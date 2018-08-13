 
 
 

 
 
На главную
 
 

"Это были десятки девушек!"


0 0

На днях Рита Дакота в своем аккаунте инстаграм опубликовала признание, которое шокировало всех ее подписчиков. Певица рассказала о том, что она разводится со своим супругом Владом Соколовским.

Причиной такого решения стали многочисленные измены Влада. По утверждению Риты, связи супруга с другими женщинами были неоднократными. Он делал это на протяжении всей их совместной жизни. С горечью девушка отметила, что часть женщин из списка она знает лично. Некоторые из них были вхожи в ее дом.

Также Рита упомянула, что друзья мужа знали о многочисленных загулах Соколовского. Адюльтеры происходили прямо у них в домах. Даже свекор Риты был в курсе двойной личной жизни своего сына.

 

Мне очень сложно сейчас писать это, но во избежание лишних разговоров и сплетен в прессе, я обязана. С огромной горечью и болью в сердце сообщаю, что мы с Владом Соколовским разводимся. Всё, что казалось красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью - оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре. С самого начала и до конца для меня это было по-настоящему, поэтому я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни. Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки «девушек», многих из них я знаю лично, многие из них были моими «приятельницами», вхожими в мой дом. Практически все наши общие друзья, которые встречали меня из роддома, знали об этом и покрывали его, у многих из них его измены происходили прямо дома, с их согласия. Знали и некоторые члены его семьи, включая отца. Я понимаю, что это звучит как сценарий фильма ужасов, это звучит невероятно, и я никогда бы не поверила в это сама, не будь у меня железных доказательств, но, увы, это горькая и страшная правда. Мой мир никогда не будет прежним, однако мне придётся пережить это ради дочери. Господа журналисты, я прошу вас отнестись по-человечески и не писать ни мне, ни моим близким, ни моему менеджеру, я не готова давать никаких интервью и комментариев, всё что я написала выше - мой максимум того, что я смогла найти в себе силы произнести вслух, «выблёвывая» из себя каждое слово, но, увы, это лишь верхушка айсберга морального портрета моего мужа, с которым я «познакомилась» лишь теперь. Однако он отец моего ребёнка и мне придётся искать в себе силы и мудрость, чтобы у Мии был папа. Когда-нибудь эта боль утихнет и я постараюсь простить его и снова с ним заговорить. Сейчас у нас происходит раздел имущества ( да-да, вы не ослышались, обычно в таких ситуациях мужчина добровольно уходит с одним чемоданом, оставляя все ребёнку и женщине, жизнь которой он разрушил, но это не про Влада) и мне нужны силы, чтобы отстоять справедливость во имя нас с Мией. Продолжение 👇🏼👇🏼👇🏼

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota)

Певица отметила, что решение ее основано на фактах. Доказательства измены у нее есть. На данный момент, она подавлена и сломлена. Ей предстоит сложный бракоразводный процесс.

Поступить благородно, как джентльмен, Влад, по словам Риты, не смог. Помимо вопросов алиментов и опекунства над общей дочерью, будет идти процесс по разделу совместно нажитого имущества.

Всей бумажной волокитой уже занимается компания Екатерины Гордон. Сама Катя рассказала, что изначально они договаривались с Ритой о «тихом процессе», но, видимо, нестерпимая боль вынудила певицу прекратить игру в счастливую семью и рассказать правду такой, какая она есть.

Телеведущая написала ей слова поддержки и отметила, что со своей стороны она приложит максимум усилий, чтобы ситуация разрешилась справедливо.

 

Надо ли говорить, что все юридические вопросы Риты решает моя Команда "Гордон и сыновья". Правда на стороне Риты на 100 %, и я могу вас уверить в том, что если она написала это, то значит ее терпение на пределе... До сегодняшнего дня у меня была одна задача - договориться обо всем негласно и миром. Но, увы, доверять тому, кто лгал так много... довольно сложно. Тем не менее... верим в лучшее! Рита, держись! Все женщины мира знают, как это - быть преданной, и за тебя! #Repost @ritadakota (@get_repost) ・・・ Мне очень сложно сейчас писать это, но во избежание лишних разговоров и сплетен в прессе, я обязана. С огромной горечью и болью в сердце сообщаю, что мы с Владом Соколовским разводимся. Всё, что казалось красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью - оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре. С самого начала и до конца для меня это было по-настоящему, поэтому я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни. Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки «девушек», многих из них я знаю лично, многие из них были моими «приятельницами», вхожими в мой дом. Практически все наши общие друзья, которые встречали меня из роддома, знали об этом и покрывали его, у многих из них его измены происходили прямо дома, с их согласия. Знали и некоторые члены его семьи, включая отца. Я понимаю, что это звучит как сценарий фильма ужасов, это звучит невероятно, и я никогда бы не поверила в это сама, не будь у меня железных доказательств, но, увы, это горькая и страшная правда. Мой мир никогда не будет прежним, однако мне придётся пережить это ради дочери...

Публикация от Katya Gordon (@katyagordon)

В ходе признания Рита попросила журналистов в ближайшее время с расспросами о произошедшем ее не беспокоить. Имена дам, с которыми изменял ей муж, она называть не будет. Все, что могла сказать по данной ситуации, она уже объяснила фолловерам.

На данный момент, по словам людей из близкого окружения, Рита очень подавлена. Сразу после констатации измены супруга, она буквально выла волком и не желает общаться ни с кем.

Влад Соколовский ситуацию с изменами и разводом никак не комментирует. 

Краткая информация о Рите Дакоте

Имя: Рита Дакота

День рождения: 09.03.1990 ( возраст: 28 лет )

Место рождения: Минск, Беларусь

Рост: 166 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: певица

Смотреть фотографии с Ритой Дакотой

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 13.08.2018 Теги: Рита Дакота

Вы сочувствуете Рите? 6  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору