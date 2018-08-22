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Не хватило постельных сцен


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21 августа в Москве состоялся предпремьерный показ финальной части трилогии «Гоголь». На пресс-конференции, посвященной данному событию, присутствовали исполнители главных ролей, а также режиссер картины Егор Баранов.

Присутствующих журналистов интересовали постельные сцены. Они отметили, что с каждой новой частью фильма число откровенных кадров разительно уменьшается. По признанию представителей СМИ, это досадный факт, ведь в ленте играют очень красивые и обаятельные актрисы.

Егор Баранов ответил на данный вопрос, отметив, что наблюдаемая тенденция – не случайность. Это строгая сюжетная линия, которой придерживалась вся съемочная команда.

Юлия Франц также была в зале. В фильме она сыграла любимую женщину Гоголя. Смеясь, девушка сказала, что ей также не хватило постельных сцен с актером Александром Петровым.

Заметим, что ни о каком романе речь не идет. У Александра есть любимая девушка. Это актриса Ирина Старшенбаум, с которой он познакомился на съемках фильма «Притяжение». О личной жизни Юлии Франц неизвестно ничего. Девушка откровенно на подобные вопросы не отвечает. Молодых людей рядом с ней папарацци и поклонники также не замечали.

Краткая информация о Юлии Франц

Имя: Юлия Франц

Отчество: Алексеевна

День рождения: 29.05.1989 ( возраст: 29 лет )

Место рождения: Москва

Рост: 173 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Змея

Деятельность: актриса

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1 Не нравится 0 Нравится 22.08.2018 Теги: Юлия Франц

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