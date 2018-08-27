Мэрайя Кэри готовит сюрприз
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Певица заинтриговала поклонников, заявив о том, что скоро выйдет ее новый альбом. Мэрайя Кэри (Mariah Carey) отмечает, что в нем будут лирические и веселые композиции.
«Я уже некоторое время работаю над новым альбомом. Это работа, которую я люблю, и я очень взволнована», - рассказала звезда изданию PEOPLE. Певица также продолжит свои выступления в Caesars Palace в Лас-Вегасе.
Новые ее выступления начнутся в феврале 2019 года. «Я чувствую, что нахожусь сейчас в таком периоде моей жизни, когда могу полностью выразить себя как сочинитель и певица. Я просто чувствую себя очень хорошо», - говорит Мэрайя.
Несмотря на то, что ее альбом должен быть «современным», певица настаивает, что она не намерена следовать каким-либо трендам. «Мои поклонники хотят слышать, как я выражаю себя, хотят слышать меня говорящей от сердца и поющей сердцем, - сказала певица. - Некоторые из композиций будут легкими и веселыми, а другие - лирическими. Это будет смешение разных вещей».
Когда Кэри вернется в Вегас, она намерена обновить список исполняемых песен. «Мне очень нравится выступать там, - признается она. - Много поклонников, которые приходили на шоу, были рады тому, что я исполняю разные песни. Хочу сделать шоу еще более разнообразным, чтобы удивить слушателей и заставить их приходить снова и снова».
Также сообщается, что Мэрайя проводит лето с ее семилетними близнецами. «Как только у меня выдается свободное время, мы отправляемся куда-либо, чтобы повеселиться, - рассказывает звезда. - Мы из Нью-Йорка, но уже долго живем в Лос-Анджелесе, где они могут просто выйти из дома и поиграть во дворе или бассейне».
Ее дети от бывшего мужа Ника Кэннона растут быстро и уже демонстрируют характер. «Они любят друг друга, но уже сейчас они многое делают порознь, - сказала Кэри. - Но все же больше времени они проводят вместе, и я надеюсь, что так сохранится на всю их жизнь. Нет ничего лучше такой близости».
Напомним, не так давно певица рассказала о своей борьбе с биполярным расстройством. Про свой диагноз она узнала в 2001 году, а последующие годы она жила в страхе, что кто-нибудь узнает об этом. «Это было слишком тяжелое бремя для того, чтобы нести его, и я больше не могла делать этого. Я обратилась за помощью и лечением, я окружила себя позитивными людьми и вернулась к тому, что я люблю больше всего - к написанию песен и созданию музыки», - сообщила ранее Мэрайя.
А вам нравится ее творчество? 3
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Варя / 28.08.18 00:49Какая она красивая в этом роскошном платье, и такую грудь не стыдно показать, талантливая и шикарная женщина, жалко только, что психика у нее не очень крепкая, в таком жестоком мире надо быть сильнее, тем более она мама и несет ответственность за детей. А песни мне ее нравятся, иногда слушаю, хотя я не из ее фанатов)
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Ария / 28.08.18 00:45Я восхищаюсь ею, она мама, которая заботится о своих детках, сражается с недугом, но при этом остается творческим человеком.
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Kebab / 28.08.18 00:43Попсовая певичка, ничего особенного в ней не вижу, а вот стресс для певцов нормальное явление, ведь такая психологическая нагрузка на них сваливается, приходится энергетику миллионов на концертах впитывать, я не удивлена, что многие из них больны.