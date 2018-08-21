У Меган Маркл не будет прав на детей

Пока неизвестно, хотят ли принц Гарри и Меган Маркл детей, но даже если они и намерены произвести на свет потомство, то полных прав на детей у них все равно не будет. И такой странный момент объясняется старыми традициями.

Как сообщает издание Elle, королевская семья имеет некий странный договор с королевой Елизаветой II. Как говорит эксперт по королевской семье Марлен Кениг, именно королева и только она имеет все права на младших членов семьи. «Ей принадлежат все законные права во всем, что касается ее внуков, - заявляет Марлен. - Это восходит к королю Георгу I, который правил в начале 18 века, и закону, который не менялся с тех пор».

Марлен отмечает, что король принял этот закон, потому что у него были очень плохие отношения с сыном, будущим королем Георгом II, и ему пришлось законным путем установить, что он будет опекуном своих внуков. Несмотря на то, что закону более 300 лет и он выглядит странным в современном мире, он никуда не делся, не был отменен и по-прежнему в силе. Он касается и трех детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Тем не менее Кениг считает, что королева вряд ли будет диктовать то, как следует растить и воспитывать ее внуков. Мадлен также говорит, что когда королева умрет, все права на опекунство над детьми перейдут к тому, кто унаследует трон, а именно – принцу Чарльзу. Мадлен указывает, что королева некогда уже вмешивалась в разговоры, касавшиеся того, как росли Гарри и Уильям.

Принц Чарльз однажды попросил разрешение для мальчиков полететь на самолете вместе в Шотландию. Отсутствие разрешения от королевы означало, что Диане нельзя было лететь в Австралию с детьми незадолго до ее гибели.

Эксперт по конституции Майкл Нэш написал в 1993 году статью, в которой утверждал, что королеве принадлежит последнее слово в том, что касается воспитания, образования и места проживания принцев, даже несмотря на их живого и здравствующего отца.

Это правило не фигурирует в каких-либо документах, в том числе касающихся королевских разводов. В своем завещании принцесса Диана хотела, чтобы ее брат Эрл Спенсер был опекуном ее детей. Но даже если бы он обратился с этим завещанием в суд, то дело было бы проиграно, так как Диана не имела никаких законных прав на собственных детей.

В первом интервью после объявления о помолвке Меган и Гарри завили, что они хотят иметь детей, но Гарри подчеркнул, что с этим следует немного подождать.