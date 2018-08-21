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Вторая Маша


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20 августа Анна Хилькевич стала мамой во второй раз. Своему супругу Артуру она родила дочь. Теперь у пары две девочки.

Спустя сутки после родов актриса вышла на связь с поклонниками. Она рассказала, как они с супругом решили назвать дочь. Артур и Аня выбрали для девочки простое имя – Маша.

Актриса решила пояснить, чем обоснован такой выбор. Первая и главная причина: имя отлично сочетается с фамилией и отчеством новорожденной. Вторая – имя Маша стало для Анны Хилькевич судьбоносным. Роль взбалмошной студентки в сериале «Универ» подарила актрисе популярность. Благодаря этому Аня познакомилась с супругом.

Относительно имени никаких споров у Артура и Ани не было. Вторые роды актрисы прошли в подмосковном центре «Лапино». Разница между дочками составила 3 года.  

Первую дочь Хилькевич зовут Арианна. «Маша и Яша)) Идеально же, согласитесь», - написала в своем инстаграме Анна.

 

😂😍романтичная пара)))

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

Напомним, что Машей назвала свою дочь и телеведущая Лера Кудрявцева. Однако на нее обрушился шквал критики от подписчиков. Многим показалось, что имя слишком простое и Лера могла бы подобрать что-то более интересное.

Такое поведение фолловеров возмутило Кудрявцеву и ближайшее ее окружение. Одна из подруг телеведущей посоветовала посторонним не лезть в  жизнь Леры и Игоря, не выдумывать сплетни про суррогатное материнство и не указывать, какое имя лучше подойдет для их дочки. 

Краткая информация об Анне Хилькевич

Имя: Анна Хилькевич

Отчество: Александровна

День рождения: 15.10.1986 ( возраст: 31 год )

Место рождения: г. Ленинград

Рост: 160 см

Вес: 51 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 1 Нравится 21.08.2018 Теги: Анна Хилькевич

Вам нравится имя выбранное Аней и Лерой для дочек? 4  

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