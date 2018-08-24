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Убита бывшая модель Playboy


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Бывшая модель Playboy Кристина Карлин-Крафт вчера была найдена мертвой. Утверждается, что она была задушена в собственной спальне примерно в 9:15 утра 22 августа.

Тело 36-летней красавицы было найдено, когда полиция прибыла в кондоминиум, расположенный в Ардморе, штат Пенсильвания, с рутинной проверкой. Коронером было установлено, что смерть была насильственной и наступила в результате удушения.

Полиция уверена, что проживающим поблизости от места преступления гражданам ничего не угрожает, несмотря на то, что до сих пор подозреваемый в преступлении не арестован. В настоящее время начато расследование с целью найти убийцу Кристины, которая переехала в новое жилье всего за неделю до трагедии.

В минувшую субботу полиция уже приезжала к Кристине по вызову на ограбление. Следователи смогли проследить за ее вещами до юго-западной Филадельфии, но никаких арестов также не было произведено. Полиция ничего не говорит о возможной связи между этим происшествием и убийством Кристины, пишет издание Hollywoodlife.

Соседи Кристины были поражены новостями. «Я шокирован и опечален известием об убийстве. У нас здесь никогда не было ничего подобного. Слезы подступают к моим глазам, - сказал один из соседей. - Я уверен, что вскоре выяснится, кто это сделал. Я молюсь за полицейских, которые расследуют это дело, и уверен, что правосудие восторжествует».

Помимо появления в Playboy, Кристина работала c Victoria’s Secret, снималась для Maxim, Vanity Fair и других известных изданий.

Стоит отметить, что Кристина, которую содержали обеспеченные любовники, была известна далеко не ангельским характером. Два года назад модель устроила скандал в ресторане из-за счета, менеджеру пришлось выслушать много нелестных слов, а когда Кристина отказалась оплачивать счет, была вызвана полиция. В итоге суд обязал девушку оплатить счет. Так что, скорее всего, девушка успела нажить себе немало врагов.


0 Не нравится 0 Нравится 24.08.2018 Теги: Кристина Карлин-Крафт

А вы что думаете о трагедии? 3  

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  • Варвара / 25.08.18 01:20
    -
    0
    +
    А мне жалко ее, какая бы противная она ни была, она не заслуживала смерти, все мы далеко не ангелы, но что могло такое произойти, чтобы убить человека. Это же монстр какой-то мог на такое пойти.
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  • Влада / 25.08.18 01:18
    -
    0
    +
    С моделями часто что-нибудь происходит печальное, то их кислотой обольют (не помню, правда, какую девушку облили), то убьют, печальная у них часто судьба, вот и думай после, что моделью быть хорошо.
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  • Арина / 25.08.18 01:16
    -
    1
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    Думаю, это не просто убийство, скорее всего, тут замешаны личные мотивы, если она перешла кому-то дорогу или из ревности.
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