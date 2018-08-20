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Бен Аффлек и модель Playboy


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Бен Аффлек (Ben Affleck) не так давно отпраздновал свое 46-летие. Сообщалось, что он вполне счастлив, поскольку хорошо провел лето со своей возлюбленной Линдси Шукус. Однако теперь выясняется, что у звезды Голливуда новая спутница – модель Playboy.

Бен наслаждается обществом 22-летней модели Playboy Шоны Секстон. Актер был впервые замечен в обществе модели в прошлый четверг, скорее всего, это было первое их свидание, и прошло оно в ресторане в Малибу.

В воскресенье их видели снова на парковке возле одного из заведений сети быстро питания Jack In The Box. Аффлек сидел на водительском сиденье своего черного внедорожника, он был в черной футболке, а Шона была рядом с ним и радостно улыбалась.

Источник сообщил изданию PEOPLE, что Шона была замечена в доме Аффлека перед тем, как они отправились перекусить. «Они провели некоторое время в доме, а потом немного катались по городу, - сказал источник. - Они разговаривали и смеялись и приятно проводили время друг с другом. Бен выглядел счастливым».

Позднее тот же источник сказал, что пара заказала ужин в дом Аффлека. Проведенный актером день совместно с моделью ставит под вопрос его отношения с Линдси Шукус, с которой он встречался более года. Линдси не было на дне рождения актера в среду, и с тех пор она удалила его аккаунт в Insta. Отношения с Линдси были первыми для Бена с момента его расставания с Дженнифер Гарнер, с которой у актера трое детей.

Еще летом Шукус и Аффлек проводили много времени вместе, останавливаясь как в особняке Аффлека, так и в ее жилье в Лос-Анджелесе. Тогда близкие к паре источники утверждали, что пара наслаждается обществом друг друга и проводит много времени вместе. В июле их видели вместе в Пуэрто-Рико, где Аффлек снимался в новом фильме для Netflix «Последнее, чего он хотел». Говорилось, что они счастливы и влюблены.

Шона Секстон родом из Вирджинии, она стала «Мисс май 2018».

В прошлом году Аффлек в ряде интервью поведал о том, что борется со своим пристрастием к алкоголю и продолжает лечение. «Он продолжает фокусироваться на своем здоровье и отношениях с окружающими. Он бывает на встречах, занимается йогой и медитацией. Временами он бывает на грани, но продолжает работать над собой», - сообщал источник, близкий к звезде.

Краткая информация о Бене Аффлеке

Имя: Бен Аффлек

День рождения: 15.08.1972 ( возраст: 46 лет )

Место рождения: Беркли, США

Рост: 189 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: актер, сценарист

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0 Не нравится 0 Нравится 20.08.2018 Теги: Бен Аффлек

А вы как смотрите на новый роман звезды? 3  

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  • Зоя / 21.08.18 00:19
    -
    1
    +
    Не понимаю, почему вас это удивляет, он холостой, свободный мужчина, может гулять с кем хочет, ну в поиске пока он, главное, что он заботливый и внимательный отец, я смотрела их инста, Гарнер с такой любовью отзывается о нем как об отце, мол, такой заботливый и внимательный, вряд ли бы она сочиняла хорошее про бывшего.
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  • Софочка / 21.08.18 00:15
    -
    0
    +
    Ну модель Плейбоя, этим все сказано, вряд ли тут высокие чувства, думаю, обычная похоть) Но по его глазам видно, что он бабник, бросить жену с тремя детьми - тревожный звоночек.
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  • Аура / 21.08.18 00:11
    -
    1
    +
    Уж больно он влюбчивый, сначала развалил из-за интрижки брак с Гарнер, хотя у него там трое детей было, теперь эту Линдси кинул, я бы не доверяла такому ветреному мужчине. Называется седина в бороду, бес в ребро, видимо, у него кризис среднего возраста, вот и отправился во все тяжкие.
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