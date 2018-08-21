Галина Польских попала в больницу

Знаменитая актриса Галина Польских была госпитализирована в срочном порядке. Состояние артистки резко ухудшилось в момент, когда она находилась на подмосковной даче.

По словам близких, у Галины возникли проблемы с дыханием, появилась общая слабость, а по телу пошла сыпь. Прибывшие к месту происшествия медики успели оказать первую помощь и доставили актрису в медицинское учреждение.

Специалисты диагностировали у Польских анафилактический шок. Быстроразвивающуюся аллергическую реакцию у актрисы вызвал укус осы. Данное состояние опасно для жизни. Если вовремя не оказать помощь, человек может умереть.

На данный момент актриса чувствует себя хорошо, в ближайшие дни специалисты рекомендовали ей полный покой. Чтобы восстановиться после перенесенного, Галина решила вновь вернуться на дачу.

Отметим, что актриса продолжает сниматься в фильмах. Одна из последних работ, в которой Польских появится на экранах – это снятый в России ситком, аналог американского сериала «Хорошая жена». Партнерами актрисы на съемочной площадке стали Дмитрий Миллер, Александр Домогаров и Александра Урсуляк.