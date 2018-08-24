Муж Лорак живет с любовницей

По сообщениям одного из киевских изданий, супруг Ани Лорак не прекратил свои отношения с любовницей. Напротив, они живут вместе.

На данный момент Ани Лорак пребывает в России. Она вплотную занимается не только концертной деятельностью. Певица заявлена в качестве одного из наставников нового сезона шоу «Голос».

Пока Каролина работает, ее супруг развлекается. Вместе с Яной Беляевой он снимает квартиру в престижном районе Киева.

Мурат и Яна знакомы уже давно. Изначально их отношения были дружескими, а позже переросли в любовные. Страсти в паре накалились настолько, что они перестали скрываться. Влюбленные открыто выражали чувства на публике.

Беляева связь с Муратом отрицает. На все вопросы журналистов относительно романа она отвечает, что с мужем Ани Лорак у нее исключительно дружба. С учетом того, что девушка принимала участие в конкурсе Мисс Украина, где получила приз зрительских симпатий, подтверждать факт любовной связи с женатым мужчиной она и не могла. Регламент конкурса требует от участниц отсутствия скандальных историй.

У Марата есть свой бизнес в Киеве. Он владеет несколькими ресторанами. Они были раскручены на деньги жены. В интервью журналистам Ани признавалась, что семью приходится содержать ей. Заработки Мурата далеки от цифр, которые периодически появляются в СМИ.

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Отметим, что Яна является владелицей инстаграм магазина. Больше девушка нигде не работает. Знакомые Беляевой рассказывают, что она любит гулять и тусоваться. Также девушка делала пластические операции. По слухам, платил за них именно Мурат.