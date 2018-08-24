Дорогая покупка Рудковской

Яна Рудковская – любительница дорогих покупок. Она обставляет свой дом эксклюзивными предметами мебели и декора, заполняет гардероб вещами мировых брендов, также Яна любит хорошие автомобили.

На днях в своем аккаунте инстаграм она похвасталась новым приобретением. Продюсер сфотографировалась на капоте своего нового авто. Телеведущая приобрела спортивный Porsche Cayman красного цвета, стоимость которого превышает 6 миллионов рублей.

Каждый раз в интервью журналистами и общении с поклонниками Яна отмечает, что всю жизнь она работала, не покладая рук, и все материальные блага, которые имеются у нее на данный момент – это результат ее собственного труда. Именно поэтому она может, хочет и считает нужным окружать себя роскошными вещами.

Похваставшись приобретением, Яна рассказала поклонникам, что родилась в Кустанае и своего родного небольшого городка она не стесняется. Также Яна напомнила обидчикам, которые пытались упрекнуть ее в том, что деньги и славу она получила благодаря бывшему супругу Виктору Батурину, что до знакомства с ним, у нее уже был свой собственный бизнес. Переехав из Барнаула в Сочи предприимчивая Рудковская открыла несколько салонов красоты, и сделала их успешными.

Продюсер отметила, что с каждым из городов у нее связаны личные воспоминания, и все их она очень любит.