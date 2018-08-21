Вторая Маша
1 0
20 августа Анна Хилькевич стала мамой во второй раз. Своему супругу Артуру она родила дочь. Теперь у пары две девочки.
Спустя сутки после родов актриса вышла на связь с поклонниками. Она рассказала, как они с супругом решили назвать дочь. Артур и Аня выбрали для девочки простое имя – Маша.
Актриса решила пояснить, чем обоснован такой выбор. Первая и главная причина: имя отлично сочетается с фамилией и отчеством новорожденной. Вторая – имя Маша стало для Анны Хилькевич судьбоносным. Роль взбалмошной студентки в сериале «Универ» подарила актрисе популярность. Благодаря этому Аня познакомилась с супругом.
Относительно имени никаких споров у Артура и Ани не было. Вторые роды актрисы прошли в подмосковном центре «Лапино». Разница между дочками составила 3 года.
Первую дочь Хилькевич зовут Арианна. «Маша и Яша)) Идеально же, согласитесь», - написала в своем инстаграме Анна.
Напомним, что Машей назвала свою дочь и телеведущая Лера Кудрявцева. Однако на нее обрушился шквал критики от подписчиков. Многим показалось, что имя слишком простое и Лера могла бы подобрать что-то более интересное.
Такое поведение фолловеров возмутило Кудрявцеву и ближайшее ее окружение. Одна из подруг телеведущей посоветовала посторонним не лезть в жизнь Леры и Игоря, не выдумывать сплетни про суррогатное материнство и не указывать, какое имя лучше подойдет для их дочки.
Краткая информация об Анне Хилькевич
Имя: Анна Хилькевич
Отчество: Александровна
День рождения: 15.10.1986 ( возраст: 31 год )
Место рождения: г. Ленинград
Рост: 160 см
Вес: 51 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
Вам нравится имя выбранное Аней и Лерой для дочек? 4
-
Алиана / 21.08.18 15:59Обычная изнанка популярности. Каждая собака знает, что и как ты должна в своей жизни сделать. «Не нравится? Но ты же сама хотела славы? Получай лопатами!»
-
stella / 21.08.18 15:55На фоне Анжелик, Мирабелл и Милан они сумели выделиться)))
-
Мару / 21.08.18 15:16А у Хилькевич вообще простые имена у девочек. Единственное, не могу понять как Арианна в Яшу трансформировалась.
-
Лера / 21.08.18 14:50Главное, чтобы им нравилось. Остальным должно быть все равно.