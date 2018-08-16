У Джастина Бибера родилась еще одна сестренка
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Пока Джастин Бибер строит личные отношения с Хейли Болдуин и готовится к свадьбе, его отец, Джереми Бибер, успел подарить ему сестренку. Джереми и его жена Челси (пара оформила брак в феврале) сообщили поклонникам, что у них родилась девочка. Стоит отметить, что этот ребенок стал первенцем у пары.
«Мы рады сообщить о том, что в 8:30 утра родилась Бэй Бибер», - написал Джереми в Insta в четверг, разместив фотографию себя, Челси и новорожденной малышки. «Только что приветствовал появление на свет очаровательной девочки Бэй Бибер», - добавил он затем.
Всю свою беременность Челси постоянно ставила своих подписчиков в известность о том, что происходит с ней, и размещала фотографии растущего живота. Челси, которая является матерью 11-летней дочери Элли, также размещала снимки того, как играют дети Джереми от прежнего брака с ее дочерью. Так, она выложила фотографию Элли, восьмилетнего Джексона и десятилетней Жасмин, играющих вместе на пляже и наслаждающихся мороженым.
Радостная новость появилась вскоре после другой, ведь ранее стало известно о помолвке Джастина и его невесты Хейли Болдуин. Источник, близкий к паре, сообщил изданию PEOPLE, что они не намерены затягивать помолвку и планируют сочетаться браком в самое ближайшее время. Другой источник рассказал, что свадьба будет частной и гостями на ней будут только семьи Джастина и Хейли, так как они женятся по любви и не хотят никакой шумихи вокруг этого события.
Напомним, Бибер сделал предложение девушке, когда они вместе отдыхали на Багамах в июле. После этого Джастин написал в Insta: «Хейли, я безумно люблю тебя и все, что ты делаешь! Я хочу провести всю жизнь, узнавая тебя, и любить тебя терпеливо и нежно».
Краткая информация о Джастине Бибере
Имя: Джастин Бибер
День рождения: 01.03.1994 ( возраст: 24 года )
Место рождения: г. Стредфорд, п. Онтарио, Канада
Рост: 170 см
Вес: 62 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певец, актер
Фотографии
Фотографии
А вы рады за пару? 3
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Лера / 17.08.18 00:34Я рада за его папу, он все метался, о от одной жены ушел, то от другой, может, хоть теперь он остепенится. Дочурка просто прелесть, но я бы не стала вот так сразу выставлять ее фото, много разных людей, сглазить могут. Надеюсь, все у них хорошо будет, надеюсь,и у Джастина все наладится и он возьмется за ум.
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Мия / 17.08.18 00:30Мне кажется, он еще не готов к свадьбе, какой-то он незрелый, будто ребенок еще, ведет себя временами неадекватно, то плачет на улице, то обдолбанный гоняет по улицам, а еще жениться надумал, может, сначала повзрослеть надо.
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Виола / 17.08.18 00:27Я за всех рада, и за Джастина, что он нашел свою любовь, и за его папу, который вновь испытал радость отцовства. Надеюсь, все у них будет хорошо.