У Милы Кунис юбилей
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Сегодня Миле Кунис (Mila Kunis) исполнилось 35 лет, и она как никогда ранее счастлива. Ведь у нее есть любимая семья - муж Эштон Кутчер (Ashton Kutcher) и двое детей – дочь Уайетт Изабель, которой исполнилось три с половиной года, и сын Дмитрий Портвуд, которому почти два года.
Источник, близкий к актрисе, рассказал изданию PEOPLE, что пара безумно влюблена друг в друга, несмотря на три года брака. «Они сочетались браком, будучи лучшими друзьями, и их отношения только крепнут благодаря открытому общению и стремлению не витать в облаках, - говорит источник. - Они обычные люди, и им повезло найти настоящую любовь, доверие, дружбу и честность. Они являются примером друг для друга в том, какими им нужно быть».
И связь их только усилилась с появлением детей. «Они давно хотели иметь детей, и теперь они без ума от счастья», - добавил источник.
Великолепная пара была обречена быть вместе, ведь именно Кутчер был тем, кто подарил Кунис первый поцелуй во время шоу «Эти семидесятые», когда Кунис было всего 14, а Эштону - 19. Они встречались позднее с другими людьми. У Кунис были долгие отношения с Маколеем Калкиным, а Кутчер был женат на Деми Мур, время все же соединило их.
Кунис рассказала о том, как начались их романтические отношения. «Я снималась в фильме, который назывался «Секс по дружбе», а он делал похожий фильм. Тогда мы и подумали, что можем весело проводить время вместе. Мы были одинокими, доверяли друг другу, все было превосходно», - вспомнила актриса. То, что началось как обычные отношения, вскоре переросло в нечто более серьезное. И Кунис поняла это, когда однажды Кутчер рассказал ей о ком-то, с кем он встречался. «Это было как удар в живот, - признается Мила. - Я тогда сказала, что не хочу испортить что-либо и лучше исчезну, пока не стало слишком поздно. А на следующий день он появился в моем доме и сказал, что нам нужно жить вместе».
Мила ранее говорила, что они «благодарны» за детей и готовы быть родителями. «Теперь у нас есть маленькая семья, которую мы всегда хотели. Я невероятно благодарна за это. Но в этом есть и сложности. Работа приходит и уходит. Дети же требуют постоянного внимания».
Краткая информация о Миле Кунис
Имя: Мила Кунис
Отчество: Марковна
День рождения: 14.08.1983 ( возраст: 35 лет )
Место рождения: Черновцы, Украина
Рост: 163 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: актриса
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Майя / 15.08.18 01:28Пожелаю ей побольше терпения, чтобы были силы заниматься с детьми. а также оставаться подольше востребованной в работе. Видела разные интервью с ней, знаю, что она строгая мама, детей баловать не любит, даже без подарков оставляет иногда, она молодец, растит из них не детей голливудских звезд, а личностей. Хочу пожелать ей еще крепкого здоровья и подольше оставаться молодой.
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Владлена / 15.08.18 01:22Ну как актрису я ее не воспринимаю, но как мать и как жена она себя реализовала, а это главное для женщины, важнее, чем карьера. Пожелаю ей также третьего малыша, пока еще есть время, хоть она как-то и говорила, что двух деток ей хватит, но надеюсь, она еще передумает.
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Тринити / 15.08.18 01:17Желаем ей не растерять то, что имеет, семейные отношения - хрупкая вещь, сегодня есть муж, завтра нет, все зависит от мудрости женщины, сможет ли она сделать так, чтобы мужчина хотел с ней оставаться. А в целом Мила молодец, здоровья ей и ее деткам.