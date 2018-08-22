Не хватило постельных сцен
0 1
21 августа в Москве состоялся предпремьерный показ финальной части трилогии «Гоголь». На пресс-конференции, посвященной данному событию, присутствовали исполнители главных ролей, а также режиссер картины Егор Баранов.
Присутствующих журналистов интересовали постельные сцены. Они отметили, что с каждой новой частью фильма число откровенных кадров разительно уменьшается. По признанию представителей СМИ, это досадный факт, ведь в ленте играют очень красивые и обаятельные актрисы.
Егор Баранов ответил на данный вопрос, отметив, что наблюдаемая тенденция – не случайность. Это строгая сюжетная линия, которой придерживалась вся съемочная команда.
Юлия Франц также была в зале. В фильме она сыграла любимую женщину Гоголя. Смеясь, девушка сказала, что ей также не хватило постельных сцен с актером Александром Петровым.
Заметим, что ни о каком романе речь не идет. У Александра есть любимая девушка. Это актриса Ирина Старшенбаум, с которой он познакомился на съемках фильма «Притяжение». О личной жизни Юлии Франц неизвестно ничего. Девушка откровенно на подобные вопросы не отвечает. Молодых людей рядом с ней папарацци и поклонники также не замечали.
Краткая информация о Юлии Франц
Имя: Юлия Франц
Отчество: Алексеевна
День рождения: 29.05.1989 ( возраст: 29 лет )
Место рождения: Москва
Рост: 173 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
Вам нравятся исполнители главных ролей в «Гоголе»? 6
-
Никольская / 22.08.18 19:45Исполнители очень нравятся, а вот сам фильм не смотрела))
-
Эдем / 22.08.18 19:45Журналистов по ходу, кроме постели вообще ничего не интересует…
-
ЧП / 22.08.18 19:41Обожаю Петрова! Я бы тоже на месте Франц хотела оказаться.
-
Зера / 22.08.18 19:40Мне нравится и Юлия и Александр. Вообще не плохой актерский состав и хоть что-то интересное за последние годы.
-
Mike / 22.08.18 19:37Первая часть еще была интересной, вторая уже подхрамывала. Чувствую, что третью на компе потом посмотрю. В кинотеатр уже не пойду.