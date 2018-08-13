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Пригожин осудил Лайму


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Иосиф Пригожин не выдержал и прокомментировал заявление, ранее сделанное Лаймой Вайкуле. По мнению мужчины, певица после подобных высказываний не должна приезжать в Россию с целью заработка.

Знаменитого и успешного продюсера возмутило высказывание латвийской певицы, которое она сделала, находясь за пределами России. Вайкуле в интервью украинскому изданию заявила, что не поедет с концертами в Крым ни за какие деньги.

«Нам, европейцам, это запрещено», – сказала Лайма. Таким образом, она защитила своих коллег, попавших в черные списки артистов.

Иосиф Пригожин со своей стороны отметил, что подобное заявление является лицемерием. По его мнению, если такие высказывания произносятся за пределами и в сторону РФ, значит, приезжать и зарабатывать в России не нужно. Многие артисты грешат обратным: говорят и все равно едут.

В этом плане Иосиф очень уважает Вахтанга Кикабидзе, который открыто выказывает свою позицию, и поддерживает ее конкретными поступками. Этот артист не дает никакие концерты на территории Российской Федерации. Он не принимает участие в различных фестивалях и не появляется с выступлениями на частных, закрытых корпоративах.

 

К Лайме Вайкуле Пригожин также относится уважительно. Ему нравится ее творчество и человеческие качества артистки. Чтобы сохранить подобное уважение со стороны зрителя и коллег, Лайме после всего сказанного, по мнению Иосифа, также не стоит больше приезжать с выступлениями и концертами. 

Краткая информация об Иосифе Пригожине

Имя: Иосиф Пригожин

Отчество: Игоревич

День рождения: 02.04.1969 ( возраст: 49 лет )

Место рождения: г. Махачкала

Рост: 172 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: музыкальный продюсер

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0 Не нравится 0 Нравится 13.08.2018 Теги: иосиф пригожин

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