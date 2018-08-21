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Пластика, загубившая карьеру


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Для актрис лицо – это рабочий инструмент и важно, чтобы оно выглядело ухоженным и подтянутым. Для этого звезды прибегают к пластике и всевозможным уколам красоты. Далеко не всегда они идут на пользу. Рассмотрим самые яркие примеры, когда пластика загубила карьеру.

Тори Спеллинг

Тори Спеллинг, известная по сериалу «Беверли Хиллз 90210», особой красотой не отличалась, но внешность при этом у нее была запоминающейся. С природой актриса решила поспорить. Чтобы сделать себя более привлекательной, она стала прибегать к пластике и инъекциям красоты.

К сожалению, достижения современной косметологии и хирургии не пошли актрисе на пользу. Больше звездных ролей она не получала.

Мелани Гриффит

Знаковых ролей в карьере Мелани Гриффит не было. Чаще о ней говорили, как о супруге Антонио Бандероса. На фоне успешного мужа женщина решила подкорректировать внешность, чтобы заполучить славу и интересные роли. Частично это желание сбылось.

Неудачные пластики действительно стали предметом широкого обсуждения. СМИ всего мира облетели фотографии натянутой и одновременно сморщенной кожи лица Мелани, ее неудачная ринопластика и расплывшиеся от уколов губы. Лучшей она так и не стала.

Эммануэль Беар

Французская актриса, выгодно отличавшаяся естественной красотой, пользовалась большой популярностью у режиссеров Франции.

По мере старения Эммануэль решила обратиться к косметологам. Актриса стала выглядеть моложе, у нее сохранились утонченные черты и исчезли морщины. Беда в другом: лицо женщины превратилось в неподвижную маску. Теперь эмоции на нем особо не видны. Также Эммануэль умудрилась испортить пухлые от природы губы.

Мэг Райан

Эта актриса знакома многим. В ее фильмографии имеются роли в культовых кинолентах. С карьерой до 40 лет у нее также все было хорошо. Мэг просто не хотела стареть.

Перешагнув сорокалетний рубеж, актриса обратилась к пластическим хирургам, чтобы сохранить данную природой внешность. Решение оказалось провальным. Лицо актрисы после вмешательства перекосилось, ей стало сложно разговаривать. 


0 Не нравится 0 Нравится 21.08.2018 Теги: Тори Спеллинг

Стали ли лучше актрисы после пластики? 4  

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