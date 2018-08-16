Напоминаю, что я королева

В свой шестидесятый день рождения Мадонна напомнила, что она все еще является королевой поп-музыки. Она выложила фотографию, где держит над собой полотнище с надписью The Queen («Королева»), а сверху импровизированного флага то же самое слово написано на арабском языке.

«На случай, если кто-то забыл», - напомнила звезда 11 миллионам своих подписчиков в Insta. Ранее она выложила свое селфи в традиционном наряде берберов, которое назвала данью культуре этого североафриканского народа.

Публикация от Madonna (@madonna) 15 Авг 2018 в 2:00 PDT

Звезды кинематографа, музыки и телевидения со всего мира шлют поздравления певице. Модельер Жан-Поль Готье выложил фотографию, на которой он запечатлен с Мадонной во время мероприятия Met Gala, имевшего место ранее в этом году. «Наилучшие пожелания моей хорошей подруге и музе и нашей королеве поп-музыки», - написал он.

«С днем рождения, Леди Мадонна, - написала Кайли Миноуг. - Вспоминаю себя, когда мне было четырнадцать лет, танцующую и поющую в своей спальне. Это было просто сногсшибательно!»

«Счастливого дня рождения, ваше величество, - написала певица Лиза Стэнсфилд. - Ты показала нам многое и многому научила за эти годы. Пусть твое правление длится вечно».

Певец Дейв Уильямс выложил черно-белую фотографию Мадонны и признался, что она присутствовала в его мечтах с тех пор, как ему исполнилось тринадцать лет, и процитировал Шекспира, который написал о Клеопатре: «Ни возрасту, ни нравам с той красотою не сразиться».

Мадонна является самой успешной певицей всех времен, продавшей по всему миру более 300 миллионов записей. В мае она сообщила о том, что выпустит свой первый сингл за три года.