные пассы руками для того, чтобы избавиться от длинных волос и бороды.

«Актерское преображение номер 1», - подписал Рассел в комментариях.

Ранее в этом году Кроу смутил поклонников длинными волосами и неопрятной бородой во время специального показа фильма «Гладиатор». Его «преображение» произошло через несколько месяцев после того, как завершился бракоразводный процесс актера с Даниэль Спенсер, что актер отметил грандиозной распродажей различных предметов, касающихся его кинокарьеры, а также одежды, артбуков, часов, мебели и гитар.

Самым дорогим предметом в этой коллекции оказалась скрипка, изготовленная в 1890 году одним знаменитым мастером, на ней Кроу играл в фильме 2003 года «Хозяин морей: На краю земли». Стоимость скрипки, по некоторым оценкам, составляет более ста тысяч долларов.

Аукцион состоялся 7 апреля в Австралии. Эта дата была отмечена на сайте Кроу как особенно важная, так как является его днем рождения и годовщиной свадьбы. Всего было продано 226 предметов на общую сумму в 3,7 млн долларов.

«Развод позволяет вам понять, что действительно важно в вашей жизни, а что нет, - приводил The Hollywood Reporter слова Кроу, сказанные для австралийского аукциона. - В ходе процесса я посмотрел вокруг и понял, что у меня очень много вещей, которые я получил за свою карьеру и просто накопил. Слишком много коробок. Для того, чтобы двигаться дальше, нужно свободное место, поэтому я решил кое с чем расстаться».