У Джастина Бибера родилась еще одна сестренка

Пока Джастин Бибер строит личные отношения с Хейли Болдуин и готовится к свадьбе, его отец, Джереми Бибер, успел подарить ему сестренку. Джереми и его жена Челси (пара оформила брак в феврале) сообщили поклонникам, что у них родилась девочка. Стоит отметить, что этот ребенок стал первенцем у пары.

«Мы рады сообщить о том, что в 8:30 утра родилась Бэй Бибер», - написал Джереми в Insta в четверг, разместив фотографию себя, Челси и новорожденной малышки. «Только что приветствовал появление на свет очаровательной девочки Бэй Бибер», - добавил он затем.

Всю свою беременность Челси постоянно ставила своих подписчиков в известность о том, что происходит с ней, и размещала фотографии растущего живота. Челси, которая является матерью 11-летней дочери Элли, также размещала снимки того, как играют дети Джереми от прежнего брака с ее дочерью. Так, она выложила фотографию Элли, восьмилетнего Джексона и десятилетней Жасмин, играющих вместе на пляже и наслаждающихся мороженым.

Радостная новость появилась вскоре после другой, ведь ранее стало известно о помолвке Джастина и его невесты Хейли Болдуин. Источник, близкий к паре, сообщил изданию PEOPLE, что они не намерены затягивать помолвку и планируют сочетаться браком в самое ближайшее время. Другой источник рассказал, что свадьба будет частной и гостями на ней будут только семьи Джастина и Хейли, так как они женятся по любви и не хотят никакой шумихи вокруг этого события.

Напомним, Бибер сделал предложение девушке, когда они вместе отдыхали на Багамах в июле. После этого Джастин написал в Insta: «Хейли, я безумно люблю тебя и все, что ты делаешь! Я хочу провести всю жизнь, узнавая тебя, и любить тебя терпеливо и нежно».