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Примадонна в коротких шортах


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Алла Борисовна вместе со своим мужем Максимом Галкиным находится в Юрмале. На латвийское побережье супруги прибыли не только отдохнуть, но и поработать.

Пока Максим выступал в знаменитом зале «Дзинтари» Алла Борисовна отдыхала. Спустя несколько дней после юмориста на той же сцене появилась Светлана Лобода.

Заслуженная артистка, которая общается с певицей, посетила ее концерт. О том, что в зале находится Примадонна, всем присутствующим прямо со сцены рассказала сама Светлана. Она отметила, что боится смотреть в сторону знаменитой артистки. По словам Лободы, перед Аллой Борисовной она чувствует себя словно на экзамене.

После выступления артистки пообщались. Пугачева лично пришла в гримерку к Светлане. Фото встречи Лобода публиковала в своем инстаграме. На снимке обе артистки запечатлены в экстравагантных образах. Светлана одета в ярко-красный комбинезон, но Алла сумела затмить ее своим простым черным нарядом.

На концерт Примадонна пришла в модных ботфортах, коротких кожаных шортах и черной футболке. Поверх певица накинула тонкий кардиган. Завершала образ актуальная среди модниц сумка на поясе.

Поклонники в комментариях к фото отметили, что Алла выглядит прекрасно, она заметно похудела. 

Краткая информация об Алле Пугачевой

Имя: Алла Пугачева

Отчество: Борисовна

День рождения: 15.04.1949 ( возраст: 69 лет )

Место рождения: г. Москва

Рост: 162 см

Вес: 68 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певица

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1 Не нравится 0 Нравится 21.08.2018 Теги: Алла Пугачева

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