Пластика, загубившая карьеру

Для актрис лицо – это рабочий инструмент и важно, чтобы оно выглядело ухоженным и подтянутым. Для этого звезды прибегают к пластике и всевозможным уколам красоты. Далеко не всегда они идут на пользу. Рассмотрим самые яркие примеры, когда пластика загубила карьеру.

​

Тори Спеллинг

Тори Спеллинг, известная по сериалу «Беверли Хиллз 90210», особой красотой не отличалась, но внешность при этом у нее была запоминающейся. С природой актриса решила поспорить. Чтобы сделать себя более привлекательной, она стала прибегать к пластике и инъекциям красоты.

К сожалению, достижения современной косметологии и хирургии не пошли актрисе на пользу. Больше звездных ролей она не получала.

Мелани Гриффит

Знаковых ролей в карьере Мелани Гриффит не было. Чаще о ней говорили, как о супруге Антонио Бандероса. На фоне успешного мужа женщина решила подкорректировать внешность, чтобы заполучить славу и интересные роли. Частично это желание сбылось.

Неудачные пластики действительно стали предметом широкого обсуждения. СМИ всего мира облетели фотографии натянутой и одновременно сморщенной кожи лица Мелани, ее неудачная ринопластика и расплывшиеся от уколов губы. Лучшей она так и не стала.

Эммануэль Беар

Французская актриса, выгодно отличавшаяся естественной красотой, пользовалась большой популярностью у режиссеров Франции.

По мере старения Эммануэль решила обратиться к косметологам. Актриса стала выглядеть моложе, у нее сохранились утонченные черты и исчезли морщины. Беда в другом: лицо женщины превратилось в неподвижную маску. Теперь эмоции на нем особо не видны. Также Эммануэль умудрилась испортить пухлые от природы губы.

Мэг Райан

Эта актриса знакома многим. В ее фильмографии имеются роли в культовых кинолентах. С карьерой до 40 лет у нее также все было хорошо. Мэг просто не хотела стареть.

Перешагнув сорокалетний рубеж, актриса обратилась к пластическим хирургам, чтобы сохранить данную природой внешность. Решение оказалось провальным. Лицо актрисы после вмешательства перекосилось, ей стало сложно разговаривать.