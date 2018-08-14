Джоли хочет алиментов от Бреда Питта
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Ссоры и конфликты актрисы Анджелины Джоли и актера Бреда Питта не прекращаются вот уже много лет. На этот раз причиной жарких дискуссий стало заявление адвоката Анджелины Джоли о том, что Бред Питт не выполнял неформальные договоренности с супругой о выплате алиментов на расходы детей уже более года. Актриса это официально подтвердила на суде, который занимается бракоразводным процессом двух знаменитостей.
Телеканал NBC подробно освещает данное событие. В частности, речь идет о том, что Бред Питт не перевел ни одной значительной суммы денег на счет детей , хотя ранее вместе с женой они обо всем договорились и конфликтов финансового плана не возникало. Саманта Блэй (адвокат Джоли) об этом заявила непосредственно телеканалу NBC.
Дело стало набирать серьезный оборот, так как в высший суд Лос-Анджелеса актриса подала обращение, однако сумма компенсации, которую Анджелина Джоли хочет для своих детей, не оглашается. Известно точно, что Джоли намеревается добиться от суда распоряжения, которое заставит Бреда Питта платить алименты в полном размере и вернуть долг, который образовался за последние несколько лет.
Источники, приближенные к супругу заявляют, что это клевета и актер выполнил все свои обязательства. Это он сможет доказать на суде, поэтому верить всем этим комментариям не стоит. Правда это или нет, покажет время. Стоит отметить, что ранее суд грозился лишить Джоли право на опеку над детьми за то, что она не позволяет им видеться с отцом. Из этого можно сделать вывод, что данная ситуация является лишь пиаром или обидой бывшей супруги.
Что вы думаете по поводу этой ситуации? 2
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Ольга / 15.08.18 00:59Очень сложно делать какие-то заявления, не владея всей информацией. Пока ждем решения суда, а уже потом можно давать данной ситуации какую-то оценку. Все это время суд был на стороне Бреда Питта, поэтому пока буду придерживаться мнения, что Джоли перегибает палку и просто хочет привлечь к себе внимание.
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Карина / 15.08.18 00:39Не понимаю, почему они не могут спокойно решить все свои семейные проблемы без освещения этого в СМИ. Складывается впечатления, что-либо им нужен пиар, либо просто не могут не выносить все на показ. В такой ситуации сложно поддерживать одну из сторон, поэтому доверю решать эти вопросы суду, пусть все будет в рамках закона.