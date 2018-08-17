Жена лишила Рому Жукова 100 млн рублей

Уже прошло достаточно много времени с тех пор, как Рома Жуков перестал жить со своей семьей. Сейчас он проживает со своей новой женщиной в Сочи. В городе он занимается бизнесом, недавно открыли небольшую гостиницу и кафе неподалеку.

Изначально певец рассчитывал на большой доход, так как отдыхающие всегда будут пользоваться услугами питейных заведений, а также многие туристы бронируют номера в отелях. Но текущий летний сезон оказался провальным, видимо сказался резкий скачек в доходах населения, они стали меньше тратить на отдых. В итоге, чтобы прожить и не потерять текущий бизнес Роман продал свою машину.

Брошенная супруга решила предпринять крайние меры и воспользовалась помощью юриста, который помог через суд арестовать все имущество, которым обладал Роман Жуков. Это произошло из-за того, что Роман продал автомобиль без ведома законной жены, и чтобы такого не повторялось впредь, имущество было арестовано. Адвокат сообщил, что аресту подверглись две квартиры и трехэтажный таунхаус.

Весь бизнес и имущество было оценено специалистами в сто миллионов рублей. Все эти события происходят по причине их испорченных отношений. Роман планирует официально оформить развод. Как выяснилось совсем недавно, все это стало происходить после смерти их ребенка. Убитые горем родители стали находить причины в своих неудачах друг в друге. Отношения резко ухудшились.

На публике они вели себя достойно и казалось, что они смогут пережить это ужасное происшествие. Тем более, что у них было еще пять детей, а также сама Елена была беременна, но на деле оказалось совсем не так. Несмотря на это событие, а также на ухудшение отношений, развода пока нет, никто из них не обращается в суд о расторжении брака. Возможно причина кроется в том, что они венчанные, а также в большом количестве детей.