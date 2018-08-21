Вторая Маша

20 августа Анна Хилькевич стала мамой во второй раз. Своему супругу Артуру она родила дочь. Теперь у пары две девочки.

Спустя сутки после родов актриса вышла на связь с поклонниками. Она рассказала, как они с супругом решили назвать дочь. Артур и Аня выбрали для девочки простое имя – Маша.

Актриса решила пояснить, чем обоснован такой выбор. Первая и главная причина: имя отлично сочетается с фамилией и отчеством новорожденной. Вторая – имя Маша стало для Анны Хилькевич судьбоносным. Роль взбалмошной студентки в сериале «Универ» подарила актрисе популярность. Благодаря этому Аня познакомилась с супругом.

Относительно имени никаких споров у Артура и Ани не было. Вторые роды актрисы прошли в подмосковном центре «Лапино». Разница между дочками составила 3 года.

Первую дочь Хилькевич зовут Арианна. «Маша и Яша)) Идеально же, согласитесь», - написала в своем инстаграме Анна.

😂😍романтичная пара))) Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 18 Авг 2018 в 6:23 PDT

Напомним, что Машей назвала свою дочь и телеведущая Лера Кудрявцева. Однако на нее обрушился шквал критики от подписчиков. Многим показалось, что имя слишком простое и Лера могла бы подобрать что-то более интересное.

Такое поведение фолловеров возмутило Кудрявцеву и ближайшее ее окружение. Одна из подруг телеведущей посоветовала посторонним не лезть в жизнь Леры и Игоря, не выдумывать сплетни про суррогатное материнство и не указывать, какое имя лучше подойдет для их дочки.