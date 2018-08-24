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Муж Лорак живет с любовницей


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По сообщениям одного из киевских изданий, супруг Ани Лорак не прекратил свои отношения с любовницей. Напротив, они живут вместе.

На данный момент Ани Лорак пребывает в России. Она вплотную занимается не только концертной деятельностью. Певица заявлена в качестве одного из наставников нового сезона шоу «Голос».

Пока Каролина работает, ее супруг развлекается. Вместе с Яной Беляевой он снимает квартиру в престижном районе Киева.

Мурат и Яна знакомы уже давно. Изначально их отношения были дружескими, а позже переросли в любовные. Страсти в паре накалились настолько, что они перестали скрываться. Влюбленные открыто выражали чувства на публике.

Беляева связь с Муратом отрицает. На все вопросы журналистов относительно романа она отвечает, что с мужем Ани Лорак у нее исключительно дружба. С учетом того, что девушка принимала участие в конкурсе Мисс Украина, где получила приз зрительских симпатий, подтверждать факт любовной связи с женатым мужчиной она и не могла. Регламент конкурса требует от участниц отсутствия скандальных историй.

 У Марата есть свой бизнес в Киеве. Он владеет несколькими ресторанами. Они были раскручены на деньги жены. В интервью журналистам Ани признавалась, что семью приходится содержать ей. Заработки Мурата далеки от цифр, которые периодически появляются в СМИ.

Отметим, что Яна является владелицей инстаграм магазина. Больше девушка нигде не работает. Знакомые Беляевой рассказывают, что она любит гулять и тусоваться. Также девушка делала пластические операции. По слухам, платил за них именно Мурат.

Краткая информация об Ани Лорак

Имя: Ани Лорак

Отчество: Мирославовна

День рождения: 27.09.1978 ( возраст: 39 лет )

Место рождения: Кицмань, СССР

Рост: 162 см

Вес: 46 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: певица, поэтесса, композитор, модель, актриса, телеведущая

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1 Не нравится 0 Нравится 24.08.2018 Теги: ани лорак

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