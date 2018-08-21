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Галина Польских попала в больницу


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Знаменитая актриса Галина Польских была госпитализирована в срочном порядке. Состояние артистки резко ухудшилось в момент, когда она находилась на подмосковной даче.

По словам близких, у Галины возникли проблемы с дыханием, появилась общая слабость, а по телу пошла сыпь. Прибывшие к месту происшествия медики успели оказать первую помощь и доставили актрису в медицинское учреждение.

Специалисты диагностировали у Польских анафилактический шок. Быстроразвивающуюся аллергическую реакцию у актрисы вызвал укус осы. Данное состояние опасно для жизни. Если вовремя не оказать помощь, человек может умереть.

На данный момент актриса чувствует себя хорошо, в ближайшие дни специалисты рекомендовали ей полный покой. Чтобы восстановиться после перенесенного, Галина решила вновь вернуться на дачу.

Отметим, что актриса продолжает сниматься в фильмах. Одна из последних работ, в которой Польских появится на экранах – это снятый в России ситком, аналог американского сериала «Хорошая жена». Партнерами актрисы на съемочной площадке стали Дмитрий Миллер, Александр Домогаров и Александра Урсуляк.

Краткая информация о Галине Польских

Имя: Галина Польских

Отчество: Александровна

День рождения: 27.11.1939 ( возраст: 78 лет )

Место рождения: г. Москва

Рост: 165 см

Вес: 68 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 21.08.2018 Теги: Галина Польских

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