Бен Аффлек и модель Playboy

Бен Аффлек (Ben Affleck) не так давно отпраздновал свое 46-летие. Сообщалось, что он вполне счастлив, поскольку хорошо провел лето со своей возлюбленной Линдси Шукус. Однако теперь выясняется, что у звезды Голливуда новая спутница – модель Playboy.

Бен наслаждается обществом 22-летней модели Playboy Шоны Секстон. Актер был впервые замечен в обществе модели в прошлый четверг, скорее всего, это было первое их свидание, и прошло оно в ресторане в Малибу.

В воскресенье их видели снова на парковке возле одного из заведений сети быстро питания Jack In The Box. Аффлек сидел на водительском сиденье своего черного внедорожника, он был в черной футболке, а Шона была рядом с ним и радостно улыбалась.

Источник сообщил изданию PEOPLE, что Шона была замечена в доме Аффлека перед тем, как они отправились перекусить. «Они провели некоторое время в доме, а потом немного катались по городу, - сказал источник. - Они разговаривали и смеялись и приятно проводили время друг с другом. Бен выглядел счастливым».

Позднее тот же источник сказал, что пара заказала ужин в дом Аффлека. Проведенный актером день совместно с моделью ставит под вопрос его отношения с Линдси Шукус, с которой он встречался более года. Линдси не было на дне рождения актера в среду, и с тех пор она удалила его аккаунт в Insta. Отношения с Линдси были первыми для Бена с момента его расставания с Дженнифер Гарнер, с которой у актера трое детей.

Еще летом Шукус и Аффлек проводили много времени вместе, останавливаясь как в особняке Аффлека, так и в ее жилье в Лос-Анджелесе. Тогда близкие к паре источники утверждали, что пара наслаждается обществом друг друга и проводит много времени вместе. В июле их видели вместе в Пуэрто-Рико, где Аффлек снимался в новом фильме для Netflix «Последнее, чего он хотел». Говорилось, что они счастливы и влюблены.

Шона Секстон родом из Вирджинии, она стала «Мисс май 2018».

В прошлом году Аффлек в ряде интервью поведал о том, что борется со своим пристрастием к алкоголю и продолжает лечение. «Он продолжает фокусироваться на своем здоровье и отношениях с окружающими. Он бывает на встречах, занимается йогой и медитацией. Временами он бывает на грани, но продолжает работать над собой», - сообщал источник, близкий к звезде.