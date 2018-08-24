Убита бывшая модель Playboy
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Бывшая модель Playboy Кристина Карлин-Крафт вчера была найдена мертвой. Утверждается, что она была задушена в собственной спальне примерно в 9:15 утра 22 августа.
Тело 36-летней красавицы было найдено, когда полиция прибыла в кондоминиум, расположенный в Ардморе, штат Пенсильвания, с рутинной проверкой. Коронером было установлено, что смерть была насильственной и наступила в результате удушения.
Полиция уверена, что проживающим поблизости от места преступления гражданам ничего не угрожает, несмотря на то, что до сих пор подозреваемый в преступлении не арестован. В настоящее время начато расследование с целью найти убийцу Кристины, которая переехала в новое жилье всего за неделю до трагедии.
В минувшую субботу полиция уже приезжала к Кристине по вызову на ограбление. Следователи смогли проследить за ее вещами до юго-западной Филадельфии, но никаких арестов также не было произведено. Полиция ничего не говорит о возможной связи между этим происшествием и убийством Кристины, пишет издание Hollywoodlife.
Соседи Кристины были поражены новостями. «Я шокирован и опечален известием об убийстве. У нас здесь никогда не было ничего подобного. Слезы подступают к моим глазам, - сказал один из соседей. - Я уверен, что вскоре выяснится, кто это сделал. Я молюсь за полицейских, которые расследуют это дело, и уверен, что правосудие восторжествует».
Помимо появления в Playboy, Кристина работала c Victoria’s Secret, снималась для Maxim, Vanity Fair и других известных изданий.
Стоит отметить, что Кристина, которую содержали обеспеченные любовники, была известна далеко не ангельским характером. Два года назад модель устроила скандал в ресторане из-за счета, менеджеру пришлось выслушать много нелестных слов, а когда Кристина отказалась оплачивать счет, была вызвана полиция. В итоге суд обязал девушку оплатить счет. Так что, скорее всего, девушка успела нажить себе немало врагов.
А вы что думаете о трагедии? 3
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Варвара / 25.08.18 01:20А мне жалко ее, какая бы противная она ни была, она не заслуживала смерти, все мы далеко не ангелы, но что могло такое произойти, чтобы убить человека. Это же монстр какой-то мог на такое пойти.
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Влада / 25.08.18 01:18С моделями часто что-нибудь происходит печальное, то их кислотой обольют (не помню, правда, какую девушку облили), то убьют, печальная у них часто судьба, вот и думай после, что моделью быть хорошо.
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Арина / 25.08.18 01:16Думаю, это не просто убийство, скорее всего, тут замешаны личные мотивы, если она перешла кому-то дорогу или из ревности.