"Это были десятки девушек!"

На днях Рита Дакота в своем аккаунте инстаграм опубликовала признание, которое шокировало всех ее подписчиков. Певица рассказала о том, что она разводится со своим супругом Владом Соколовским.

Причиной такого решения стали многочисленные измены Влада. По утверждению Риты, связи супруга с другими женщинами были неоднократными. Он делал это на протяжении всей их совместной жизни. С горечью девушка отметила, что часть женщин из списка она знает лично. Некоторые из них были вхожи в ее дом.

Также Рита упомянула, что друзья мужа знали о многочисленных загулах Соколовского. Адюльтеры происходили прямо у них в домах. Даже свекор Риты был в курсе двойной личной жизни своего сына.

Певица отметила, что решение ее основано на фактах. Доказательства измены у нее есть. На данный момент, она подавлена и сломлена. Ей предстоит сложный бракоразводный процесс.

Поступить благородно, как джентльмен, Влад, по словам Риты, не смог. Помимо вопросов алиментов и опекунства над общей дочерью, будет идти процесс по разделу совместно нажитого имущества.

Всей бумажной волокитой уже занимается компания Екатерины Гордон. Сама Катя рассказала, что изначально они договаривались с Ритой о «тихом процессе», но, видимо, нестерпимая боль вынудила певицу прекратить игру в счастливую семью и рассказать правду такой, какая она есть.

Телеведущая написала ей слова поддержки и отметила, что со своей стороны она приложит максимум усилий, чтобы ситуация разрешилась справедливо.

В ходе признания Рита попросила журналистов в ближайшее время с расспросами о произошедшем ее не беспокоить. Имена дам, с которыми изменял ей муж, она называть не будет. Все, что могла сказать по данной ситуации, она уже объяснила фолловерам.

На данный момент, по словам людей из близкого окружения, Рита очень подавлена. Сразу после констатации измены супруга, она буквально выла волком и не желает общаться ни с кем.

Публикация от Влад Соколовский (@vs20) 11 Авг 2018 в 8:07 PDT

Влад Соколовский ситуацию с изменами и разводом никак не комментирует.