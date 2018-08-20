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"Судьба" свадебного платья Меган Маркл


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Поклонники королевской семьи замерли в предвкушении от новости, что потрясающее свадебное платье Меган Маркл будет выставлено на всеобщее обозрение. Сообщается, что платье будет демонстрироваться в Виндзорском замке, где происходило бракосочетание Меган и принца Гарри.

Королевские официальные лица, как утверждается, обсуждают в настоящее время, когда и в какой форме состоится выставка. Созданное дизайнером Клэр Уэйт Келлер для Givenchy приталенное шелковое платье с открытыми плечами и с длинной волнистой фатой произвело впечатление на многих поклонников королевской семьи, утверждавших, что именно так и должно выглядеть свадебное платье принцессы.

Процесс его создания проходил в тесном сотрудничестве с Меган, как говорит Келлер. Меган и до этого была знакома с ее работами. «Было великолепно работать с ней, узнавать, что именно она хочет, и искать идеально подходящий ей стиль, - говорит дизайнер. - По большей части все заключалось в долгом разговоре в самом начале и серии набросков, которые я предлагала ей. Мы также менялись мнениями о том, как лучше подобрать окончательный рисунок и пропорции».

После свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году платье Кейт, созданное Сарой Бертон, стало основным экспонатом во время ежегодного открытия Букингемского дворца. Более чем 350 тысяч посетителей взглянули на него только за первые шесть недель.

Тем временем подруга герцогини Сассекской Джессика Малрони играла значительную роль в королевской свадьбе и не смогла удержаться от того, чтобы не вспомнить этот день в воскресенье. Она разместила свою фотографию с тремя детьми и подписала: «Лицо Брайана напоминает мне…». На фотографии Брайан улыбается во весь рот. Подобная улыбка мальчика умилила многих наблюдавших за свадьбой.

После королевский свадьбы муж Джессики Бен Малрони признался, что он очень горд своими детьми и их ролью в том дне. Его дочь Айви была помощницей невесты. «Было очень много разговоров о том, чтобы сделать все правильно, много репетиций, - сказал он в интервью на канадском телевидении. - Дети ведь такие юные. Было много беспокойства, что что-нибудь может пойти не так, но было и много веселья. Самое главное, что мы не оказывали на детей сильного давления и старались, чтобы все происходило радостно. И весь день был таким».

Краткая информация о Меган Маркл

Имя: Меган Маркл

День рождения: 04.08.1981 ( возраст: 37 лет )

Место рождения: Лос-Анджелес, США

Рост: 170 см

Вес: 61 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 20.08.2018 Теги: Меган Маркл

А вы бы хотели на него посмотреть? 3  

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  • Арина / 21.08.18 00:30
    -
    0
    +
    Я вот тоже не понимаю, зачем платья выставлять, мне кажется, это личное, я бы не захотела, чтобы мое свадебное платье разглядывали толпы, еще сглазят, ну дурная это идея
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  • Ядвига / 21.08.18 00:27
    -
    0
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    А мне вот интересно было бы посмотреть на такое платье, наверное, он роскошное, такие платья это верх дизайнерского мастерства, ведь для королевских особ стараются на все сто, ну и к тому же мне нравится эта современная история про Золушку) Все ее почему-то критикуют, а я думаю, она молодец, добилась того, о чем мечтают многие девчонки - выйти замуж за принца.
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  • Марта / 21.08.18 00:24
    -
    1
    +
    Безумие какое-то, зачем кому-то надо смотреть на ее платье, это что, произведение искусства какое? Мир сходит с ума, господа)
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