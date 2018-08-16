Напоминаю, что я королева
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В свой шестидесятый день рождения Мадонна напомнила, что она все еще является королевой поп-музыки. Она выложила фотографию, где держит над собой полотнище с надписью The Queen («Королева»), а сверху импровизированного флага то же самое слово написано на арабском языке.
«На случай, если кто-то забыл», - напомнила звезда 11 миллионам своих подписчиков в Insta. Ранее она выложила свое селфи в традиционном наряде берберов, которое назвала данью культуре этого североафриканского народа.
Звезды кинематографа, музыки и телевидения со всего мира шлют поздравления певице. Модельер Жан-Поль Готье выложил фотографию, на которой он запечатлен с Мадонной во время мероприятия Met Gala, имевшего место ранее в этом году. «Наилучшие пожелания моей хорошей подруге и музе и нашей королеве поп-музыки», - написал он.
«С днем рождения, Леди Мадонна, - написала Кайли Миноуг. - Вспоминаю себя, когда мне было четырнадцать лет, танцующую и поющую в своей спальне. Это было просто сногсшибательно!»
«Счастливого дня рождения, ваше величество, - написала певица Лиза Стэнсфилд. - Ты показала нам многое и многому научила за эти годы. Пусть твое правление длится вечно».
Певец Дейв Уильямс выложил черно-белую фотографию Мадонны и признался, что она присутствовала в его мечтах с тех пор, как ему исполнилось тринадцать лет, и процитировал Шекспира, который написал о Клеопатре: «Ни возрасту, ни нравам с той красотою не сразиться».
Мадонна является самой успешной певицей всех времен, продавшей по всему миру более 300 миллионов записей. В мае она сообщила о том, что выпустит свой первый сингл за три года.
Краткая информация о Мадонне
Имя: Мадонна
День рождения: 16.08.1958 ( возраст: 60 лет )
Место рождения: г. Бей-Сити, штат Мичиган, США
Рост: 158 см
Вес: 47 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица, актриса, режиссер, модельер
Фотографии
Фотографии
А вы что бы хотели пожелать Мадонне? 3
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Кит / 17.08.18 00:21Шикарный возраст, у нее еще столько всего впереди, дамы, хватит себя хоронить после 50, думаю, Мадонна всем явно показала, что женщина остается красивой и деятельной и в возрасте. Да, ребенка родить в 60 уже не получится, но вот песнями своими она нас может радовать еще долго, хочу ей пожелать не выходить из строя.
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Марта / 17.08.18 00:18Хочется пожелать ей продолжать выступать, не гаснуть, помнить, что женщина всегда остается женщиной, ведь важен не возраст,а то, горит ли у тебя душа, а у нее горит, она хочет достучаться до мира, хочет его изменить своими песнями. У творческого человека нет возраста, творческий человек бессмертен, хотя бы своими произведениями.
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Зара / 17.08.18 00:14Хочется пожелать ей сейчас только здоровья, а оно важно в любом возрасте. Чего ей еще желать, если у нее и так все есть: успех, талант, достижения, дети, она красивая, выглядит в 60 просто шикарно.