 
 
 

 
 
На главную
 
 

Дорогая покупка Рудковской


0 0

Яна Рудковская – любительница дорогих покупок. Она обставляет свой дом эксклюзивными предметами мебели и декора, заполняет гардероб вещами мировых брендов, также Яна любит хорошие автомобили.

На днях в своем аккаунте инстаграм она похвасталась новым приобретением. Продюсер сфотографировалась на капоте своего нового авто. Телеведущая приобрела спортивный Porsche Cayman красного цвета, стоимость которого превышает 6 миллионов рублей.

Каждый раз в интервью журналистами и общении с поклонниками Яна отмечает, что всю жизнь она работала, не покладая рук, и все материальные блага, которые имеются у нее на данный момент – это результат ее собственного труда. Именно поэтому она может, хочет и считает нужным окружать себя роскошными вещами.

Похваставшись приобретением, Яна рассказала поклонникам, что родилась в Кустанае и своего родного небольшого городка она не стесняется. Также Яна напомнила обидчикам, которые пытались упрекнуть ее в том, что деньги и славу она получила благодаря бывшему супругу Виктору Батурину, что до знакомства с ним, у нее уже был свой собственный бизнес. Переехав из Барнаула в Сочи предприимчивая Рудковская открыла несколько  салонов красоты, и сделала их успешными. 

Продюсер отметила, что с каждым из городов у нее связаны личные воспоминания, и все их она очень любит.

Краткая информация о Яне Рудковской

Имя: Яна Рудковская

Отчество: Александровна

День рождения: 02.01.1975 ( возраст: 43 года )

Место рождения: г. Москва

Рост: 165 см

Вес: 48 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: музыкальный продюсер

Смотреть фотографии с Яной Рудковской

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 24.08.2018 Теги: Яна Рудковская

Вам нравится новый автомобиль Рудковской? 3  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору