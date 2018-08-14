Джоли хочет алиментов от Бреда Питта

Ссоры и конфликты актрисы Анджелины Джоли и актера Бреда Питта не прекращаются вот уже много лет. На этот раз причиной жарких дискуссий стало заявление адвоката Анджелины Джоли о том, что Бред Питт не выполнял неформальные договоренности с супругой о выплате алиментов на расходы детей уже более года. Актриса это официально подтвердила на суде, который занимается бракоразводным процессом двух знаменитостей.

Телеканал NBC подробно освещает данное событие. В частности, речь идет о том, что Бред Питт не перевел ни одной значительной суммы денег на счет детей , хотя ранее вместе с женой они обо всем договорились и конфликтов финансового плана не возникало. Саманта Блэй (адвокат Джоли) об этом заявила непосредственно телеканалу NBC.

Дело стало набирать серьезный оборот, так как в высший суд Лос-Анджелеса актриса подала обращение, однако сумма компенсации, которую Анджелина Джоли хочет для своих детей, не оглашается. Известно точно, что Джоли намеревается добиться от суда распоряжения, которое заставит Бреда Питта платить алименты в полном размере и вернуть долг, который образовался за последние несколько лет.

Источники, приближенные к супругу заявляют, что это клевета и актер выполнил все свои обязательства. Это он сможет доказать на суде, поэтому верить всем этим комментариям не стоит. Правда это или нет, покажет время. Стоит отметить, что ранее суд грозился лишить Джоли право на опеку над детьми за то, что она не позволяет им видеться с отцом. Из этого можно сделать вывод, что данная ситуация является лишь пиаром или обидой бывшей супруги.