Муж Лорак живет с любовницей
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По сообщениям одного из киевских изданий, супруг Ани Лорак не прекратил свои отношения с любовницей. Напротив, они живут вместе.
На данный момент Ани Лорак пребывает в России. Она вплотную занимается не только концертной деятельностью. Певица заявлена в качестве одного из наставников нового сезона шоу «Голос».
Пока Каролина работает, ее супруг развлекается. Вместе с Яной Беляевой он снимает квартиру в престижном районе Киева.
Мурат и Яна знакомы уже давно. Изначально их отношения были дружескими, а позже переросли в любовные. Страсти в паре накалились настолько, что они перестали скрываться. Влюбленные открыто выражали чувства на публике.
Беляева связь с Муратом отрицает. На все вопросы журналистов относительно романа она отвечает, что с мужем Ани Лорак у нее исключительно дружба. С учетом того, что девушка принимала участие в конкурсе Мисс Украина, где получила приз зрительских симпатий, подтверждать факт любовной связи с женатым мужчиной она и не могла. Регламент конкурса требует от участниц отсутствия скандальных историй.
У Марата есть свой бизнес в Киеве. Он владеет несколькими ресторанами. Они были раскручены на деньги жены. В интервью журналистам Ани признавалась, что семью приходится содержать ей. Заработки Мурата далеки от цифр, которые периодически появляются в СМИ.
Отметим, что Яна является владелицей инстаграм магазина. Больше девушка нигде не работает. Знакомые Беляевой рассказывают, что она любит гулять и тусоваться. Также девушка делала пластические операции. По слухам, платил за них именно Мурат.
Краткая информация об Ани Лорак
Имя: Ани Лорак
Отчество: Мирославовна
День рождения: 27.09.1978 ( возраст: 39 лет )
Место рождения: Кицмань, СССР
Рост: 162 см
Вес: 46 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певица, поэтесса, композитор, модель, актриса, телеведущая
Фотографии
Фотографии
Как бы вы потупили на месте Ани Лорак? 8
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100ять / 24.08.18 17:17Интересный регламент))) Одна видела, как Немцова убили, вторая – с мужем певички путается. Для них это дополнительный пиар и бабки. Все там продуманно.
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VетеR / 24.08.18 17:14Если он не скрывается, у них с Лорак уже давно все. А не разводится, скорее всего, чтобы не делить нажитое. Пашет-то она. Ей не выгодно, если сдуру по любви и без контракта вышла.
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Лирикa / 24.08.18 12:24Этого и следовало ожидать. Кто платит в семье, тот и правила диктует. А он человек восточных кровей на такую замахнулся. Не соответствует, вот и пошел во все тяжкие.
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OmeN / 24.08.18 12:16Он потом также и эту Яну бросит. Ему вообще кроме себя и денег никто не нужен.
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Shatalova / 24.08.18 12:14Разводиться и все. Это уже очевидно.
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Лиза / 24.08.18 12:10Слава Богу, я не на ее месте.