Муж Ани Лорак хочет наладить отношения

Бывший муж Ани Лорак подробно высказался о том, что именно происходит в жизни певицы. Причиной откровения стала недавняя новость о том, что Мурата Налчаджиоглу (настоящий на данный момент супруг Ани Лорак) видели в объятиях возможной любовницы. Сама певица скандальные репортажи и разоблачения не комментирует, но внимательные журналисты отметили, что обручального кольца на ее руке больше не видно.

А вот муж Лорак сделал публичное заявление, в котором тот говорил, что его не должны осуждать, так как большинство просто не понимают, что в их семье происходит. Фалеса (первый муж Лора) говорит, что Мурата не стоит винить и закидывать гневными комментариями и оскорблять. Сам Фалеса желает им поскорее помириться, так как у них есть совместный ребенок, который не должен рости в неполноценной семье.

Фалеса также сказал, что надеется на благоразумие Каролины. Он поспешил заверить, что не следит за их совместной жизнью, поэтому всех подробностей не знает, да и не хочет знать. Он уже очень много лет не общается с бывшей супругой, но если ей нужна поддержка, то он с радостью поможет ей, однако он уверен, что его участие в скандале или дальнейшей жизни Ани Лорак не понадобится.

Прошло слишком много лет с момента развода Фалесы и Ани Лорак, поэтому места для старых обид не осталось, время все вылечило. Изначально их проблемой были очень разные характеры и идеи, которые конфликтовали между собой. В будущем может произойти всякое, и если она захочет дальше общаться, то он с радостью возобновит дружеские отношения.