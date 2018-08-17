Муж Ани Лорак хочет наладить отношения
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Бывший муж Ани Лорак подробно высказался о том, что именно происходит в жизни певицы. Причиной откровения стала недавняя новость о том, что Мурата Налчаджиоглу (настоящий на данный момент супруг Ани Лорак) видели в объятиях возможной любовницы. Сама певица скандальные репортажи и разоблачения не комментирует, но внимательные журналисты отметили, что обручального кольца на ее руке больше не видно.
А вот муж Лорак сделал публичное заявление, в котором тот говорил, что его не должны осуждать, так как большинство просто не понимают, что в их семье происходит. Фалеса (первый муж Лора) говорит, что Мурата не стоит винить и закидывать гневными комментариями и оскорблять. Сам Фалеса желает им поскорее помириться, так как у них есть совместный ребенок, который не должен рости в неполноценной семье.
Прошло слишком много лет с момента развода Фалесы и Ани Лорак, поэтому места для старых обид не осталось, время все вылечило. Изначально их проблемой были очень разные характеры и идеи, которые конфликтовали между собой. В будущем может произойти всякое, и если она захочет дальше общаться, то он с радостью возобновит дружеские отношения.
Краткая информация об Ани Лорак
Имя: Ани Лорак
Отчество: Мирославовна
День рождения: 27.09.1978 ( возраст: 39 лет )
Место рождения: Кицмань, СССР
Рост: 162 см
Вес: 46 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певица, поэтесса, композитор, модель, актриса, телеведущая
Фотографии
Фотографии
Как вы думаете, зачем нужен был этот комментарий Фалесы? 3
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Марина / 17.08.18 16:04Сначала складывается впечатление, что он в своем интервью намекает Каролине, что не против восстановить с ней отношения, но обычно все гораздо проще, чем мы думаем. Фалеса наверно просто решил проявить некую заботу и успокоить общественность, так как сама Ани Лорак не дает комментариев. В люди уже сами додумывают подтекст.
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Персикова / 17.08.18 17:08А его ж , Фалесу , кто-то спрашивал ...
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Аня / 17.08.18 15:59Может быть Фалесу атаковали репортеры и он, чтобы отмахнутся от них решил дать комментарий, но в целом я с ним согласна. Мы не знаем, что именно происходит в их семье, поэтому занимать ту или иную сторону не совсем верно. Следует дождаться официальных комментариев от самой Ани Лорак, который он, кстати, может и не дать.