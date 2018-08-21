Примадонна в коротких шортах
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Алла Борисовна вместе со своим мужем Максимом Галкиным находится в Юрмале. На латвийское побережье супруги прибыли не только отдохнуть, но и поработать.
Пока Максим выступал в знаменитом зале «Дзинтари» Алла Борисовна отдыхала. Спустя несколько дней после юмориста на той же сцене появилась Светлана Лобода.
Заслуженная артистка, которая общается с певицей, посетила ее концерт. О том, что в зале находится Примадонна, всем присутствующим прямо со сцены рассказала сама Светлана. Она отметила, что боится смотреть в сторону знаменитой артистки. По словам Лободы, перед Аллой Борисовной она чувствует себя словно на экзамене.
После выступления артистки пообщались. Пугачева лично пришла в гримерку к Светлане. Фото встречи Лобода публиковала в своем инстаграме. На снимке обе артистки запечатлены в экстравагантных образах. Светлана одета в ярко-красный комбинезон, но Алла сумела затмить ее своим простым черным нарядом.
На концерт Примадонна пришла в модных ботфортах, коротких кожаных шортах и черной футболке. Поверх певица накинула тонкий кардиган. Завершала образ актуальная среди модниц сумка на поясе.
Поклонники в комментариях к фото отметили, что Алла выглядит прекрасно, она заметно похудела.
Краткая информация об Алле Пугачевой
Имя: Алла Пугачева
Отчество: Борисовна
День рождения: 15.04.1949 ( возраст: 69 лет )
Место рождения: г. Москва
Рост: 162 см
Вес: 68 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: певица
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Вам нравится образ Аллы Борисовны? 6
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Игорь Москва / 21.08.18 22:05Жалкое зрелище!
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Галина Омск / 21.08.18 22:02Совсем обалдела бабуля!Нет чтобы стареть красиво!?Какие к черту шорты,открытые коленки, когда от пластики лицо изменилось не в лучшую сторону.А жаль!Вместо восхищения только разочарование!
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Ника / 21.08.18 17:37Вот вроде ботфорты, короткие шорты, лицо все разрисовано, а вот не вульгарно смотрится, совсем. Уметь надо так одеваться.
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Мира / 21.08.18 17:27Это у вас бабушки у кладбища участи ждать должны, а в продвинутых странах бабульки те еще зажигалки и модницы.
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Митрофановна / 21.08.18 17:02Негоже бабушкам так рядиться…