"Это были десятки девушек!"
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На днях Рита Дакота в своем аккаунте инстаграм опубликовала признание, которое шокировало всех ее подписчиков. Певица рассказала о том, что она разводится со своим супругом Владом Соколовским.
Причиной такого решения стали многочисленные измены Влада. По утверждению Риты, связи супруга с другими женщинами были неоднократными. Он делал это на протяжении всей их совместной жизни. С горечью девушка отметила, что часть женщин из списка она знает лично. Некоторые из них были вхожи в ее дом.
Также Рита упомянула, что друзья мужа знали о многочисленных загулах Соколовского. Адюльтеры происходили прямо у них в домах. Даже свекор Риты был в курсе двойной личной жизни своего сына.
Мне очень сложно сейчас писать это, но во избежание лишних разговоров и сплетен в прессе, я обязана. С огромной горечью и болью в сердце сообщаю, что мы с Владом Соколовским разводимся. Всё, что казалось красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью - оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре. С самого начала и до конца для меня это было по-настоящему, поэтому я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни. Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки «девушек», многих из них я знаю лично, многие из них были моими «приятельницами», вхожими в мой дом. Практически все наши общие друзья, которые встречали меня из роддома, знали об этом и покрывали его, у многих из них его измены происходили прямо дома, с их согласия. Знали и некоторые члены его семьи, включая отца. Я понимаю, что это звучит как сценарий фильма ужасов, это звучит невероятно, и я никогда бы не поверила в это сама, не будь у меня железных доказательств, но, увы, это горькая и страшная правда. Мой мир никогда не будет прежним, однако мне придётся пережить это ради дочери. Господа журналисты, я прошу вас отнестись по-человечески и не писать ни мне, ни моим близким, ни моему менеджеру, я не готова давать никаких интервью и комментариев, всё что я написала выше - мой максимум того, что я смогла найти в себе силы произнести вслух, «выблёвывая» из себя каждое слово, но, увы, это лишь верхушка айсберга морального портрета моего мужа, с которым я «познакомилась» лишь теперь. Однако он отец моего ребёнка и мне придётся искать в себе силы и мудрость, чтобы у Мии был папа. Когда-нибудь эта боль утихнет и я постараюсь простить его и снова с ним заговорить. Сейчас у нас происходит раздел имущества ( да-да, вы не ослышались, обычно в таких ситуациях мужчина добровольно уходит с одним чемоданом, оставляя все ребёнку и женщине, жизнь которой он разрушил, но это не про Влада) и мне нужны силы, чтобы отстоять справедливость во имя нас с Мией. Продолжение 👇🏼👇🏼👇🏼
Певица отметила, что решение ее основано на фактах. Доказательства измены у нее есть. На данный момент, она подавлена и сломлена. Ей предстоит сложный бракоразводный процесс.
Поступить благородно, как джентльмен, Влад, по словам Риты, не смог. Помимо вопросов алиментов и опекунства над общей дочерью, будет идти процесс по разделу совместно нажитого имущества.
Всей бумажной волокитой уже занимается компания Екатерины Гордон. Сама Катя рассказала, что изначально они договаривались с Ритой о «тихом процессе», но, видимо, нестерпимая боль вынудила певицу прекратить игру в счастливую семью и рассказать правду такой, какая она есть.
Телеведущая написала ей слова поддержки и отметила, что со своей стороны она приложит максимум усилий, чтобы ситуация разрешилась справедливо.
Надо ли говорить, что все юридические вопросы Риты решает моя Команда "Гордон и сыновья". Правда на стороне Риты на 100 %, и я могу вас уверить в том, что если она написала это, то значит ее терпение на пределе... До сегодняшнего дня у меня была одна задача - договориться обо всем негласно и миром. Но, увы, доверять тому, кто лгал так много... довольно сложно. Тем не менее... верим в лучшее! Рита, держись! Все женщины мира знают, как это - быть преданной, и за тебя! #Repost @ritadakota (@get_repost) ・・・ Мне очень сложно сейчас писать это, но во избежание лишних разговоров и сплетен в прессе, я обязана. С огромной горечью и болью в сердце сообщаю, что мы с Владом Соколовским разводимся. Всё, что казалось красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью - оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре. С самого начала и до конца для меня это было по-настоящему, поэтому я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни. Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки «девушек», многих из них я знаю лично, многие из них были моими «приятельницами», вхожими в мой дом. Практически все наши общие друзья, которые встречали меня из роддома, знали об этом и покрывали его, у многих из них его измены происходили прямо дома, с их согласия. Знали и некоторые члены его семьи, включая отца. Я понимаю, что это звучит как сценарий фильма ужасов, это звучит невероятно, и я никогда бы не поверила в это сама, не будь у меня железных доказательств, но, увы, это горькая и страшная правда. Мой мир никогда не будет прежним, однако мне придётся пережить это ради дочери...
В ходе признания Рита попросила журналистов в ближайшее время с расспросами о произошедшем ее не беспокоить. Имена дам, с которыми изменял ей муж, она называть не будет. Все, что могла сказать по данной ситуации, она уже объяснила фолловерам.
На данный момент, по словам людей из близкого окружения, Рита очень подавлена. Сразу после констатации измены супруга, она буквально выла волком и не желает общаться ни с кем.
Влад Соколовский ситуацию с изменами и разводом никак не комментирует.
Краткая информация о Рите Дакоте
Имя: Рита Дакота
День рождения: 09.03.1990 ( возраст: 28 лет )
Место рождения: Минск, Беларусь
Рост: 166 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певица
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Вы сочувствуете Рите? 6
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Кира / 13.08.18 12:08Вот поэтому и не люблю все эти красивые парочки в инсте. Как копнешь глубже, а там такой навоз цветами усыпан.
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Маница / 13.08.18 11:58Сочувствую конечно… Хотя, если эта запоет, как Бузова. Масштабы будут поприятнее. У Риты хотя бы голос есть.
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Ahtung / 13.08.18 11:14ЧТо за мужики стремные пошли? Ну не нравится – разведись сразу. Какого унижать за спиной и себя, и ее.
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Татьяна / 13.08.18 11:10Обалдеть!!!.... У меня просто слов нет.