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Муж Ани Лорак хочет наладить отношения


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Бывший муж Ани Лорак подробно высказался о том, что именно происходит в жизни певицы. Причиной откровения стала недавняя новость о том, что Мурата Налчаджиоглу (настоящий на данный момент супруг Ани Лорак) видели в объятиях возможной любовницы. Сама певица скандальные репортажи и разоблачения не комментирует, но внимательные журналисты отметили, что обручального кольца на ее руке больше не видно. 

А вот муж Лорак сделал публичное заявление, в котором тот говорил, что его не должны осуждать, так как большинство просто не понимают, что в их семье происходит. Фалеса (первый муж Лора) говорит, что Мурата не стоит винить и закидывать гневными комментариями и оскорблять. Сам Фалеса желает им поскорее помириться, так как у них есть совместный ребенок, который не должен рости в неполноценной семье. 

  • Нужно ли было комментировать жизнь Ани Лорак?

Фалеса также сказал, что надеется на благоразумие Каролины.  Он поспешил заверить, что не следит за их совместной жизнью, поэтому всех подробностей не знает, да и не хочет знать. Он уже очень много лет не общается с бывшей супругой, но если ей нужна поддержка, то он с радостью поможет ей, однако он уверен, что его участие в скандале или дальнейшей жизни Ани Лорак не понадобится.

Прошло слишком много лет с момента развода Фалесы и Ани Лорак, поэтому места для старых обид не осталось, время все вылечило. Изначально их проблемой были очень разные характеры и идеи, которые конфликтовали между собой. В будущем может произойти всякое, и если она захочет дальше общаться, то он с радостью возобновит дружеские отношения. 

Краткая информация об Ани Лорак

Имя: Ани Лорак

Отчество: Мирославовна

День рождения: 27.09.1978 ( возраст: 39 лет )

Место рождения: Кицмань, СССР

Рост: 162 см

Вес: 46 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: певица, поэтесса, композитор, модель, актриса, телеведущая

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0 Не нравится 1 Нравится 17.08.2018 Теги: ани лорак

Как вы думаете, зачем нужен был этот комментарий Фалесы? 3  

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  • Марина / 17.08.18 16:04
    -
    2
    +
    Сначала складывается впечатление, что он в своем интервью намекает Каролине, что не против восстановить с ней отношения, но обычно все гораздо проще, чем мы думаем. Фалеса наверно просто решил проявить некую заботу и успокоить общественность, так как сама Ани Лорак не дает комментариев. В люди уже сами додумывают подтекст.
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  • Аня / 17.08.18 15:59
    -
    3
    +
    Может быть Фалесу атаковали репортеры и он, чтобы отмахнутся от них решил дать комментарий, но в целом я с ним согласна. Мы не знаем, что именно происходит в их семье, поэтому занимать ту или иную сторону не совсем верно. Следует дождаться официальных комментариев от самой Ани Лорак, который он, кстати, может и не дать.
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