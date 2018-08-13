Пригожин осудил Лайму

Иосиф Пригожин не выдержал и прокомментировал заявление, ранее сделанное Лаймой Вайкуле. По мнению мужчины, певица после подобных высказываний не должна приезжать в Россию с целью заработка.

Знаменитого и успешного продюсера возмутило высказывание латвийской певицы, которое она сделала, находясь за пределами России. Вайкуле в интервью украинскому изданию заявила, что не поедет с концертами в Крым ни за какие деньги.

«Нам, европейцам, это запрещено», – сказала Лайма. Таким образом, она защитила своих коллег, попавших в черные списки артистов.

Иосиф Пригожин со своей стороны отметил, что подобное заявление является лицемерием. По его мнению, если такие высказывания произносятся за пределами и в сторону РФ, значит, приезжать и зарабатывать в России не нужно. Многие артисты грешат обратным: говорят и все равно едут.

В этом плане Иосиф очень уважает Вахтанга Кикабидзе, который открыто выказывает свою позицию, и поддерживает ее конкретными поступками. Этот артист не дает никакие концерты на территории Российской Федерации. Он не принимает участие в различных фестивалях и не появляется с выступлениями на частных, закрытых корпоративах.

К Лайме Вайкуле Пригожин также относится уважительно. Ему нравится ее творчество и человеческие качества артистки. Чтобы сохранить подобное уважение со стороны зрителя и коллег, Лайме после всего сказанного, по мнению Иосифа, также не стоит больше приезжать с выступлениями и концертами.