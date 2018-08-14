«Самый красивый преступник»: любовь и дети

В прошлом году Джереми Микс (Jeremy Meeks) увлекся дочерью владельца Topshop Филиппа Грина – Хлоей. Роман привел к тому, что брак Микса с его супругой Мелиссой развалился. Хлоя Грин (Chloe Green) не растерялась и родила первенца от Джереми Микса. Прошло два с половиной месяца с тех пор, как девушка стала матерью, и только теперь она и ее возлюбленный, известный как «самый красивый преступник», перестали скрывать ребенка от публики. Малыша можно было увидеть на яхте вместе с родителями. При этом пара ранее успела похвастаться и своими достижениями в уборке мусора.

Во вторник они все вместе отправились на прогулку на роскошной яхте Lionheart, принадлежащей семье Грин, в водах греческого острова Миконос. В этот день Хлоя была вне себя от счастья, и испортить настроение не могла даже не самая лучшая погода. Надев черное бикини, Хлоя показала свое уже восстановившееся после рождения ребенка великолепное тело.

Маленький Джейден был одет в белую футболку с морскими полосками. Сама очаровательная брюнетка насладилась плаванием в одиночестве, после чего ее американский бойфренд растер ее солнцезащитным кремом, беспокоясь о коже своей возлюбленной. За несколько дней до этого Хлоя выложила фотографии своей миссии на Миконосе, заключавшейся в очищении замусоренных пляжей острова.

В прошлый вторник она рассказала, что они с Джереми собрали двадцать мешков различного мусора в попытке очистить бухту от загрязнения. На тех фотографиях Хлоя также демонстрирует свою великолепную форму в бикини, а руки прячет в защитных перчатках.

Хлоя выложила серию фотографий, чтобы заострить внимание на важной теме загрязнения мирового океана пластиком. После того, как она увидела, как много пластика было на пляже бухты острова, где она оказалась, ей ничего не оставалось, кроме как взять его очистку в свои руки и призвать к тому же всех остальных. «Это просто не укладывается в голове, как в такой маленькой бухте могло оказаться так много пластика», - написала она.

Публикация от Chloe green (@chloegreen5) 7 Авг 2018 в 7:20 PDT

К ее попытке очистить остров присоединились пилот «Формулы 1» Льюис Хэмилтон и ее мать Тина Грин. Хлоя также выложила и фотографию бухты, возвращенной к ее естественной красоте после того, как было удалено 20 мешков с мусором.

«Мы задались целью собрать команду и очистить бухту. Конечно, это ничто по сравнению с тем, что происходит в мире, но мы, по крайней мере, внесли свой вклад», - написала она.