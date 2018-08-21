Галина Польских попала в больницу
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Знаменитая актриса Галина Польских была госпитализирована в срочном порядке. Состояние артистки резко ухудшилось в момент, когда она находилась на подмосковной даче.
По словам близких, у Галины возникли проблемы с дыханием, появилась общая слабость, а по телу пошла сыпь. Прибывшие к месту происшествия медики успели оказать первую помощь и доставили актрису в медицинское учреждение.
Специалисты диагностировали у Польских анафилактический шок. Быстроразвивающуюся аллергическую реакцию у актрисы вызвал укус осы. Данное состояние опасно для жизни. Если вовремя не оказать помощь, человек может умереть.
На данный момент актриса чувствует себя хорошо, в ближайшие дни специалисты рекомендовали ей полный покой. Чтобы восстановиться после перенесенного, Галина решила вновь вернуться на дачу.
Отметим, что актриса продолжает сниматься в фильмах. Одна из последних работ, в которой Польских появится на экранах – это снятый в России ситком, аналог американского сериала «Хорошая жена». Партнерами актрисы на съемочной площадке стали Дмитрий Миллер, Александр Домогаров и Александра Урсуляк.
Краткая информация о Галине Польских
Имя: Галина Польских
Отчество: Александровна
День рождения: 27.11.1939 ( возраст: 78 лет )
Место рождения: г. Москва
Рост: 165 см
Вес: 68 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актриса
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Марина / 21.08.18 16:46Это хорошо, что подоспели вовремя. Насколько понимаю отек Квинке примерно тоже самое. Здесь счет идет на минуты.
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Амальгама / 21.08.18 16:17Странное решение вернутся на дачу, где ее осы покусали. Я бы в город ехала от греха подальше. Может и дачу бы продала))
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Марат / 21.08.18 16:03Логично)) Иначе бы заголовок новости был другим.