У Милы Кунис юбилей

Сегодня Миле Кунис (Mila Kunis) исполнилось 35 лет, и она как никогда ранее счастлива. Ведь у нее есть любимая семья - муж Эштон Кутчер (Ashton Kutcher) и двое детей – дочь Уайетт Изабель, которой исполнилось три с половиной года, и сын Дмитрий Портвуд, которому почти два года.

Источник, близкий к актрисе, рассказал изданию PEOPLE, что пара безумно влюблена друг в друга, несмотря на три года брака. «Они сочетались браком, будучи лучшими друзьями, и их отношения только крепнут благодаря открытому общению и стремлению не витать в облаках, - говорит источник. - Они обычные люди, и им повезло найти настоящую любовь, доверие, дружбу и честность. Они являются примером друг для друга в том, какими им нужно быть».

И связь их только усилилась с появлением детей. «Они давно хотели иметь детей, и теперь они без ума от счастья», - добавил источник.

Великолепная пара была обречена быть вместе, ведь именно Кутчер был тем, кто подарил Кунис первый поцелуй во время шоу «Эти семидесятые», когда Кунис было всего 14, а Эштону - 19. Они встречались позднее с другими людьми. У Кунис были долгие отношения с Маколеем Калкиным, а Кутчер был женат на Деми Мур, время все же соединило их.

Кунис рассказала о том, как начались их романтические отношения. «Я снималась в фильме, который назывался «Секс по дружбе», а он делал похожий фильм. Тогда мы и подумали, что можем весело проводить время вместе. Мы были одинокими, доверяли друг другу, все было превосходно», - вспомнила актриса. То, что началось как обычные отношения, вскоре переросло в нечто более серьезное. И Кунис поняла это, когда однажды Кутчер рассказал ей о ком-то, с кем он встречался. «Это было как удар в живот, - признается Мила. - Я тогда сказала, что не хочу испортить что-либо и лучше исчезну, пока не стало слишком поздно. А на следующий день он появился в моем доме и сказал, что нам нужно жить вместе».

Мила ранее говорила, что они «благодарны» за детей и готовы быть родителями. «Теперь у нас есть маленькая семья, которую мы всегда хотели. Я невероятно благодарна за это. Но в этом есть и сложности. Работа приходит и уходит. Дети же требуют постоянного внимания».