Райан Рейнольдс (Ryan Reynolds) любит подшучивать над своей женой, Блейк Лайвли (Blake Lively). Однако актриса и сама не боится посмеяться над собой. Что она и продемонстрировала на днях.

Ранее на этой неделе она совершила ошибку, которая была замечена одним из ее поклонников. В среду Блейк выложила серию фотографий, на которых она запечатлена с ее мужем. После того, как она добавила к ним милую подпись, она снабдила снимки тегом «Рейнольдс» и добавила эмоджи-сердечко. Но сделала она все это не совсем правильно.

Публикация от Blake Lively (@blakelively) 14 Авг 2018 в 3:57 PDT

Один внимательный поклонник заметил, что Блейк забыла разместить пробел между тегом и эмоджи. «Я удивлен, что она не знает о необходимости помещать пробел после эмоджи для того, чтобы тег сработал», - написал он.

«Спасибо, что отметили, - написала актриса в ответ и добавила. - Блейк Лайвли такая глупая!!!!»

Поняв свою ошибку, она исправила пост, сделав все как надо.

Блейк часто смеется над собой, но лучшие шутки она приберегает для своего мужа. Пара известна тем, что часто и достаточно резко шутит друг над другом в соцсетях. Так, этим летом Блейк потроллила своего мужа, сообщив о том, что ей следовало выйти замуж за его «соблазнительного» брата.

Райан выложил короткое видео, на котором его брат-близнец Гордон давал интервью. В ответ на это Лайвли сделала предположение, что она ошибочно выбрала не того Рейнольдса, чтобы выйти замуж.

«Твой брат такой соблазнительный. Я сделала ужасную ошибку», - написала она в комментариях. На это сам Рейнольдс ответил следующее: «Никакой ошибки ты не сделала. Ты живешь с ним уже более года».

Блейк ранее говорила, что подобные шутки между ними – в порядке вещей. Знаменитость даже периодически консультируется у подружек или сестры по поводу того, как ей лучше ответить на очередную выходку Райана. До того, как у них начались романтические отношения, Райан и Блейк были друзьями на протяжении двух лет, это в том числе повлияло и на стиль их отношений.